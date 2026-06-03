Öğrencilerin Sıfır Atık Bilinci Artıyor - Son Dakika
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Öğrencilerin Sıfır Atık Bilinci Artıyor

Öğrencilerin Sıfır Atık Bilinci Artıyor
03.06.2026 15:36
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SAS-2026 ödül töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, 40 bin okulun sıfır atık belgesi aldığını belirtti.

2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Su¨rdu¨ru¨lebilirlik Yarışması'nın (SAS-2026) ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz; öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren içselleştirmeleridir. Bu inançla bugün tam 40 binden fazla okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Su¨rdu¨ru¨lebilirlik Yarışması'nın (SAS-2026) ödül töreni, İstanbul Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenci ve okulların ödülleri takdim edildi. Programda; çevre bilinci, su¨rdu¨ru¨lebilir yaşam ku¨ltu¨ru¨ ve gençlerin yenilikçi çevre projeleri ön plana çıkarıldı. Ödül töreninde öğrencilerin sahnelediği Sıfır Atık Korosu, atık malzemelerin dönüştürülmesiyle hazırlanan Sıfır Atık Defilesi ve folklor ekibi gösterisi yer aldı. Yarışma 'Gıda Yarışma Gıda İsrafı Temalı Kısa Film', 'İleri Dönüşüm-Faydalı Model Kategorisi', 'Atıktan Sanata' ve 'Yaşayan Okul Bahçeleri' olmak üzere 4 ana kategoride düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, tören alanında poster galerisi ve sergi açılışı yapıldı. 'Yaşayan Okul Bahçeleri', 'İleri Dönüşüm' ve 'Atıktan Sanata' kategorilerinde üretilen eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Öktem, İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

'EVLATLARIMIZI ÇEVRE DOSTU BİR YAŞAM KÜLTÜRÜYLE BULUŞTURMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz; öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren içselleştirmeleridir. Bu inançla bugün tam 40 binden fazla okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur. Aynı şekilde 2 bine yakın geri dönüşüm kütüphanesiyle evlatlarımızı hem kitapla hem de çevre dostu bir yaşam kültürüyle buluşturmanın da gururunu yaşıyoruz. Bugün her bir kütüphanemiz, sıfır atık bilincinin somut birer örneği; her bir okulumuz ise daha temiz bir geleceğin en güçlü adımıdır" dedi.

'BUGÜNE KADAR 15 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZİ SIFIR ATIK EĞİTİMİYLE BULUŞTURDUK'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz; öğrencilerimizin 'Sıfır Atık Vakfı' iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması farklı ülkelerden öğrencilerin aynı hedefler altında buluştuğu bir ortak üretim ve farkındalık adımıdır. Yarışma kapsamında yer alan 4 kategori, bu dönüşümün farklı boyutlarını temsil etmektedir. İleri dönüşüm odaklı faydalı model çalışmaları, atığın bir sorun olmaktan çıkarılıp değere dönüştürülebileceğini göstermektedir. Gıda israfı temalı kısa filmler, görünmeyen bir küresel problemi görünür kılmakta ve toplumsal farkındalığı güçlendirmektedir. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde öğrencimizi sıfır atık eğitimiyle buluşturduk. Eğitimin mimarı olan 160 bine yakın öğretmenimiz sıfır atık eğitimi alırken; 170 bin öğretmenimiz ise iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle bilgi ve farkındalığını en üst seviyeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN İŞİN İÇERİSİNDE OLDUĞU, BİR HAFTA VE ETKİNLİKLER SERİSİ OLACAK'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul, 'Sıfır Atığın Başkenti' iddiasıyla yola çıktı ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımız'ın koordinasyonunda, organizasyonunda ilk defa 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanılıyor. Bin 500'ün üzerinde buna benzer etkinlik yapılıyor. Bütün paydaşlar kamu, sivil toplum kuruluşları, kurumsal firmalar, vatandaşlar, herkesin işin içerisinde olduğu, paydaşların olabildiğince geniş olduğu bir hafta ve etkinlikler serisi olacak. Bunun neticesinde de inanıyorum ki başta çocuklarımız, genç kardeşlerimiz olmak üzere geleceğe yönelik, adeta bir fidan gibi, bunun bir kalıcı kültür olması, sıfır atığın anlaşılmasıyla ilgili kocaman bir adım atılmış olacak" diye konuştu.

'SIFIR ATIK, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE DALGALANAN BİR BAYRAĞA DÖNÜŞTÜ'

Vali Gül, "Bu hafta yine aynı şekilde bir uluslararası forum düzenlenecek. 183 ülkeden katılım var, 120'si bakan ve bakan üzerindeki statüsü olan kişiler. Bir sivil toplum kuruluşunun, Sıfır Atık Vakfımızın yaptığı bu etkinlik, orta ölçekli bir ülkenin tek başına bile yapamayacağı büyüklükte bir etkinlik. Sıfır atık, Türkiye ile birlikte dalgalanan bir bayrağa dönüştü. Son sözü Türkiye söylüyor ve yıllarca özendiğimiz, gıpta ettiğimiz, güzel örnek olarak alıp uyguladığımız kriterleri sıfır atıkta artık Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareket eden paydaşlar, ülkeler ortaya koyacaklardır" dedi.

'HEDEFİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ FARKINDALIĞINI ARTIRMAK'

Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş, "Bu yarışmaya başvuran bütün öğrencilerimiz, bütün eserlerimiz bizim için kıymetli. Elbette bazı eserlerimiz sembolik olarak olsa da ödül alacak. Ama buradaki bizim hedefimiz Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki öğrencilerimizin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki kültürünü, farkındalığını artırmak. Bizler Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında bu yola çıkarken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde, 'Türkiye'de sıfır atık kültürünü oluşturmak istiyoruz' dedik. Geldiğimiz noktada bugün, 1-7 Haziran tarihleri arası artık 'İstanbul Sıfır Atık Haftası' olarak ilan edildi" ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK HAREKETİ, BUGÜN DÜNYANIN 193 ÜLKESİNDE KARŞILIK BULDU'

Ağırbaş, "Bugün itibarıyla İstanbul'a sıfır atık haftasını kazandırdık. Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik, vatandaşlarımızın organizasyonuyla beraber gerçekleşiyor. İstanbul'da bir sinerji yakalamak istedik ve 16 milyon hemşerimizle beraber bu sinerjiyi yakaladık. 2017 yılından Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan sıfır atık hareketi, bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor ve sürmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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