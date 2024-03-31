NEVŞEHİR SON

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Toplam Sandık: 249, Toplam Seçmen: 82.820, Açılan Sandık: 139, Açılan Sandık Oranı: % 55,82, Kullanılan Oy: 35.907, Geçerli Oy: 35.258, Katılım Oranı: % 77,76, İYİ PARTİ: % 52,94, AK PARTİ: % 34,96, MHP: % 6,17, CHP: % 2,84, DİĞER: % 1,38, YENİDEN REFAH: % 1,15, DEM PARTİ: % 0,26, SAADET: % 0,15, ZAFER PARTİSİ: % 0,1, DSP: % 0,02, DEVA PARTİSİ: % 0,02, TKP: % 0,01, TKH: % 0, BTP: % 0, HÜDA PAR: % 0

31.03.2024 21:02  Güncelleme: 21:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 139
Açılan Sandık Oranı : % 55,82
Kullanılan Oy : 35.907
Geçerli Oy : 35.258
Katılım Oranı : % 77,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,9418.665
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,9612.326
MHPADNAN DOĞU% 6,172.174
CHPMEHMET BİLGİN% 2,841.001
DİĞER% 1,38487
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,15404
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,2692
SAADETMERVE IŞIK% 0,1553
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,137
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,026
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,026
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,014
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 01
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 01
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 19,44
Katılım Oranı : % 89,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 34,73639
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 30,71565
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,01313
DİĞER% 6,9127
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,9773
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,8170
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,9217
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,7113
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,387
BTPMURAT KAZANCI% 0,387
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,336
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,051
TKPYELİZ KARACA% 0,051
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,051
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 17,86
Katılım Oranı : % 89,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 52,04652
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 39,58496
MHPYUSUF GEMİCİ% 7,5895
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,45
SAADETSERKAN KARASU% 0,45
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 47,84233
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,54139
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,9297
AK PARTİHACI KAYA% 3,718
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIZA AYDIN% 38,4615
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 30,7712
MHPCELALETTİN GÜVEN% 28,2111
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 2,561
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÖZ% 28,024.212
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 27,964.203
DİĞER% 21,813.279
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,462.926
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1150
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,9136
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,3349
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1827
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,1726
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1218
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,058

Kaynak: AA

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