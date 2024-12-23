Ortahisar Belediye Başkanı Kaya\'dan Gençlere: "Yurt Dışına Gitmeyi Değil, Bu Ülkenin Kalkınmasına Katkı Vermeyi Önceleyin"

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(TRABZON)- "Bir Şey Yapmalı" konulu girişimcilik paneline katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya gençlere, "Yurt dışına gitmeyi değil bu ülkede kalıp bu ülkenin kalkınmasına katkı vermeyi önceleyin. Bu ülkenin olanakları sınırsız, bu ülkenin imkanları hepimize yetecek kadar fazla, yeter ki doğru yönetilsin ve kaynaklar verimli kullanılsın" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla Trabzon'daki üniversitelerin iş birliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kadın Girişimcilik Kulübü'nün katkılarıyla "Bir Şey Yapmalı" adlı girişimcilik ve yatırımcılık paneli düzenlendi. KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı, gazeteci Tuncay Lakot'un yönettiği panelde, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve iş insanı Nevzat Aydın, girişimcilik konularında fikirlerini dile getirdi, panelin sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

" Gençlik, cesarettir"

Başkan Kaya, "Hem iş hayatı olan bir makine mühendisi ve hem de şu anda Belediye Başkanlığı yapan başarılı bir siyasetçi olarak kariyer planlaması yapan gençlere neler öneriyorsunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Mutlaka bir hayat planınız, bir gelecek planınız olmalı ve bu uğurda çok çalışmalısınız. Ben makine mühendisliği bölümünü bitirdim, makine mühendisi olmayı, farklı makineler üretmeyi, ülkeme katkı sunmayı düşünüyordum. Sonrasında siyasete ilgi duyduğumu fark ettiğimde o alana biraz daha fazla zaman ayırmam gerektiğini düşündüm. Sonrasında mensubu olduğum siyasi partimle temasa geçtik ve kararlılıkla bir mücadele vererek önce milletvekili, sonra belediye başkanı oldum. Yolculuğumuzu sürdürüyoruz, temel düsturum şu; bu ülkenin bir evladı olarak bu ülke beni okuttu yetiştirdi, mühendis yaptı, milletvekili yaptı, belediye başkanı yaptı. Ben yaşadığım sürece ülkeme, devletime, milletime minnet duyacağım ve borcumu ödeme gayreti içinde olacağım. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' anlayışıyla bulunduğum, ait olduğum her yerde görevimi yapmaya gayret ediyorum.

"İnsanlar üretmek istiyorlar ama onlara yol göstermek, yardımcı olmak lazım"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Üretime öncelik veren bir belediye başkanı olarak, üretmek isteyen insanlarımıza ne gibi destekler sağlıyorsunuz, hayata geçirmeye çalıştığınız projeler var mı" sorusuna, kırsalda üretim seferberliği örneği üzerinden şu cevabı verdi:

"Şimdi köylerde üretimi canlandırmak için köy sohbetleri yapıyoruz. Veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi arkadaşlar kendi konularında vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor. Fındığı nasıl ilaçlayacaklarını, toprak analizini, bahçesinde yaptıkları meyveleri nasıl değerlendirecekleri, marmelat ve sirke yapımına kadar her şeyi anlatıyorlar. ya da hayvan hastalıkları konusunda bilgilendiriyorlar. Şimdi Gezen Tavuk Yumurtası Projemiz de var. Çitini ve diğer masraflarını karşılayıp üretmek isteyenlere destek olmak istiyoruz. Bunun dışında köy pazarları açıyoruz. Bir tane Kireçhane'de vardı. Bu pazarın açılmasıyla birlikte civar köylerde üretimin arttığını, ailelerin üretime döndüğünü gördük. Şimdi Akoluk'ta da açtık. Köy Kahvaltı Ürünleri Pazarı da bu alanda var. Açtıktan sonra özellikle çevre köylerdeki kadınlar üretmeye başladı. Çünkü insanlar artık ürettikleri ürünleri bu pazarlarda satabiliyorlar. İnsanlar üretmek istiyorlar ama onlara yol göstermek, yardımcı olmak lazım. Bunun dışında bir kooperatif kuruyoruz. Vatandaşların satamadıkları ürünleri alacağız, zincir marketlere pazarlayacağız, ya da satışını biz yapacağız. Biz Ortahisar Belediyesi olarak iş elbiseleri için 8 milyon TL ödüyoruz. Bunu belediye bünyesinde üretebilir miyiz diye çalışma yaptık. Makinelerimiz gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuda destek alıyoruz. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu konudaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve diğer birim müdürlüklerimizdeki çalışanlarımızın kullandığı ürünleri kendimiz üreteceğiz. Kuracağımız tekstil atölyesinde de birçok kadına istihdam imkanı sağlayacağız. Akıl ortaklığını değerli buluyoruz. Biz bu konuda da çalışma yapıyoruz. Trabzon'un bugün çok özel potansiyeli var. Nevzat Bey gibi değerli markalar yaratan, İsviçre'de saat parçaları üreten, Katar Emiri ile iş yapan hemşehrilerimiz var, bunları çağıracağız. 'Ne yaptınız, nasıl yaptınız, nasıl başarılı oldunuz' diye soracağız. Bir hafta boyunca bu konuları anlatacaklar. ve böylece Trabzon'a bu tecrübeleri aktarmaya çalışacağız. Trabzon'a maalesef en çok göç veren illerimizden biri. Bu gençleri göç ettirmemek lazım. Ortahisar Belediyesi olarak elimizi bu konuda taşın altına koymaya çalışacağız."

"Yurt dışına gitmeyi değil bu ülkede kalıp bu ülkenin kalkınmasına katkı vermeyi önceleyin"

"Devletin girişimcilere yeterli desteği sağladığını düşünüyor musunuz? Girişimcilerin önünün açılması için neler yapılmalı? Bu anlamda belediyeler ne gibi bir rol üstlenebilir?" sorusuna Başkan Kaya, "1994 senesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 47 arkadaşımla birlikte mezun olmuştum ve bu arkadaşlarımın 47'si de sorunsuz sıkıntısız iş bulabilmişti. Şimdi bazılarının adına eski Türkiye deyip eleştirmeye çalıştığı o eski Türkiye, bizleri okuttu ve her birimize iş verebildi. Bu anlamda üzülerek söylemeliyim ki bu nesil, şu anki genç kardeşlerimiz bizim kadar şanslı değiller. Ama sakın umutsuz olmasınlar. Bu umutsuzluk nedeniyle genç kardeşlerimize mikrofon uzatıldığı zaman 'Yurt dışına gitmek istiyorum' diyorlar. Yurt dışına gitmeyi değil bu ülkede kalıp bu ülkenin kalkınmasına katkı vermeyi önceleyin. Bu ülkenin olanakları sınırsız, bu ülkenin imkanları hepimize yetecek kadar fazla, yeter ki doğru yönetilsin ve kaynaklar verimli kullanılsın" yanıtını verdi.