Nisan Ekonomi ve Yangın Mücadelesi

29.03.2026 10:56
Türkiye, nisan ayında dış ticaret ve enflasyonla ilgli verileri açıklayacak, orman yangınlarına hazırlık yapacak.

1- Ekonominin nisan ajandası yoğun

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticaret istatistiklerini 2 Nisan'da Van'da açıklaması beklenirken Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Nisan'da enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak

Piyasalar, 22 Nisan'da TCMB Para Politikası Kurulunun açıklayacağı faiz kararına odaklanacak

2- Türkiye bu yıl orman yangınlarıyla mücadelesinde hava ve kara araçlarının sayısını artırıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"2026 yılında hava filomuza 14 yeni helikopter ilave ederek helikopter sayımızı 105'ten 119'a çıkardık. 28 uçak yine devam edecek, artı 14 helikopter daha geldi, 119 helikopterle ve 14 İHA ile beraber hava gücümüzü tahkim etmiş oluyoruz"

"Kara araçlarımızın sayısını da bu yıl için artırıyoruz. 165 yeni arazözü bu yıl filomuza katarak 1953 arazöze ulaşacağız"

3- YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesine ilişkin uygulamayı değerlendirdi:

"Bunu sadece '3 yıla indirme projesi' gibi düşünmeyin. Üniversite eğitiminin sadece kısalması, derslerin azalması şeklinde görmemek lazım"

"Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Üniversitelerimizin bu değişime karşı pasif alıcı olarak değil ama bu değişimi yönetecek şekilde yeniden yapılanmasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Daha büyük, daha kapsamlı bir projenin bir parçası bu 3 yıl dediğimiz konu"

4- Koruma altında olmayan yaban hayvanları riskli durumlarda avlanabilecek

Koruma altında olmayan yaban hayvanları, insan sağlığına, çevreye, tarım alanları ile besi, evcil ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları veya bulaşıcı hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ilgili kuruluşlarla rapor hazırlanacak

Rapor kapsamında av ve doğa koruma memurları ve avcılar, koruma altında olmayan yaban hayvanlarını avlayabilecek

5- İstanbul Kuyumcular Odasının yeni uygulamasıyla konuma göre altın fiyatları takip edilebiliyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Vatandaşlarımız (Zerger App) bu uygulamayı indirerek bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler"

"Pırlanta, renkli taş, elmas alırken bizim laboratuvarımızın sertifikası olan GLT'yi mutlaka talep etsinler. Firma kartlarından ziyade GLT'nin sertifikalarını alırlarsa bunları Zerger App'in içinde sorgulayabiliyorlar"

6- Küresel gübre piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntısı ve fiyat hareketliliği krizi derinleşiyor

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kısıtlamaları ve enerji maliyetlerindeki artış küresel gübre piyasalarında yüzde 56'ya varan fiyat hareketliliğine yol açarken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda güvenliği üzerinde "sistematik bir şok" uyarısında bulundu

ABD'den Hindistan'a kadar büyük tarım üreticileri rekolte kaybı ve iflas riskiyle karşı karşıya kalırken, kriz küresel gıda güvenliğini tehdit eder hale geldi

7- Büyükbaşta doğum oranını yüzde 30 artıran yerli üretim eksper pipet kitinde hedef küresel pazar

Girişimci Doç. Dr. Ali Cihan Taşkın:

"Avrupa ve Orta Asya pazarlarını hedefliyoruz. Ülke olarak bakıldığında da özellikle Almanya, Hollanda gibi hayvancılığın gelişmiş ülke pazarlarını önceliklendiriyoruz. Asya bölgesinde ise özellikle Güney Kore pazarına girmek istiyoruz"

8- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek, 3 uluslararası anlaşma ele alınacak

9- Emtia piyasalarında enerji riski ve faiz beklentileri etkili oldu

Değerli metaller bu hafta, güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmamasının yanı sıra doların görece güçlü seyri ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler nedeniyle dalgalı bir seyir izledi

Baz metallerde ise fiyatlamaların ana eksenini maliyet baskıları, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve sanayi üretiminin görünümüne ilişkin endişeler oluşturdu

10- Milyonlarca kişi açlıkla mücadele ederken gıdaların üçte biri çöpe gidiyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı verilerine göre, dünya genelinde 43 milyon çocuk aşırı açlıkla mücadele ediyor

Bir yıl içerisinde insanlar için üretilen gıdanın, yaklaşık üçte birine denk gelen 1,3 milyar tonu israf ediliyor

11- Endometriozis her 10 kadından 1'inde görülüyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Doç. Dr. Ayşegül Bestel:

"Halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis Türkiye'de ve dünyada her 10 kadından 1'inde görülüyor. Milyonlarca kadını etkileyen endometriozis, sanılandan çok daha yaygın bir hastalıktır"

"Endometriozis tedavisi kişiye özel planlanıyor. Hormon içeren ilaçlar, hormonlu spiraller, doğum kontrol hapları veya baskılayıcı iğneler kullanılabiliyor. Ayrıca medikal tedaviye yanıt vermeyen veya büyük kistlerin varlığında ise kapalı ameliyat yöntemine başvurulabiliyor"

12- Yavruyken sahiplendiği papağanlarına gözü gibi bakıp yanından ayırmıyor

İstanbul Avcılar'da Paşa ve Maviş isimli papağanlarıyla yaşayan Muhammed İpekçi:

"Özellikle havanın iyi olduğu zamanlarda devamlı dışarıdayız. Çünkü bunlar öyle alıştılar"

"Bunlarla 7 gün 24 saat ilgilenmenin dışında onları bir de sosyal aktivitelere çıkarıyorum. İnsanları görsünler, tanısınlar. Diğer kuş türlerini görsünler istiyorum"

13- 2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu

Kosova'dan "2014'te kimse bizimle karşılaşmak istemezken Türkiye ortaya çıktı" vurgusu

A Milli Futbol Takımı, 2014 yılında deplasmanda henüz FIFA tarafından tanınmayan Kosova ile oynadığı özel maçı 6-1 kazandı

Kosova, milli maç tarihindeki ilk golünü 2014 yılında Türkiye'ye attı

14- Türkiye, Dünya Kupası hasretini bitirmeye çok yakın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kazanması durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak

