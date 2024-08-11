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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" sona erdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Nevşehir'de 3 Ağustos'ta başlayan etkinlikler tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'nın farklı noktalarında, festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları ile figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşları gerçekleştirildi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin son gününde Avanos ilçesindeki festival alanında bale ve drama izleyip, oyun gruplarında eğlenen çocuklar, langırt, ok atma, tırmanış etkinliklerine katıldı.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki Oyuncak Bebek Müzesi'nde ziyaretçiler, bebek yapımıyla ilgili atölye çalışmasına katılırken, Avanos ilçesindeki atölyelerde çanak yapımını denedi.

Sanatseverler Nevşehir Meryem Ana Kilisesindeki Refik Anadol'un Mercan Rüyaları adlı dijital çalışmasını izledi, Güray Müze'de açılan Sabri Berkel Resim Sergisini gezdi.

Festivalin son programında ise sanatçı Haluk Levent, Göreme beldesindeki konser alanında hayranlarıyla buluştu. Haluk Levent, programında sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ağustos'ta Erzurum'da devam edecek.

Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festival, daha sonra Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'da da düzenlenecek.