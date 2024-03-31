NEVŞEHİR SON

Ardahan'da CHP Adayı Faruk Demir Önde

Ardahan'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Faruk Demir, oyların yüzde 48,84'ünü alarak birinci sırada yer alıyor. Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde: CHP yüzde 47,2, AK Parti yüzde 46,68, DEVA Partisi yüzde 3,51, YRP yüzde 0,8, İYİ Parti yüzde 0,59. Oy sayma işlemleri devam ediyor.