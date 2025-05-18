New York'ta Coşkulu Türk Günü Yürüyüşü - Son Dakika
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New York'ta Coşkulu Türk Günü Yürüyüşü

42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü, binlerce kişiyle kutlandı; sanatçılar performans sergiledi.

18.05.2025 11:33
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- New York'ta 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü coşkusu

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali'nde Türk bayrakları dalgalanırken, Anadolu Ateşi ve Mehter Takımı performans sergiledi.

ABD'nin New York şehrinde 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü coşkusu yaşandı. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen 42. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali Manhattan bölgesinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk bayraklarının dalgalandığı yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yürüyüşün ardından toplanan kalabalık, festival alanında kurulan stantlarda Türk ürünlerini tanıma ve satın alma fırsatı buldu. Dev sahnede gerçekleştirilen müzikli ve folklorik gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Sanatçılar Burak Kut, Çelik, Yavuz Bingöl ve Selma Geçer şarkılarını seslendirirken, Anadolu Ateşi, Mehter Takımı ve Kafkas Halk Oyunları ekibi sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. ABD vatandaşları ve yabancı turistler de festivali ilgiyle takip etti.

Festivale Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı. Bunun yanı sıra çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları da alanda yer aldı.

"Gün hepimizin"

New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, etkinliğe ilk kez katıldığını belirterek, "İnsanı heyecanlandıran, neşelendiren, gururlandıran, uzak diyarlarda Türk olduğunu kemiklerine kadar hissettiren bir gün yaşadık" dedi.

Türk Günü Yürüyüşü'nün New York'ta sembol olduğuna dikkat çeken Yazal, "42 yıl önce başlamış, bu sene 42'ncisini yapıyoruz. Bu faaliyeti yürür bir şekilde tutmak, giderek genişletmek, gelenekslelleşmiş, bu kadar emek verilmiş bir şey olduğu için önemli. Ama bir yandan da burada Türk toplumunun varlığını, kültürünü, dayanışmasını, birlikteliğini en iyi sergileyecek fırsat da bu olduğu için gerekli. Baka milletler topluluklar da böyle yürüyüşler yapıyorlar ve siz ne kadar görünürseniz, ne kadar birlikte hareket ettiğinizi dışarıya sergileyebilirseniz buradaki pek çok işte, süreçte ağırlığınız, etkiniz o kadar artıyor" şeklinde konuştu.

Yazal, "Bugün güzeldi ama seneye daha güzel yapalım. Buradaki bütün arkadaşlara da söyledim. Biz bu sene buradaydık. Seneye siz de bizimle olun. Herkes bayrağını kapsın gelsin. Herkes ailesini kapsın gelsin. Herkes koluna başka ülkelerden de olsa Türklerden de olsa birer arkadaşını kapsın gelsin. Yürüyüşümüz daha güzel daha kalabalık olsun" dedi.

Katılımın bu yıl artmasına ilişkin konuşan Yazal, "Benimki çağrı, emek buraya gelen her bir kişiye ait. Uzun yollardan geliyorlar. Park yeri sorunu yaşıyorlar. Belki trafikte zaman geçiriyorlar. Ama sonuç da böyle oluyor. Her sene daha da kalabalık olsun. Gün hiçbirimizin değil, gün hepimizin" ifadelerini kullandı.

Yavuz Bingöl'den Gazze'ye duyarlılık vurgusu

Sanatçı Yavuz Bingöl ise, Türk Günü Yürüyüşü'ne ilk kez katıldığını belirterek, etkinliğin bu yılki temasının "engelsiz bir dünya" olduğunu hatırlattı. Bingöl, "Filistinli çocukların ağzından yazılmış bir mektup kampanyam var. Bu kampanyayı hayata geçirmek istiyorum. Dünydaki bütün evlerin posta kutularına Filistinli çocukların yazdığı mektuplar göndermeye çalışıyorum. Bunu organize etmek için dün Birleşmiş Milletler'e gittim. Tesadüfen Gazze oturumu vardı. Oturumu dinledim. Filistinli gazeteci Abdülhamit ile karşılaştık. Bu konuyu birlikte çalışacağız. İnşallah hayata geçireceğiz. Bu yüzden buradayım. Bu kampanyayı hayata geçirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Türk Polislerden Gurur Mesajı

New York Polis Departmanı'nda görevli Türk kökenli Dedektif Uğur Bek, 40'a yakın Türk polisin yürüyüşe katıldığını belirterek, bu yıl kurulan "Türk Amerikan Polis Derneği" (Turkish American Law Enforcement Society) hakkında bilgi verdi. Derneğin sadece Türkiye'yi değil; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs ve diğer Türk topluluklarını da temsil ettiğini söyleyen Bek, herkesi derneğe destek olmaya davet etti.

"Bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz"

Türk kökenli bir diğer dedektif Egemen Aydın ise, "Bu sene Türk Günü yürüyüşüne arkadaşlarımız ve ailelerimizle birlikte katıldık. Türk bayrağını New York sokaklarında gururla dalgalandırıyoruz" dedi. Türk gençlerine seslenen Aydın, polis olmak isteyenlere Green Card ve vatandaşlık süreci hakkında bilgi vererek "NYPD Turkey" adlı sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel New York'ta Coşkulu Türk Günü Yürüyüşü - Son Dakika

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