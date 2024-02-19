NATO Parlamenter Asamblesi Üyeleri Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Parlamenter Asamblesi Üyeleri Brüksel'de Toplandı

NATO Parlamenter Asamblesi Üyeleri Brüksel\'de Toplandı

NATO Parlamenter Asamblesi üyeleri, Brüksel'deki NATO karargahında yıllık toplantı için bir araya geldi. Toplantıda savunma harcamaları, Ukrayna'nın NATO üyeliği, bölgesel güvenlik sorunları ve enerji güvenliği gibi konular tartışıldı.

19.02.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyeleri Brüksel'deki NATO karargahında yıllık toplantı için bir araya geldi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Avrupa güvenlik gündemindeki önemli konuları ele almak üzere NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Michal Szczerba ile NATO Karargahında görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, Szczerba'yla Asamble'nin Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri yıllık toplantısına da başkanlık etti.

Toplantıda meclis üyeleri, savunma harcamaları, transatlantik sanayi üssünün genişletilmesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolu, bölgesel güvenlik sorunlarını ve enerji güvenliği gibi konuları tartıştı.

Stoltenberg, toplantıların NATO ve müttefiklerinin demokratik kurumları arasında önemli bir bağlantı sağladığını ve NATO'nun politikaları konusunda farkındalığın geliştirilmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, geçen yıl Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanmasında ve Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesinde parlamenterlerin sürekli desteğinin öneminin altını çizdi.

Toplantıda Türkiye'yi, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Parlamenter Asamblesi Üyeleri Brüksel'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Parlamenter Asamblesi Üyeleri Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement