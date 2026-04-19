Ori'nin Zayıflama Mücadelesi - Son Dakika
19.04.2026 13:02
Obeziteyle mücadele eden Ori, egzersiz ve diyetle 18 kilodan 16,5 kiloya düştü.

ANKARA'da hormonal bozukluk ve hareket azlığı nedeniyle obeziteye yakalanan French Bulldog (Fransız Bulldog) cinsi 'Ori', veterinerde engel atlama, koşu bandı, parkur ve pilates egzersizleriyle zayıflamaya çalışıyor.

Ankara'da Eren Timur'un 2020 yılında sahiplendiği 'Fransız Bulldog' cinsi köpeği 'Ori', ocak ayında yürüme zorluğu, nefes darlığı yaşamaya başladı. Timur, hareketleri kısıtlanan köpeğini veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Yapılan kontrollerin ardından Ori'ye önce diyet, sonra da egzersiz programı uygulandı. Ori, 2 haftadır uygulanan koşu bandında yürüyüş, pilates ve egzersiz ile 1,5 kilo vererek, 18 kilodan 16,5 kiloya düştü. Program sonunda Ori'nin 12 kilogram olan ideal kilosuna kavuşması hedefleniyor.

'METABOLİZMA YAVAŞLAMASI VAR'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, Ori'de 2-2,5 aydan beri kilo problemi olduğunu söyleyerek, "Ori yaklaşık 6 yaşında ve 2 haftadır da seanslara başladık, terapi ve pilatese başladık. Öncesinde birtakım tahliller ve tetkikler yapıldı ve tiroidlerine bağlı olarak hormonal bir bozukluk ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da metabolizma yavaşlaması var. Süreç beklediğimizden daha ağır geçiyor. Daha yavaş kilo veriyoruz. Ama zaten kontrollü vermek istiyoruz. Zaten çok hızlı kilo vermesi de çok sağlıklı bir durum değil. Yine de çok istikrarlı bir şekilde 2 haftada bile kilo vermeye başladık. 18 kiloyla başladık. Şu anda da 16,5 kiloya düştük" dedi.

'YÜZME SEANSLARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Denli, Ori'nin egzersiz yaptığı ortamı sevdiği için egzersiz yapmaktan keyif aldığını belirterek, "Ara ara dinlendiriyoruz. Çünkü kalbi de yormamamız gerekiyor. Çok kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Güzel ve keyifli zaman geçiriyoruz. Bazen de mamayla kandırıyoruz. Metabolik olarak bir sorun olduğu için aynı zamanda veteriner hekimler tarafından takipleri ve kontrolleri, tedavileri yapılıyor. Geçmişte arada ufak tefek ev beslemesiyle kaçamak yaptığı için de birazcık durum bu hale gelmiş. Biz onları da tamamen kesip diyet bir beslenmeye geçtik. Önümüzde birazcık daha zaman var. Onu yormadan ve sağlığını da kontrol altına alarak sürecimize devam edeceğiz. Havalar biraz ısındıktan sonra yüzme seanslarına başlayacağız. Şimdilik engel atlıyoruz. Pilates toplarının üzerinden atlayıp dengede durmaya çalışıyoruz. Koşu bandını çok seviyor. Koşu bandına çıkıyoruz. Onun dışında da yürüyüşleri var. Hedefimiz şu an 12-13 kiloya kadar düşürmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'YÜRÜRKEN ÇOK ZORLANIYORDU'

Yağmur Denli, kilo verme sürecinde önemli olanın süreci kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü kilo problemi sadece kilolu görünmesiyle alakalı bir durum değil. Yani sağlık problemleri, kalp, karaciğer problemleri, çok ciddi eklem ve omurga problemleriyle de karşılaşıyoruz; bir süre sonra da solunum problemleri. Kilo bunların hepsini aslında tetikliyor ve bir kısır döngü haline geliyor. Çünkü sağlık problemleri başladığı zaman hareketler de yavaşlıyor ve kilo artışı daha da hızlanmaya başlıyor. ve biz bu sürecin içerisinden çıkarken bayağı bir sorun yaşayabiliyoruz. Yürüme güçlüğü vardı ve yürürken çok zorlanıyordu. Ori bu kadar hırıltılı bir köpek değilken kilo artışıyla hırıltı sorunu da arttı. Eren Timur, bilinçli bir ebeveyn olarak yürüyüşleri ve egzersizlerini yaptırıyor. Kilo problemini de fark edince bundan dolayı da yollarımız kesişmiş oldu" dedi.

'DENGELİ BESLEMEK GEREKİYOR'

Denli, kilolu hayvanların sevimli göründükleri algısının hayvanlara aslında zarar verdiğini söyleyerek, "Tombiş hayvanlar sevimli görünebiliyor ama onlara yaptığımız şey iyilik değil kötülük oluyor. Ömürlerini kısaltmak ya da kalan hayatlarını sancılı bir süreçte geçirmelerini sağlamak oluyor. Onun için dengeli beslemek gerekiyor. Evet tabii ki de onları ara ara şımartacağız ama tamamen sağlıklarını düşünerek ve onların bir hayvan olduğunu unutmadan onların yönelik bir beslenme düzeniyle. Onların da egzersiz ve hareket etme hakları var. Bunları da mutlaka sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

