14 yaşındaki çocuk \'\'Ayağıma bastın\'\' deyip akranını öldüresiye darbetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı.

KALBİ DURDU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

M.D.Y. (sağdan birinci), Hasan Y. (soldan ikinci) ve Çiğdem Y. (soldan birinci)

"ÇOCUĞUMA YAPILAN VAHŞİCE BİR SALDIRI"

Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu an yoğun bakımda. Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz" dedi.

"AKRAN ZORBALIĞINA ÇARE BULUNSUN"

Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Çocuğumun başına böyle bir şey geldi, başkalarınınkine gelmesin. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım" diye konuştu.