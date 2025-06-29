Orman Yangınları: 9 Büyük Yangın Kontrol Altına Alınamadı - Son Dakika
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Orman Yangınları: 9 Büyük Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Orman Yangınları: 9 Büyük Yangın Kontrol Altına Alınamadı
29.06.2025 22:49
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Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki 9 büyük orman yangınından 3'ünün kontrol altına alınamadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarından 9'unun büyük olduğunu ve bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, İzmir'de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanları havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Orhanlı Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yumaklı, hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulunduğunu ve bu anlamda çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarı yaptıklarını hatırlattı.

3 yangın devam ediyor

İbrahim Yumaklı, buna rağmen çeşitli yerlerde orman yangınları çıktığını aktararak, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi." dedi.

Kısmen kontrol altına alınan Manisa Akhisar'daki yangının rüzgar nedeniyle yeniden başladığını, diğer yangınların ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına aldığını ifade eden Yumaklı, İzmir'de yer yer rüzgarın 120 kilometreye ulaştığını, bu nedenle bazı hava araçlarının düşme tehlikesi geçirdiğini dile getirdi.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinası ve diğer araçlarla müdahale edildiğini anlattı.

Yangınlara müdahale sırasında 2 uçağın sürekli görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Rüzgarın el verdiği ölçüde de helikopterler bulundukları bölgenin özelliklerine göre peyder pey görev yaptılar. Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. İçinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler rüzgarın gece boyunca 40-50 kilometre hızla eseceğini gösteriyor. Burada arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. Onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde AFAD burada, jandarma ve emniyet koordineli halde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz."

"Haziranda 1459 yangına müdahale ettik"

Bakan Yumaklı, yangınlar nedeniyle 3 vatandaşın dumandan etkilendiğini, bunların sevk edildikleri hastanede tedavilerinin yapıldığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

1 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. Yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız. Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı. Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile."

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına sebep olmanın ciddi bir suç olduğunun altını çizerek, bu konuda herkesin dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti.

Kaynak: AA

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