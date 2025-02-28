Olimpiyat Yüzücüsü Şadan Derya Erke Son Yolculuğuna Uğurlandı

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(İSTANBUL) 42 yaşında hayata veda eden rekortmen olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke toprağa verildi. Milli yüzücü Erke için ilk önce yüzme koçu olarak çalıştığı İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi, ardından da Ortako¨y Bu¨yu¨kmecidiye Cami'inde cenaze namazı kılındı.

Şadan Derya Erke, çocukken başladığı yüzme branşının sır üstü stilinde başarılı bir sporcu idi. Sırt üstünde katıldığı ilk yarışta Türkiye rekorunu kırdı ve aktif spor yaşamı boyunca bu unvanı kimseye kaptırmadı. 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil etti. Atina'da yarı finale çıkarak, büyük bir başarıya imza attı. Sporculuğunun yanı sıra eğitimine de devam eden Erke, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2017 yılından beri de İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'da yüzme branşı sorumlusu olarak çalışıyordu. Hem Türkiye'yi gururla temsil eden hem de binlerce İstanbulluya yüzmeyi sevdiren Erke 42 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Şadan Derya Erke için ilk önce yüzme koçu olarak çalıştığı İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, Türkiye Yüzme Federasyonu Asbaşkanı Umut Gözen, Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, Yüzme İhtisas Spor Kulübü Başkanı Caner Aksüt, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Orel Oral, Yüzme Milli Takımı Antrenörü Levent Camışçı ile Erke'nin eski antrenörleri, sporcu arkadaşları ve aile üyeleri katıldı. Törenin ardından Şadan Derya Erke, Ortako¨y Bu¨yu¨kmecidiye Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Spora adanmış bir ömür: Yüzmeye 5 yaşında başladı

Törende Erke'nin sportif kariyerini anlatan Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu, "Derya, yüzmeye 5 yaşında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde başladı. İyi de bir müzisyendi. Ancak performans sporuna ağırlık verdiği için müziği bir hobi olarak yürüttü. 13 yaşında milli takıma girdi. 17 yıl İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde yüzdükten sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Derya, ulusal ve uluslararası alanda sayısız madalya alıp, rekorlar kırdı. 2000 Sydney Olimpiyatları'ndan sonra 2004 Atina Olimpiyatları'na katıldı. Derya, başarılı ve örnek bir sporcuydu ama dahası çok da iyi bir insandı. Biz ona bugün veda etmiyoruz. Onu hep hatırlayarak yaşatacağız" dedi.

Şadan Derya Erke'nin başıraları:

1999 Balkan Gençler Şampiyonası 100-200m Sırtüstü 2.lik

2000 Sydney Olimpiyatları Sırtüstü Yüzme

2000 Akropolis Yüzme Turnuvası 50m Sırtüstü 3.lük/100-200m Sırtüstü 2.lik

2001 Luxemburg Yüzme Turnuvası 50m Sırtüstü 3.lük/100-200m Sırtüstü 2.lik

2002 Almanya Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 100m sırtüstü yarı final/ 200m sırtüstü final

2002 Rusya Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2003 Akropolis Yüzme Turnuvası 200m sırtüstü 3.lük

2003 İrlanda Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2004 Madrid Avrupa Yüzme Şampiyonası 100m sırtüstü yarı final/ 200m sırtüstü yarı final

2004 Viyana Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 200m sırtüstü yarı final

2004 Luxemburg Yüzme Turnuvası 100-200m sırtüstü 2.lik

2004 Atina Olimpiyatları 200m sırtüstü

2005 İspanya Akdeniz Oyunları 200m sırt üstü final/ 100m sırt üstü final

2006 Brezilya Dünya Yüzme Kupası 200m sırtüstü 3.lük