Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hizmetler ve Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, düzenlediği basın toplantısında, ilçeye yapacakları hizmetlerle ve yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa medyası ile buluştu.

Başkan Aydın, konuşmasına, toplantının gerçekleştiği Halk Lokantası'nın açılış müjdesini vererek, şu sözlerle başladı:

"4 çeşit yemeği 80 liradan sunacağımız bu lokantamız, özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza, ekonomik sıkıntı içerisinde, günübirlik koşuşturma içerisinde ucuz yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Adını 'Halk Lokantası' olarak koyduk. Bu şekilde hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz. Saat 11.00-15.00 arası hizmet vereceğiz. Burada yemekler self servis şeklinde aynı anda 300-350 kişiye hizmet verecek. Self servis ve hızlı serviste ortalama ilk etapta günlük bin yurttaşımıza ucuz yemek imkanı sunacağız. Amacımız esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Ancak günümüz koşullarında bir et yemeğinin 200 lira olduğunu hesaba kattığımızda, 3-4 çeşit en uygun esnaf lokantasında 300-350 liraya mal olduğunu düşündüğümüzde, burada o gün yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza uygun fiyatlı hizmet vereceğiz."

"Özlenen milli bayram kutlamalarını yeniden yaşadık"

31 Mart'ta göreve seçilmesinin üzerinden 54, mazbata almasının üzerinden ise 50 gün geçtiğini belirten Aydın, bugüne kadar yürüttükleri faaliyetlerle ilgili şunları kaydetti:

"5 Nisan sabahı Fetih Şenlikleri başladı ve nisan ayı boyunca da etkinlikler gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da ilk defa Demirtaş'ta kutladık. İnsanımızın özlediği milli bayramlarının kutlanmasını, hem 23 Nisan'ı, hem 19 Mayıs'ı coşkuyla Cumhuriyet'imize yakışan ilgiyle kutladık. 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şenliği adı altında 3 gün boyunca dolu dolu etkinliklerimiz oldu. 19 Mayıs'taki Haluk Levent konserini 50-60 bin kişinin katılımıyla büyük coşkuyla kutladık. Biz burada bayramları kutlarken, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da katledilen çocuklara insanlara da bir dakikalık saygı duruşu ve onları da unutmadığımızı göstermek adına Haluk Levent ile birlikte anma yaptık. Hem ulusal hem de uluslararası basında yankı buldu. Orada insanlar katledilirken soykırım yapılırken buna kayıtsız kalmak da mümkün olmazdı."

İlk kreş Hamitler'de açılıyor

Kültürel etkinliklerin yanı sıra rutin belediyecilik faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Aydın, "Seçim döneminde vaat ettiğimiz sözler var. Buna mukabil, çarşamba günü Çirişhane'de ilk temelimizi attık. Önümüzdeki hafta Hamitler'de ilk kreşimizin temelini atıyoruz. İlçemizde 7-8 daha kreş tespiti yaptık. Hayırseverleri bulduk. Belediye kasasından bir kuruş para çıkmadan hayata geçecek. Hedefimiz de iki üç ay içerisinde bitirip Bursalı çocuklarımızın kullanımına açmak" diye konuştu.

Daha sonra Osmangazi Meydanı'nda Genç Kafe'yi hizmete açacaklarını belirten Aydın, "Uluslararası zincirlerde satılan bir kahve 100 lira iken burada maliyetine 20 liradan üniversiteli öğrencilerimize ikram edeceğiz. Altında kütüphanesi var. Ücretsiz internet olacak, ücretsiz çorba da dağıtacağız" dedi.

Okulların kapanmasının ardından öğrencilere yönelik gezici kütüphane çalışmasını başlatacaklarının bilgisini de veren Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, "Mahallelere gidip, senaryo atölyeleri, birlikte şarkı atölyesi, kitap günleri, ritim atölyesi gibi etkinlikler ve faaliyetler bizim yaz için planladığımız etkinlikler. Bunların yanında, spor faaliyetleri olacak" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın deprem bölgesinde olduğu bilinciyle kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini ve kaçak yapıyla mücadele edeceklerinin altını çizen Aydın, "Deprem gerçeğiyle yüzleşmek durumundayız. Ovaya doğru kaçak yapılaşmayı engellememiz gerekiyor. Çok hızlı kaçak yapılaşma var. 50 yıllık hızlı sanayileşme ve getirdiği göç, bunun getirdiği çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu şehirlerden birisi Bursa. Bununla etkin mücadele edeceğiz. Vatandaşlara söylüyoruz. Bu, kendi canları, malları, çocuğunun geleceğini karartacak. Hiç bir mühendislik hizmeti almadan denetim yapılmadan inşa ediliyor. Bu binaları tespit edip yapılmadan müdahale edeceğiz. Bir seviyeye geldikten sonra milli servet gözüyle bakılıyor. Bununla mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Hayvanlar uyutulmasın, kısırlaştırılıp sahiplendirilsin"

Başkan Aydın, sokak hayvanlarına yönelik tartışmalara ve tepkilere neden olan yeni kanuni düzenlemeye de değinerek, şunları söyledi:

"Benim de milletvekilliği yaptığım dönemde Ocak 2020'de bu konu meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. İktidar partisi bunu yeterli görmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açtı. Uyutulma meselesiyle ilgili tartışmalar var. Hiç bir canın, çocuğumuzun, yaşlımızın bu tür başı boş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O araştırma raporu sonucunda ortaya çıkan önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Bunun kaynağının nereden geleceği yazıldı. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergileri, milli piyango ve jokeyden alınan gelirler. Bir pay aktarılarak kurulacak fonla, kısırlaştırma yapılması. Bu yapılmayınca hızlı üreme oluyor. Bizim 114 dönümlük Hamitler'de barınağımız var. Her türlü hizmeti yapıyoruz. Uyutulma işlemini doğru bulmuyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır. İlk meclis toplantımızda Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nü kuracağız."