Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti - Son Dakika
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Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

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Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonu faciası protestoları nedeniyle görevinden istifa etti. Ulaştırma Bakanı Goran Vesic, Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic ve Demiryolu Genel Müdürü Jelena Tanaskovic ile birlikte istifaların sayısı 4'e yükseldi.

28.01.2025 13:17
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Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

"DUR SIRBİSTAN" SLOGANLARI ATILDI

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti. Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

İSTİFALARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sırbistan'da günden güne büyüyen protestolar sonrasında Başbakan Milos Vucevic de bugün istifa ettiğini duyurdu. Vucevic'in istifası sonrasında protestolar nedeniyle görevinden ayrılan isimlerin sayısı 4'e yükseldi.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

BAŞBAKAN VUCEVİC DİYALOG ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yapmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAKTIR"

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini belirten Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan\'da Başbakan Vucevic istifa etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • okan sarı:
    ayni bizim ülkemiz maasallah...bizde 1 milyon insa ölmesi lasim herhalde 48 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Ne kadar onurlu bir davranış 40 2 Yanıtla
  • bay:
    Bu Sırplar Türkiye'de yaşayamaz. Ayrıca 15 kişi öldü yada vatandaş protesto etti diye neden istifa ediyorlar. Ptotestocuları tutuklayın bir daha kimse hakkını arayamaz. Pire için yorgan yakılır mı? En azından bizim ülkede bu şekilde. 34 5 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Bizde belediye başkanı bile istifa etmiyor ki cumhurbaşkanı istifa etsin 18 8 Yanıtla
  • Davut İdiz:
    Türkiye de 1000 tane insan ölse kader derler istifa etmez kimse 21 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    BU DA BİZİMKİLERE KAPAK OLSUN.. 17 1 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Adamlar sorumluluk duyuyor, ahlaklı, bizimkilerin umurunda değil, herşeye yetkililer ama hiçbir şeyden sorumlu degiller 8 0 Yanıtla
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