Nuri Aslan ve Ahmet Özer, Esenyurt'a Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nde Buluştu

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yenilenen Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nde konuştu. Aslan, "Biz İstanbul'un her bir köşesini, Tuzla'dan Silivri'ye kadar köprü ve üst geçitlerimizi afetlere ve depreme hazırlıyoruz. Köprüleri, viyadükleri ve üst geçitleri yeniliyoruz. İstanbul'da bir vatandaşa hizmet etmek bizim için bir ibadet; Ekrem İmamoğlu için bir ibadet! Bizim için halka hizmet etmek bir ibadettir" dedi. Ahmet Özer de, "Ekrem Başkanımız da bu öneriyi kabul etti. Bir süre sonra Ekrem Başkanı'mız Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nden İstanbul'a gelecek ve hizmetlerine devam edecek. Aynı şekilde, seçilmiş belediye başkanınız olarak ben de bu Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nden geçerek görevime geri döneceğim. Hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede bir dizi inceleme ziyaretlerinde bulundu. İBB yatırımlarını yerinde inceleyen heyetin ilk durağı baştan sona yenilenen ve Barış ve Kardeşlik Köprüsü adı verilen proje oldu. Çevresindeki yeşil alan düzenlemesiyle birlikte semtin yeşil alan ihtiyacını karşılayan proje, bölgenin yol güvenliğini de arttırmış oldu. Barış ve Kardeşlik Köprüsü hakkında İBB Genel Sekreteri Recep Korkut'tan bilgi alan ikili köprü üzerinde yürüyerek değerlendirmelerde bulundu.

Projenin sadece bir ulaşım yatırımı değil, demokrasi ve toplumsal barışın bir simgesi olduğu vurgulayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şunları söyledi:

"Halkın nefes alacağı, yayaların güvenle karşıya geçeceği bir yaşam alanına dönüştürmek gerekiyordu"

"Bugün, Esenyurt'un kalbinde, E-5 ile E-6'yı birbirine bağlayan stratejik bir noktada, bir 'kardeşlik köprüsü' inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz yerdeki eski yapı, 1990'lı yıllarda Esenyurt henüz bir belde belediyesiyken metal konstrüksiyon olarak inşa edilmişti. Görsel bir unsurdan öteye gitmeyen bu yapı, yıllar içinde taşıyıcı özelliğini tamamen yitirmişti. Seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ahmet Özer, göreve gelir gelmez yaptığı incelemelerde köprünün metal aksamının tamamen çürüdüğünü fark etti. İstanbul'un iradesini üç kez sandıkta tescilleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılan istişareler sonucunda, can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapının kaldırılmasına karar verildi. Esenyurt artık o eski belde değil; bugün nüfusu 1 milyonu aşmış, kayıt dışı yerleşimlerle birlikte 1,5 milyona dayanmış devasa bir şehir. Böylesine yoğun bir nüfusun olduğu bölgede, sadece bir köprüyü kaldırmak yetmezdi; orayı halkın nefes alacağı, yayaların güvenle karşıya geçeceği bir yaşam alanına dönüştürmek gerekiyordu."

"Hizmet durmaz, halkın iradesi engellenemez"

Maalesef hizmet yolculuğumuz hukuk dışı müdahalelerle kesilmek istendi. 30 Ekim 2024'te Ahmet Özer başkanımızın, ardından 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu başkanımızın gözaltına alınması demokrasi tarihimize birer leke olarak geçmiştir. Ancak halkın iradesi esir alınamaz. Milletimiz, Cumhuriyet'in evladı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarak onu 15,5 milyon yurttaşın onayıyla 'milletin adayı' olarak Cumhurbaşkanı Adaylığı tescilledi. Ekrem Başkanımızın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisimiz beni vekaleten bu göreve seçtiğinde, ilk geldiğimiz yerlerden biri burası oldu. Çünkü biz, 'Hizmet durmaz, halkın iradesi engellenemez' dedik. Geldiğimizde bir çamur yığını olan bu alanı; Fen İşleri ve Park Bahçeler ekiplerimizle nakış gibi işledik. Artık burada sadece bir yol değil; oturma alanları, çevre düzenlemesi, yaya ve bisiklet yolu olan modern bir aks var.

"Bizim için halka hizmet etmek bir ibadettir"

Esenyurt, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen insanların İstanbul'da buluştuğu, bir arada yaşamayı öğrendiği bir mozaiktir. Bu köprünün adı bu yüzden Barış ve Kardeşlik Köprüsü'dür. Biz birbirimize baktığımızda sadece kardeşimizi görüyoruz. Kardeşlik hukuku, her türlü siyasi hesabın üstündedir. Biz İstanbul'un her bir köşesini, Tuzla'dan Silivri'ye kadar köprü ve üst geçitlerimizi afetlere ve depreme hazırlıyoruz. Köprüleri, viyadükleri ve üst geçitleri yeniliyoruz. İstanbul'da bir vatandaşa hizmet etmek bizim için bir ibadet; Ekrem İmamoğlu için bir ibadet! Bizim için halka hizmet etmek bir ibadettir"

"Biz barışı ve kardeşliği destekliyoruz"

Esenyurt'a 2019 yılında kadar altyapı ve ulaşım yatırımlarının yeteri kadar yapılmadığını kaydeden Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun gelmesinin ardından hızlı bir şekilde hizmet atağına geçtiğini belirtti. Metro projesininde finansmanının bulunduğunu ancak yatırım programına alınmadığı için projenin bir imzayı beklediğini söyleyen Aslan, metro projesinin de hayata geçmesi için çalışacaklarını sözlerinde ekledi. Aslan konuşmasının devamında, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şunu söylüyoruz: Biz barışı ve kardeşliği destekliyoruz. Bu ülkede huzuru destekliyoruz. Diyoruz ki; bağımlılıkla mücadelede, kentsel dönüşümde, şehre metro getirilmesinde ve atık su arıtma tesislerinin inşasında beraber hareket edelim. Bu beraberliğin yolu ise çok basit: Sadece bir imza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önerilerini kamu yatırım programına alın, yeter. Geri kalan finansman için dünya adeta yarışıyor. Çünkü şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi; SSK ve vergi borcu olmayan, kamu kurumlarına borcu bulunmayan, dünyaya güven veren bir belediyedir. Kurumlar bize olan borçlarını ödesinler, biz başka bir şey istemiyoruz. Bize bir imza; Esenyut'a metro getirmek de bize ait. Atıksu arıtma tesisş yapmak da bizim sorumluluğumuzda. Biz hem toplumumuza hem de dünyaya güven veriyoruz. Göreceksiniz; barış, umut ve hizmet İstanbul'dan tüm dünyaya yayılacak"

Ahmet Özer de şunları söyledi:

"Ekrem başkanla hem içeride hem mektuplaşarak fikir alışverişimize devam ettik"

"Göreve geldiğimiz ilk günlerde, bölgedeki demir köprüyle ilgili ciddi tartışmalar vardı. Yaptırdığımız teknik incelemeler, köprü demirlerinin tamamen çürüdüğünü ve dökülmek üzere olduğunu ortaya koydu. Teknik ekip, bu demirlerin bir gün bir aracın veya bir vatandaşımızın üzerine düşebileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine Sayın Ekrem Başkanımızla istişare ederek iki gece içerisinde o demirleri kaldırdık. Ardından bu alanı modern bir rekreasyon alanına dönüştürmek için projelendirme çalışmalarını başlattık. Büyükşehir ekiplerimizle omuz omuza günlerce çalıştık. Ancak bildiğiniz üzere, 30 Ekim şafak vakti bir operasyonla gözaltına alındık ve hapsedildik. Ardından 19 Mart süreciyle Ekrem Başkanımız da hedef alındı. Fakat hizmet durmadı; Nuri Başkanımız vekaleti devraldı ve çalışmalar hiçbir aksama olmadan bugüne geldi. Biz bu süreçte Ekrem Başkanla hem içeride hem mektuplaşarak fikir alışverişimize devam ettik."

"Ekrem Başkanı'mız Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nden İstanbul'a gelecek ve hizmetelerine devam edecek"

Esenyurt'a geldiğim ilk gün mottomuz şuydu: 'Barış ve Kardeşlik Şehri Esenyurt' Bizim hayalimizdeki Esenyurt; kültürün başkenti, sosyal belediyeciliğin kalbi, imar sorunları çözülmüş, temiz ve yemyeşil bir şehirdir. İşte bu vizyonun bir nişanesi olarak, bu köprünün adının Barış ve Kardeşlik Köprüsü olmasını arzu ettim. Ekrem Başkanımız da bu öneriyi kabul etti. Bir süre sonra Ekrem Başkanı'mız Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nden İstanbul'a gelecek ve hizmetlerine devam edecek. Aynı şekilde, seçilmiş belediye başkanınız olarak ben de bu Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nden geçerek görevime geri döneceğim. Hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

"Barış ve kardeşliği büyütelim, sözde bırakmayalım"

Barış ve Kardeşlik Köprüleri'ni çoğaltalım. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, rakibidir. Rekabet de nezaket içerisinde devam etmelidir. Barış ve Kardeşliği büyütelim, sözde bırakmayalım. Bizim yönetenlerden talebimiz budur. Toplumun da beklentisi budur. İnşallah çok kısa bir süre sonra, Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm İBB yönetimiyle birlikte bu Barış ve Kardeşlik Köprüsü'nün görkemli açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz. Emeği olan başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere ve onun bıraktığı yerden gece-gündüz demeden çalışan Nuri Aslan'a; tüm İBB çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet eden Aslan ve beraberindeki heyet, Yaşam Vadisi'nde de incelemelerde bulundu. Yaşam Vadisi'nin yakında resmi olarak açılışının yapılacağının müjdesini veren İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile beraber öğle yemeğini Esenyurt Meydanı'nda bulunan Kent Lokantası'nda yedi. İlçe meydanında da vatandaşların sorunlarını dinleyerek anı fotoğrafı çektirdi.