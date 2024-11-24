Öğretmenler Günü'nde Çocuk İstismarına Dikkat Çektiler - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Çocuk İstismarına Dikkat Çektiler

Öğretmenler Günü\'nde Çocuk İstismarına Dikkat Çektiler

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çocuk istismarı ve şiddete dikkat çekmek amacıyla yağlıboya tablolarını sergiledi. Öğretmenler, son olayların üzüntüsünü dile getirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

24.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:37
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ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yağlıboya resimleriyle çocuklara yönelik istismar ve şiddete dikkat çekti. Resim öğretmeni Dilek Teber, "Son olaylar hepimizi çok üzdü. Leylalar Narinler ismini sayacağımız çocuklarımızın karşılaştığı bu şiddet, bu kötülüğe karşı farkındalık yaratmak istedik" dedi.

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri Dilek Teber, Yakup Dursun, İbrahim Akgüney, Ahmet Bingül ve Yılmaz Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çocuk istismarı ve şiddetle ilgili yaptıkları yağlıboya tabloları sergiledi. Resim öğretmeni Dilek Teber yağlıboya tablosunda Ağrı'da 15 Haziran 2018'de dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'e (4) yer verdi. Gelinlik giydirilmiş bir çocuğu da resmeden Teber, istismar, şiddet ve çocuk gelinlerin günümüzün kanayan yarası haline geldiğini belirtti. Çocukların hepsinin birer gelincik olduğunu ifade eden Teber, şunları söyledi:

"Yağlıboya resimlerle günümüzün kanayan yaralarına dikkat çekmek istedim, Gelin çiçeği narin bir çiçek. Bütün çocuklar, bütün kız çocukları hepsi birer gelincik aslında. Bu gelincik çiçeklerine dokunmaya kıyamazken bazı insanlıktan çıkmış varlıklar acımasızca yaptıkları eylemlerle onlara kıyıyorlar. Biz öğretmenler gününde çocuklara olan bu hassasiyetimizi anlatmaya çalıştık. Son olaylar hepimizi çok üzdü. Leylalar Narinler ismini sayacağımız çocuklarımızın karşılaştığı bu şiddet, bu kötülüğe karşı farkındalık yaratmak istedik. Tüm toplumu bu konuda hassas davranmaları için uyarmak istedik. İnşallah amacımıza ulaşırız."

Eserlerini, öğretmenler gününde farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını söyleyen İbrahim Akgüney, "Öğretmenler her zaman toplumun sorunlarına ışık tutmaya çalışmıştır. Bugün aslında bizim günümüz ama kanayan yaraya parmak basmaya çalıştık" dedi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çocuk cinayetleri olduğunu belirten Ahmet Bingül, 24 Kasım'da kendi sanatsal anlayışıyla üzgün yüz emojisi kullanarak konuyu anlatmaya çalıştığını söyledi.

Narin'in ölümünün bütün Türkiye üzdüğünü söyleyen Yakup Dursun, "24 Kasım münasebetiyle çocuklarımıza zarar gelmemesi için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Eserimde Narin'in sembolik olarak ruhani bir halini çizdim. Yanı sıra ona eşlik eden mavi kelebekleri işledim" diye konuştu.

Çocuk istismarlarında görünmeyen tehlikelerin altını çizmek için 'masumiyetin sembolleri çocuk oyunlarına' dikkat çektiğini ifade eden Yılmaz Aydın, oyun alanının çocukların güvende olması gereken bir yer olması gerektiğini söyledi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü'nde Çocuk İstismarına Dikkat Çektiler - Son Dakika

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