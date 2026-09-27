Önalan, Türkiye'de 6 civarındaki depremlerin yıkım eşiğinde olduğunu söyledi - Son Dakika
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Önalan, Türkiye'de 6 civarındaki depremlerin yıkım eşiğinde olduğunu söyledi

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Önalan, Türkiye\'de 6 civarındaki depremlerin yıkım eşiğinde olduğunu söyledi
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Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, Türkiye'de depremlerde yıkım eşiğinin çok düşük olduğunu, 6 civarındaki depremlerin yıkım eşiğinde bulunduğunu söyledi. Önalan, Türkiye'de her sarsıntıda yıkım endişesi yaşandığını belirtti.

JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, "Gelişmiş ülkelerde 5 civarındaki depremlerden kimse çok tedirgin olmaz. Türkiye'de depremlerde yıkım eşiği çok düşük. Büyüklüğü 6 civarındaki depremler bizim yıkım eşiğimizde olduğu için biz her türlü sarsıntıda 'Acaba yıkım olacak mı?' diye tedirgin oluyoruz" dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, Türkiye'de yapıların depremlere karşı dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son günlerde meydana gelen depremlerin bölge halkında tedirginlik yarattığını belirten Önalan, söz konusu depremlerin yıkıcı etkisi olmayan büyüklüklerde olduğunu söyledi. Önalan, "Gelişmiş ülkelerde 5 civarındaki depremlerden kimse çok tedirgin olmaz. Türkiye'de depremlerde yıkım eşiği çok düşük. Büyüklüğü 6 civarındaki depremler bizim yıkım eşiğimizde olduğu için biz her türlü sarsıntıda 'Acaba yıkım olacak mı?' diye tedirgin oluyoruz" dedi.

'HİÇBİR KENT AFETLERE YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL'

Türkiye'de kentsel dönüşüm değil, bina dönüşümü yapıldığını dile getiren Önalan, "Sokağın içerisindeki bir tane bina yıkılıp yerine deprem yönetmeliklerine göre yeni bir bina yapılıyor. Sokak değil, bina dönüştürülüyor. Sokağın içerisindeki birkaç binayı dönüştürmek o sokağı, daha büyük ölçüde kenti depreme hazırlıklı hale getirmez. Kentsel dönüşüm başka bir mantıkla yürütülmeli. Kentsel dönüşüm değil, kentsel değişim olmalı. Bir bütün olarak kenti bütün afetlere karşı dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Dönüşümün ada bazında yapılması gerekiyor. Kentin afetlere hazırlanması altyapısıyla, çevresiyle birlikte planlanarak mümkün olabilir. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olarak üç bölümde planlanması gerekiyor. Sadece İzmir değil, Türkiye'deki hiçbir kentimizin afetlere yüzde 100 hazır olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

'HER AY 3-5 TANE BİNAYI DÖNÜŞTÜREREK KENT DİRENÇLİ HALE GETİRİLEMEZ'

"İzmir'in altyapısı nüfusu taşımıyor" diyen Önalan, "1 milyon insana yetecek altyapıya sahip bir kentte, metropol alan içerisinde 3,5 milyon insan yaşıyor. Kentin depreme ve afete karşı direnci nüfus yoğunluğuyla her zaman sorgulanacaktır. Uzun vadeli planlar yapıp kentsel değişime gitmemiz lazım. Kent, nüfusu taşımıyor" dedi. Türkiye'de İstanbul'dan Antalya'ya kadar olan kıyı şeridinde 33 milyon insan yaşadığını, bunun 30 milyonunun kent merkezinde barındığını aktaran Önalan, "Türkiye'de kırsal terk edildi. Artık kırsalı güçlendirmemiz gerekiyor. Kısa sürede olacak bir şey değil, 30 yıllık bir ciddi projeksiyonla taviz vermeden uygulanması gerekiyor ki biz afetlere karşı gerçekten dirençli kentler oluşturalım. Yoksa bu mantıkla sadece binaları dönüştürürüz. İzmir'de dönüştürülmesi gereken 300 binden fazla binadan söz ediliyor. Her ay 3-5 tane binayı dönüştürerek kent depreme dirençli hale getirilemez. Kent bir bütün olarak ele alınmalı" diye konuştu.

'DOĞA KAYNAKLI OLAYLAR İZMİR'E AFET OLARAK DÖNMEYE DEVAM EDECEK'

Kurumların da depreme hazır olması gerektiğini vurgulayan Önalan, "Depremi yönetemeyiz, afeti yönetmemiz gerekir. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü gibi son derece hayati bir birimi kapatarak sorumluluklarını mühendislik jeolojisinin sadece bir alt dalı olan Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'ne devretti. Bu kabul edilebilir değil. Büyükşehir Belediyesi'nin afete hazırlık, depremlere hazırlık konusunda ciddi davranmadığını, bu işi ciddiye almadığını görüyoruz. Afete hazırlık anlamında önce kurumlarımızda planlamalar yapmamız lazım. Bizim yapmadığımız şey bu. Dolayısıyla her doğa kaynaklı olay, İzmir'e afet olarak bundan sonra da dönmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA
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