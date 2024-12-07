Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "8 Ay Gibi Bir Sürede Üçüncü Kreş Temelimizi Atıyoruz"

Güncel

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, iş insanlarının katkılarıyla Küplüpınar Mahallesi'ne yapılacak kreşin temelini düzenlenen törenle attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in de katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "8 ay gibi bir sürede üçüncü kreş temelimizi atıyoruz. Genel Başkanımızın geçen hafta Ankara'da söylediği gibi şu anda Türkiye çapında 652 olan kreş sayımızı bir yıl içinde bin hedefine hep birlikte ulaştıracağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde iş insanları Osman ve Ali Özelif'in merhum babaları Hamit Özelif adını taşıyacak kreşin temelini attı. Törene Başkan Aydın'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Annelerin iş hayatına katılabilmesi için çocukların da kaliteli ve nitelikli eğitim hayatında olması gerekiyor"

"8 ay gibi bir sürede üçüncü kreş temelimizi atıyoruz. İlk temeli mayıs ayında atmıştık. Ekim ayında da açılışını yaptık, çocuklarımız açılışını yaptığımız Ayça Azak Kreşi'nde eğitim almaya başladılar. Geçtiğimiz ay Yunuseli Mahallesi'nde bir kreş temeli daha attık. Bugün Küplüpınar Mahallesi'nde kreş temeli atıyoruz. Birkaç hafta sonra Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir kreş temeli daha atacağız. Sayın Genel Başkanımızın geçen hafta Ankara'da söylediği gibi şu anda Türkiye çapında 652 olan kreş sayımızı bir yıl içinde bin hedefine hep birlikte ulaştıracağız. Günümüz koşullarında annelerin iş hayatına katılabilmesi için çocukların da kaliteli ve nitelikli eğitim hayatında olması gerekiyor. Kreşlerde güvenilir, sağlıklı ve hijyen ortamlarında çocuklarını aileler güvenle emanet edebilmeleri gerekiyor. Hayırsever iş insanları, Osman ve Ali Beyler sağolsunlar rahmetli babalarının adlarını yaşatacakları güzel bir esere imza atıyorlar. Kısa sürede buranın inşaatını bitirip birkaç ay sonra burada çocuklarımızı eğitime kabul edeceğiz. Çirişhanespor Kulübü'nün mayıs ayında temelini atmıştık. Onun da ekim ayında açılışını yaptık. Hizmetlerimiz devam edecek. Biz yerel belediyeciliği sosyal demokrat belediyecilik olarak dezavantajlı gruplara hizmet ulaştırma olarak görüyoruz. Her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Osman ve Ali Özelif iş insanlarına bu değerli yatırımı yaptıkları için teşekkür ediyorum."

Erkan Aydın'ınbaşarılı işler yaptığını bildiğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de şöyle konuştu:

"Biz ezilmiş insanların, geçinmekte zorlanan insanların yanında olmak için yola çıktık"

"Her yerde ilçe ve büyükşehir belediyelerimiz kreş ve kent lokantaları, açarak halkına hizmet etmek istiyorlar ve bunu başarıyorlar. Bunun Erkan Başkanımda da gördüm. Göreve geldiği 8 aydan bu yana üçüncü temel atma törenini gerçekleştirdi, tebrik ediyorum kendisini daha çok güzel işler yapacağını da biliyorum. Bizim Erkan Başkanımla uzun yıllardır arkadaşlığımız var kendisini milletvekilliği döneminden tanırım. Beraber yol aldığımız arkadaşlarımızdan birisidir. Ben kendisinin burada çok başarılı işler yapacağını hayata bir sıfır geride başlayan insanların hayatlarını eşitleyeceğini, onlara daha çok dokunacağını ve hizmet edeceğini biliyorum. Çünkü bizim hedefimiz şu: Biz ezilmiş insanların, geçinmekte zorlanan insanların yanında olmak için yola çıktık. Bu uğurda tüm fedakarlığı yapmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu böyle bilmenizi isterim. Çünkü sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Bu çocuklar ileride belki öğretmen, doktor ve iş insanı olacaklar. Biliyorum ki işlerinden çok değerli profesörler yetişerek kendileri gibi küçük çocuklara eğitim verecek hale geleceklerdir. Kendimden bir örnek vereyim. Erkan Başkanın açtığı bu kreşlerde eğitim gören çocuklar ileride ülkemiz içiresindeki çok büyük holdinglerde umuyorum ki yöneticiler olacaktır. Başkanıma teşekkür ediyorum hizmetlere devam edeceğiz. Sadece Osmangazi'de değil her yerde devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde göreceksiniz ki ülkemiz dünyada parlayan bir yıldız olacak."

Ostaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif ise Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak, "Bursa, bizim için sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda işimizin ve hayatımızın şekillendiği, vefa borcumuzu ödeyerek desteklememiz gereken bir şehirdir. Tüm şirketlerimizde Bursa'nın imkanları ve Bursalıların desteği ile büyüdük ve geliştik. Bugün, bu şehirdeki çocukların daha iyi bir geleceğe adım atabilmesi için böyle bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, bizim için sadece bir görev değil, bir önceliktir. Bu kreş, çocuklarımız için güvenli ve eğitim odaklı bir ortam sağlayacak, annelere çalışma hayatında kolaylık tanıyacak ve ailelerin sosyal yaşantısını destekleyecek önemli bir merkez olacaktır. Hamit Özelif Kreşi'nin merhum babamın ismini yaşatacak olması da ailemiz için ayrı bir gurur vesilesidir" diye konuştu.

Birkaç ay sonra hizmete girmesi planlanan kreş, iki kattan oluşacak ve 600 metrekare alanda 80 öğrenciye hizmet verecek.