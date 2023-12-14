 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-39 Operasyonu kapsamında 49 ilde düzenlenen operasyonda 378 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkogüç-39 Operasyonu\'nda 378 şüpheli yakalandı
14.12.2023 - 09:17,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 886 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 378 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Antalya, Güvenlik, Yakalama, Uyuşturucu, Terör, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı - Son Dakika


09:02
Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39
Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi
08:34
Kassam Tugayları tarafından 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik Kassam Tugayları tarafından 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19
49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58
Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18
Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43
Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
00:34
Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi

Son Dakika
09:02 Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına tepki: Kabul edilemez bir yaklaşım
08:39 Törene damga vuran anlar! İbrahim Çelikkol, iltifatlarına dayanamadığı Birce Akalay'a omzunu öperek karşılık verdi
08:34 Kassam Tugayları tarafından 10 askeri öldürülen Netanyahu: Dün çok zor bir gün geçirdik
08:19 49 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 378 kişi gözaltında
07:58 Ankara Sincan'da tartıştığı eski eşini başından vurarak öldüren şahıs yakalandı
03:18 Ödül alan süperstar Ajda Pekkan'dan Gazze mesajı: Savaşın bitmesini diliyorum
01:43 Starbucks'a yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
00:34 Zorunlu trafik sigortası azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 09:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement