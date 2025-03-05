Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Mansur Yavaş'ın Adaylığı İma Etmesi Dahi Bize Zarar Verir"

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Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Aday olmayan ya da aday olmak istemeyen bundan sonra aday gibi davranmamalı. Mansur Yavaş'ın aday gibi davranmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Parti hukuku açısından, parti disiplini açısından adaylığı ima dahi etmesi bize zarar verir" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP'de yaşanan ön seçim ve cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin açıklamalar yapan Kurt, "Şu anda cumhurbaşkanı aday adayı bir tane" ifadelerini kullandı.

Ön seçim kararının Parti Meclisi'nde alındığını ve örgütün yapacağı ön seçime güvenmek gerektiğini söyleyen Kurt, şunları söyledi:

"Ön seçim Parti Meclisi'nden ve ilgili kurullardan geçmiş bir karardır. Artık kesinleşmiş ve 23 Mart tarihinde ön seçim gerçekleşecek. O nedenle bunun tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Partili olan herkes bu karara uyacak. Uymalıdır. Ama ön seçimde tek adayın olması biraz partiliyi ya da kamuoyunu rahatlattı, gevşetti. Aslında bu ön seçimin çok farklı anlamları var. Partililer açısında çok farklı anlamları var. Bundan sonra yapılacak aday tespitlerinin ön seçimle yapılacağının göstergesidir bu, başlangıcıdır ve garantisidir. Şöyle eleştiriler var: 'Efendim işte ön seçim hakim denetiminde olur'. Bunlar bence çok tartışılacak şeyler değil. Örgüte güvenmek zorundayız. Örgüt içinde birbirimize sahtekarlık yapacak değiliz, yalancılık yapacak değiliz. Dolayısıyla kendi örgütümüzün yapacağı ön seçime güveneceğiz. ve ben katılım oranının da oldukça yüksek tutulmasını becermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu ön seçimde hata, hile gibi birtakım eleştirilerin gelmeyeceğini görmek lazım ve ön seçimi desteklemek lazım. Bu parti içi demokrasi açısından yaşamsal önem taşıyan bir karardır diye düşünüyorum."

"Aday olmak istemeyen bundan sonra aday gibi davranmamalı"

Ön seçimde sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasına ilişkin olarak Kurt, "Bunlar eleştirilecekse her türlü alanla eleştirme şansımız var. Ama kimsenin aday olmasını engelledik mi? Engellemedik. 20 milletvekilinin imzasını bulan herkes aday olabilir. Aday olmayan ya da aday olmak istemeyen bundan sonra aday gibi davranmamalı. Şu anda cumhurbaşkanı aday adayı bir tane. İki tane olsaydı öyle tercih yapacaktık. Ama bir tane oldu. Bir tane işaretleyeceğiz. Bu parti üyesi açısından şu önemi taşıyor: Normal şartlarda TBMM Grubu'nun yetkisinde olan bir kararı tabana havale etmeyi gösteriyor. Yani TBMM 116 milletvekili imza atarak önerdiği zaman ve şunu da diyor ki: biz yetkimizi tabana bıraktık. Taban değerlendirsin. Tabanın değerlendirmesi sonucunda çıkanı kabul edeceğiz anlamında bir değerlendirme. Aksine başka bir kişi aday olsaydı kimse engellemezdi. Yani bunlar olur ama partiyi karıştırmak, partinin gidişatını bozmak bundan sonra hiç kimsenin hakkı değil" şeklinde konuştu.

"Üyelerimiz kendisine tanınan tarihi fırsatı değerlendirecek"

CHP üyelerinin mutlaka sandığa gelmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, "Üyelerimiz bu bilinçle hareket edecek, kendisine tanınan tarihi fırsatı değerlendirecek. Şimdi ön seçime gelmeyip, milletvekili adayları ön seçimle belirlensin demek kendi kendine çelişkidir. Belediye başkanı adayları, belediye meclis üyesi adayları ön seçimle belirlensin demek kendi kendisiyle çelişkidir. Ön seçim ön seçimdir. Aday tek de olsa partili gelip tercihini ortaya koymak durumundadır. Eğer bunu ortaya koymazsa farklı eleştiriler muhatap olur parti. Bu da haksızlık olur" dedi.

"Mansur Yavaş'ın adaylığı ima dahi etmesi bize zarar verir"

"Mansur Yavaş da aday olabilir" şeklinde yapılan değerlendirmeler hakkında konuşan Kurt, "Ben şöyle değerlendiriyorum. Bundan sonra Mansur Yavaş'ın aday gibi davranmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Parti hukuku açısından, parti disiplini açısından adaylığı ima dahi etmesi bize zarar verir. Kendi hareketlerine, söylemlerine de dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Normal zamanda seçim olursa AK Parti kendisine cumhurbaşkanı adayı bulacak"

CHP'nin sokakta erken seçime neden ihtiyaç olduğunu vatandaşa anlatacağına dikkati çeken Kurt, "20 gün sonra cumhurbaşkanı adayımız belirlenecek. Cumhurbaşkanı adayımız belirlendikten sonra onun ve parti merkezinin çizeceği bir yolla bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Bütün Türkiye'de erken seçimin zorunlu olduğunu anlatacağız. Biz adayımızı niye belirliyoruz? Şöyle bir talebimiz var: 2025 Kasım ayında cumhurbaşkanlığı seçimi olsun. Çünkü Türkiye'de açlık var, sefillik var, yoksulluk var, yolsuzluk var, Türkiye'de hukuksuzluk var. Bunların karşılığı demokratik ülkelerde erken seçimdir. Erken seçim yeni bir bakış açısı getirmek açısından önemlidir. Aksi taktirde 2025'in kasımından sonra yapılacak bir öneriyi CHP desteklemeyecek. O zaman normal zamanda seçim olacak. Normal zamanda seçim olduğu zaman da AK Parti kendisine bir cumhurbaşkanı adayı bulacak" diye konuştu.

"Köy köy, mahalle mahalle, kahve kahve gezip anlatacağız"

Başkan Kurt konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz şunu yapıyoruz. Parti il örgütümüz, ilçe örgütlerimizle beraber bütün belediye başkanlarımız ortak çalışma içindeyiz. Ramazan nedeniyle Büyükşehir Belediyemizin organizasyonuyla ilçelerde iftar yemekleri düzenliyoruz. İftar yemeklerinden sonra partide ya da partililerin belirlediği salonda partililerimize erken seçime katılmanın gerekliliğini anlatıyoruz ve aldığımız izlenimlere göre pazartesi günü Mahmudiye'deydik. İlçe başkanı katılım oranının yüzde 80'lerde olacağını iddia ediyor. Bu bizi memnun ediyor tabi. Bütün ilçelerde bu gezileri devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra da onların programı doğrultusunda köy köy, mahalle mahalle, kahve kahve gezip niçin erken seçim yapılması gerektiğini anlatacağız."