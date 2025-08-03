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ÖSYM Tercih Süreci Başladı: Beykoz Üniversitesi Vizyonu

ÖSYM Tercih Süreci Başladı: Beykoz Üniversitesi Vizyonu
03.08.2025 13:40
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Beykoz Üniversitesi Rektörü Küntay, tercih günlerinde üniversitenin vizyonunu ve stajın önemini anlattı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos Cuma günü başladı. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ise tercih ve tanıtım günleri kapsamında üniversitenin vizyonunu anlattı. Küntay, "Üniversite sadece bir meslek edinme yeri değildir. En önemli vizyon ve misyonlarımızdan biri de bu. Eğer üniversiteye sadece meslek kazandıran bir kurum olarak bakarsanız, onun kazandıracağı diğer artılardan yoksun kalırsınız. Bizim amacımız; bir öğrencinin üniversite sonrasında yalnızca mesleki donanım kazanmış biri olarak değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde ayakları yere sağlam basan ve kolayca uyum sağlayabilen bir birey olarak yetişmesidir. Ayrıca staj bizde formalite değil, hayatlarına dokunan bir deneyim. Bu konuda da oldukça başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim" dedi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Bu kapsamda Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, üniversitenin Kavacık Kampüsü'nde devam eden tercih ve tanıtım günlerinde aday öğrencilere bilgi verdi. Prof. Dr. Küntay, "Öncelikle hem üniversitelerimize hem velilerimize hem de en önemlisi öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu, önemli bir süreç. Her üniversitenin en büyük gayesi; yetiştirdiği öğrencilerin bilim dünyasının imkanlarından faydalanması ve üniversitedeki kazanımlarıyla hem mesleki hem de sosyal anlamda hayata hazırlanmalarıdır" dedi.

'ÜNİVERSİTE SADECE BİR MESLEK EDİNME YERİ DEĞİLDİR'

Prof. Dr. Küntay, "Üniversite sadece bir meslek edinme yeri değildir. En önemli vizyon ve misyonlarımızdan biri de bu. Eğer üniversiteye sadece meslek kazandıran bir kurum olarak bakarsanız, onun kazandıracağı diğer artılardan yoksun kalırsınız. Bizim amacımız; bir öğrencinin üniversite sonrasında yalnızca mesleki donanım kazanmış biri olarak değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde ayakları yere sağlam basan ve kolayca uyum sağlayabilen bir birey olarak yetişmesidir" diye konuştu.

YAPAY ZEKA ODAKLI MÜFREDAT

Sağlık, tıp ve hukuk gibi alanlarda büyümeye çalışan bir üniversite olmadıklarını aktaran Prof. Dr. Küntay, "Beykoz Üniversitesi olarak önceliklerimiz sosyal bilimler, sanat ve mühendisliktir. Mühendislik alanında; Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerimiz var. Ayrıca Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığımız Bilgisayar Programcılığı ve Büyük Veri Analistliği gibi programlarımızın müfredatını bu yıl itibarıyla yapay zeka temelli olarak yeniden kurguladık. Yapay zeka eğitimi artık bir öncelik haline geldi. Bu yalnızca bizim üniversitemize özgü değil; Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) vizyonu doğrultusunda tüm Türkiye için geçerli bir durum. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki gelişmeden bunu net şekilde görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEM VERDİĞİMİZ DİL OKULUMUZ VAR'

Hazırlık Okulu'na değinen Prof. Dr. Küntay, "İngilizce programlara kayıt olan öğrenciler, seviyelerine göre dil okuluna yönlendiriliyor. Bu yıl kadrosunu üç kat artırdığımız ve çok önem verdiğimiz bir dil okuluna sahibiz. En güçlü yanlarımızdan biri bu. Bunun yanında yurt dışı ilişkilerimiz de güçlü. Erasmus programında ise bu yıl ciddi değişikliklere gittik. Öğrencilerimizin üniversite hayatları boyunca yurt dışında bulunabilecekleri bir sistem kurguluyoruz. Yalnızca bizim öğrencilerimizin yurt dışına gitmesi değil, yabancı öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi ve burada bizim öğrencilerimizle etkileşim kurmaları da çok değerli. Bu, işin uluslararasılaşma boyutu" dedi.

