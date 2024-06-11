Dünyanın en iyi konaklama tesisi seçilen yapıdan geriye külleri kaldı

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Dünyaca ünlü turizm bölgesi Olympos'ta 30 yıldan daha fazla süredir hizmet veren ve bölgenin ilk turizm tesisi olan Kadir'in Ağaç Evleri, çıkan yangınla küle döndü. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da büyük hasar almış ve yeniden inşa edilmişti.

200 YATAKLI TESİS GECE SAATLERİNDE YANMAYA BAŞLADI

Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olympos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen dünyaca ünlü 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

MÜŞTERİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. Sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.

YANGIN VE SEL FELAKETLERİNİ ATLATMIŞTI

Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmış ve o dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking (Sırt çantasıyla seyahat) camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

DÜNYANIN EN İYİ HOSTELİ SEÇİLMİŞTİ

2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Antalya'nın turizmde simgesi haline gelen ve çok sayıda ödülü bulunan tesisin yanması üzüntüye neden olurken yangını çıkış nedeni araştırılıyor.