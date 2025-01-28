Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan\'da Başbakan Vucevic istifa etti

bay:

Bu Sırplar Türkiye'de yaşayamaz. Ayrıca 15 kişi öldü yada vatandaş protesto etti diye neden istifa ediyorlar. Ptotestocuları tutuklayın bir daha kimse hakkını arayamaz. Pire için yorgan yakılır mı? En azından bizim ülkede bu şekilde.