'STAJ VAR, BİR DE GERÇEKTEN YAPILAN STAJ VAR'

Staj ile ilgili konuşan Prof. Dr. Küntay, "Staj yapmak kolaydır, staj yaptırmak da öyle. "Staj yaptım" demek belki kolay bir cümledir ama bunu gerçekten içini doldurarak söylemek başka bir şeydir. Stajın sadece kağıt üzerinde kalmaması gerekir. Bizim üniversitemizde öğrenciler, okulun son dönemini okulda değil, sektörde geçirir. Staj süreci, "3 gün gidip göründüm" demekle olmaz. Biz öğrencileri iş yerine girdiklerinde sektöre hazır bireyler olarak teslim ediyoruz. İşverenin, "Tamam, bu öğrenci hazır gelmiş" diyebileceği bir seviyede mezun ediyoruz. Yani staj bizde formalite değil, hayatlarına dokunan bir deneyim. Bu konuda oldukça başarılı olduğumuzu da söyleyebilirim" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İŞ BULMA KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMIYOR'

Beykoz Üniversitesi'nin kurulduğu tarihten itibaren iki ayrı yapıdan oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Küntay, Meslek Yüksekokulu geçmişi ve üniversite yapısını anlattı. Küntay, "Her iki dönemde de öğrencilerimiz iş bulma konusunda ciddi zorluk yaşamıyor. Üniversite biterken sadece mesleki ve bilimsel donanım vermek değil, onları hayata hazırlamak da bizim görevimiz. Ben yurt dışında eğitim aldım. Orada da kariyer günleri olurdu ama sadece olsun diye yapılmazdı. Üniversiteler, öğrencileri iş hayatıyla buluşturur, onları mezun olmadan önce iş dünyasına hazır hale getirirdi. Bizim de hedefimiz bu. Bu alanda çalışan güçlü bir birimimiz var. Mevcut veriler de hedeflerimize doğru gittiğimizi gösteriyor. Biz uluslararasılaşmayı bir adım öteye taşıyıp, tek dünya üniversitesi olmayı hedefliyoruz. Yani sadece farklı ülkelerle ilişki kurmak değil, dünyanın her yerinde yer alabilen bir sistem kurmak istiyoruz. Öğrenciler bizimle eğitim alıp, dünyanın herhangi bir yerinde çalışabiliyorsa ya da biz başka ülkelerde istihdam sağlayabiliyorsak, işte o zaman başarıdan söz edebiliriz" dedi.

'HER TERCİH DEĞERLİDİR'

"Üniversiteler arası rekabet varmış gibi görünür" diyen Prof. Dr. Küntay, sözlerine şöyle devam etti : "Türkiye'deki tüm üniversiteler bizim değerlerimizdir. Hepsinde çok kıymetli akademisyenler çalışır. O kurumların bu seviyelere nasıl geldiğini, ne büyük emekler harcandığını çok iyi biliyorum. Öğrencilerimiz her üniversiteye gönül rahatlığıyla başvurabilir, akademisyenlere güvenebilir. Son olarak ben "yanlış tercih" diye bir şeye inanmam. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Öğrenciler bugün bir bölümü seçer ama yarın bambaşka bir yolda yürüyebilir. Bu çok doğal. Çift anadal, yan dal, yüksek lisans gibi yollarla tercihlerini dönüştürebilirler. Önemli olan rahat olmaları. Biz üniversite olarak her gün buradayız, öğrencilerimize kayıt olsunlar diye değil, doğru yolu seçebilsinler diye destek oluyoruz."

Kaynak: DHA

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