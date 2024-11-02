Osmangazi'de İlk Kez Düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Osmangazi'de İlk Kez Düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na Yoğun İlgi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na toplam 513 başvuru yapıldı. Yarışmanın konusu 'Hasan Ali Yücel'in eğitim ve kültür hayatına katkıları' olarak belirlendi. Dereceye giren eserler, 17 Aralık'ta açıklanacak.

02.11.2024 14:04  Güncelleme: 15:16
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na edebiyatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yarışmaya, Türkiye'nin tüm şehirlerinin yanı sıra yedi farklı ülkeden toplam 513 başvuru yapıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlediği 1. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması için başvuru süresi sona erdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın konusu "Hasan Ali Yücel'in eğitim ve kültür hayatına katkıları" olarak belirlendi. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Adana'ya kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinden başvurunun yapıldığı yarışmaya; Belçika, Hollanda, Almanya, Kanada, İsviçre, Bulgaristan ve Gürcistan olmak üzere toplam yedi farklı ülkeden eserler gönderildi. Gençlere, Hasan Ali Yücel'i tanıtmanın yanı sıra yeni yazarların ortaya çıkmasının da hedeflendiği yarışmada, 513 eser dereceye girmek için yarışacak.

Jüri üyeleri Doç. Dr. Betül Batır, Prof. Dr. Gökhan Tunç, Prof. Dr. Hülya Taş, Derya Biçer ve Jale Sancak tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler, Hasan Ali Yücel'in doğum tarihi olan 17 Aralık'ta düzenlenecek tören ile açıklanacak. Yarışmada birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin mansiyon için de 10 bin Türk lirası ödül verilecek. Jüri üyelerinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserler ise kitaplaştırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'de İlk Kez Düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'de İlk Kez Düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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