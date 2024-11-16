Ormana, 2024'te Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçildi - Son Dakika
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Ormana, 2024'te Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçildi

Ormana, 2024\'te Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçildi

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneği ile Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilerek önemli bir başarı elde etti.

16.11.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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ANTALYA'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) kültür ve gelenekleri koruyan, çeşitliliği kutlayan, fırsatlar sunan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmayı amaçlayan küresel bir girişim olarak 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi, 2024 sonuçları açıklandı. Dünyadan 55 köy bu listeye girerken, Türkiye'den bir köy yer aldı.

ANTALYA'YA 2,5 SAAT UZAKLIKTA

Listeye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde, Antalya'ya 2,5 saat uzaklıkta bulunan eski bir Yörük köyü olan, Manavgat Çayı'nı besleyen derelerin arasında kurulan Orman da girmeyi başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başvurusu yapılan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıldır düzenlenen üzüm festivalinin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve kırsal turizm faaliyetleri ile dikkat çekiyor. 2021'den bu yana Türkiye'den Mustafapaşa (Ürgüp-Nevşehir), Taraklı (Sakarya), Birgi (Ödemiş-İzmir), Şirince (Selçuk-İzmir) köyleri Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne girmişti.

'BU YIL TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN TEK KÖY OLDU'

Ormana'da tarihi düğmeli evlerin restorasyonu ve turizme açılmasını sağlayan Özgüven Vakfı'nın yöneticisi ve kırsal turizmin öncülerinden Tolga Özgüven, Ormana için ilk olarak 2021'de muhtarlık olarak Dünya Turizm Örgütü'ne başvurduklarını ancak o yıl üçüncü seçildiklerini söyledi. Ormana'daki tüm evleri restore ederek ve birçoğunu da turizme açarak, bölgeye özgü bu evlerin korunması ve yaşatılmasını sağladıklarını anlatan Özgüven, "2021'den sonra yeniden tüm hazırlıklarımızı yaptık ve TGA aracılığıyla bu yıl için yaptığımız başvuru neticesinde Ormana, dünyada 55 köyle birlikte bu yıl Türkiye'den seçilen tek köy oldu" dedi.

'600 NÜFUSLU BİR KÖY'

Ormana'nın, düğmeli evleri ve 57 seneden beri düzenlenen Antalya'nın en eski tarihi festivallerinden üzüm festivaliyle öne çıktığını anlatan Özgüven, "Bu düğmeli evler, herhangi bir harç ve sıva kullanılmadan, yığma taş ve sedir ağacıyla harmanlanmış bir ev sistemi. Osmanlı Sipahi ocağına uzanan yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ve değerlerimizle 300 düğmeli evin bulunduğu 600 nüfuslu bir köy" diye konuştu.

DÜĞMELİ EVLER OTELE DÖNÜŞTÜ

Köyde 80 oda ve 170 yatak kapasiteli düğmeli evlerden oluşan 7 butik otel ve ev pansiyonlar bulunduğunu da anlatan Tolga Özgüven, Dünya Turizm Örgütü'nün Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi'ne girmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özgüven, bu kararın hem Antalya hem İbradı ve bölgedeki turizm için çok önemli ve değerli bir ünvan olduğunu dile getirdi. Özgüven, "Çok sevinçliyiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ve tüm köylümüzle senelerdir verdiğimiz emeklerin bir neticesi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ormana, 2024'te Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçildi - Son Dakika

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