Öğ-Der'in Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

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Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından 13. kez düzenlenen "İnsan Hakları ve Soykırım" konulu kısa film senaryo yarışmasının sonuçları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen yarışmada, "Gazze" birincilik ödülünü, Ankara'dan Kemal Yıldırım, Elazığ'dan Enes Kimya, Bursa'dan Ahmet Altıner, Ordu'dan Mehmet Efe Boğa ve Gaziantep'ten Şahap Bayrak ile Firdevs Betül Karayağmurlu'nun oluşturduğu bir senaryo ekibinin yazdığı "Saklambaç" kazandı.

"İsmail Heniyye" ikincilik ödülüne, Ankara'dan Nur Duyar'ın "Kuzular" adlı senaryosu değer görülürken, "Ayşenur Ezgi Eygi" üçüncülük ödülünü ise İstanbul'dan yarışmaya katılan Rüzgar Asya Hızarcı "Çaput" adlı senaryosuyla aldı.

Ayrıca "Yahya Sinvar" özel ödülü "Bir Kuş Olsaydık" adlı senaryosuyla Bursa'dan Aykut Topçu'ya, "Rachel Corrie" özel ödülü "Mültecinin Gözleri" adlı senaryosuyla İstanbul'dan Ro Çil'e, "El Aksa" jüri özel ödülü ise Kevser Özbek'in "Mezarcı" adlı eserine verildi.

"Birinci gündem işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖĞ-DER Genel Başkanı Numan Gökmen, yarışmayla sinema dünyasına "insan hakları ve soykırım" temalı senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Tüm dünyada insanlığın birinci gündeminin işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar olması gerektiğini ifade eden Gökmen, şunları kaydetti:

"Gündem belirleyen bir mecra da sinema. Bu mücadelede sinema, gerçeklerin ortaya konulmasında Filistin davamızın en büyük yardımcılarından birisi olması gerekirken, maalesef bu alanda üretilmiş sinema filmleri fazla değil. Bizler de bu yolda senaristlerimizi teşvik etmek istedik. Yarışmamızın teması olan yaşama hakkı ve soykırım konusunu kürtaj gibi bir konunun yanında Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar farklı ülkelerde yaşanan katliamları ele alıp işleyen, emek verip eserleriyle yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum."

Jüride yönetmen ve senarist Gürsel Ateş, Nizamettin Kars ile İbrahim Demirkan'ın yanı sıra sinema eleştirmeni Bahtiyar Kara ve öğretmen Abdurrahman Erbaş'ın yer aldığı yarışmanın ödül töreni, 7 Aralık'ta Ankara'da EBS Otel'de gerçekleştirilecek.