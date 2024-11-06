Öğrencilerden Borçalı\'ya Kültür Gezisi

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ARDAHAN Üniversitesinde öğrenim gören TÜRKSOY üyesi ve TÜRKSOY gözlemci üyesi ülke vatandaşı olan öğrencilerin Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde yaşayan Karapapak Türklerine ait kültür unsurlarını tanımaları amacıyla Ardahan- Azerbaycan Derneği tarafından kültür gezisi düzenlendi.

Ardahan'da kurulan ve yaklaşık iki yıldır faaliyet yürüten Ardahan-Azerbaycan Derneği, Ardahan Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleri ile eski Türk yerleşim bölgesi ve 400 bine yakın Karapapak Türkünün yaşam sürdüğü Borçalı'ya kültür gezisi düzenledi.

TÜRKSOY üyesi ve TÜRKSOY gözlemci üyesi ülkeleri olan Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelip Ardahan Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Karapapak Türklerinin kültürünü tanımaları ve gözlemlemeleri amacıyla düzenlenen geziye, Ardahan Azerbaycan Derneği Başkanı Çağrı Coşkun, Türk Ocakları Ardahan İl Başkanı Mirza Polat, Ardahan ve Kars'tan halk ozanları ile akademisyenler katıldı.

Gezi kapsamında, Türk aşıklık sanatının usta isimlerinden olan Borçalı Bülbülü lakaplı Aşık Kamandar Efendiyev adına Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Sarvan köyünde yaptırılan Aşık Kamandar Müzesi ziyaret edildi. Burada Halk ozanları Mehmet Oktay, Atacan Epruzoğlu ve Aşık Nargile Mehdiyeva tarafından Türkler okundu. Sarvan folklor ekibi halk dansları ekibinin gösteri yaptığı gezi kapsamında ayrıca Marneuli'nin kuşçu köyünde bulunan ve 15'inci Yüzyılda Akkoyunlu Hükümdarı Sultan Yakup döneminde yapılan Kuşcu Kalesi ile Borçalı- Karabağ halısı dokumacılığının yapıldığı Marneuli'de halı üretim atölyeleri de ziyaret edildi.

Gezi heyeti daha sonra Türk Dünyası Araştırmaları Uluslararası İlimler Akademisi Uluslararası Ödül Komitesi tarafından 2014 yılında Türk Edebiyatına yapmış olduğu yüksek hizmetlerden dolayı kendisine Uluslararası Nazım Hikmet Şiir Ödülü verilen Zalimhan Yakup'un Bolnisi kentine bağlı Kepenekçi köyünde ki evini ziyaret edip ailesiyle bir süre sohbet etti.

Gezi hakkında konuşan Ardahan Azerbaycan Derneği Başkanı Çağrı Coşkun, "Türkiye ve Azerbaycan halklarının kardeşlik, dostluk bağlarını güçlendirmek, Türkiye'de ve Ardahan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'ye uyumunu kolaylaştırmak amacıyla dernek kurduk. Bugün Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde yaşayan Türk soydaşlarımızın kültürünü tanıtmak amacıyla Ardahan Üniversitesinde öğretimleri devam eden TÜRKSOY üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı öğrencilerle Gürcistan'da yaşayan Türk soydaşlarımızı buluşturduk. Güzel bir etkinlik ve kültür alışverişi oldu. Gürcistan Türklerine ait halk danslarını gösterilerini izledik, Meşhur Kuşcu kalesini ve Aşık Kamandar müzesini gezdik. Halk ozanlarımız da sazları ve sözleri ile gezimize renk kattı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,