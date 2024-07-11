OpenRafah Grubu, Almanya'yı İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti

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OpenRafah adlı grubun üyeleri, İsrail'e silah desteğini sürdüren Almanya'yı Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen aktivistler, İsrail ve Almanya aleyhine sloganlar attı.

Konsolosluğun karşısında 1 saat kadar oturma eylemi yapan grup, ellerindeki pankartlar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye desteklerini ifade etti.

Burada grup adına yapılan açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilenler anılarak Birleşmiş Milletlerin (BM) taraflı tutumu eleştirildi.

Avrupa devletlerinin ve bazı İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına duyarsızlığının da eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli oyuncularımıza verilen ceza örneğinde olduğu gibi futbol sahalarında dahi ayrımcılık yapmayı kendilerine müstahak gören bu sözde demokrasi bekçileri, bugün katliamlarını sürdüren siyonist katillere ülkeler silah satarak desteklerini sürdürüyor. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Karadağ, Fransa ve Avustralya gibi ülkeler yer alsa da en büyük silah desteği ABD ve Almanya tarafından yapılmaktadır.

Dünyanın her yerinde mazlumların yanında yer alan vicdanı hür insanlar, Filistin'e destek vererek 'soykırıma dur' demek için meydanları doldururken, İsrail'i destekleyen Almanya, Filistin bayrağı ve sloganlarını dahi yasaklayacak kadar ileri gitmiştir. Buradan Almanya'nın işbirlikçi yönetimine sesleniyoruz. Nasıl ki 29 sene önce Srebrenitsa Katliamı'na ortak olan Batı dünyası bugün de katliamı soykırım olarak kabul edip hesap vermek zorunda kalmışsa, yarın da Filistin halkını katleden siyonist katillere verdiğiniz destek için hesap vereceksiniz."

Grup üyelerinin Başkonsolosluk karşısında bir süre daha oturmasının ardından eylem sona erdi.