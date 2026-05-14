Otizmli Çocuğun Hayal Dünyası Kitaba Dönüştü

ANTALYA'da eğitim gören otizmli Ali Rıza Aydoğdu'nun (6) hayal dünyası, 'Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu' adlı 7 sayfalık hikaye kitabına dönüştürüldü. Ali Rıza, "Kitap oteli yaparım, helikopterleri de kitapla süslerim. Herkesi kitapla buluşturacağım" dedi.

Kepez Özel Eğitim Anaokulu öğrencisi otizmli Ali Rıza Aydoğdu'nun güçlü hayal dünyası, öğretmenlerinin desteğiyle hikaye kitabına dönüştü. Ali Rıza, 'Işık Muhafızı ve Kurtarma Operasyonu' isimli 7 sayfalık hikaye kitabını herkesle buluşturmak istediğini söyledi.

Ali Rıza'nın yaklaşık 2 yıldır okulda eğitim gördüğünü belirten Kepez Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Atika Havva Özçoban, öğrencinin güçlü hayal dünyasını öğretmenlerle yaptıkları değerlendirme toplantılarında fark ettiklerini anlattı. Özçoban, "Öğretmenlerimiz, Ali Rıza'nın sürekli farklı karakterler ve hikayeler anlattığını gözlemledi. Biz de 'Bu hikayelerden birini neden kitaplaştırmayalım' diye düşündük. Bir masal yazmak hayal ürünü olabilir ama bunu kitaba dönüştürmek ciddi emek ve sabır gerektiriyor. Öğretmenlerimiz, ailemiz ve okul yönetimiyle birlikte süreci planladık" diye konuştu. Kitabın ticari amaç taşımadığını vurgulayan Özçoban, "Yayınevi de biziz. Bu kitabı hiçbir ticari kaygı olmadan okullara ücretsiz dağıtacağız. Burada önemli olan Ali Rıza'nın eserinin değer görmesi. Ortaya çıkan bu ürün bizi çok mutlu etti" dedi.

'DİĞER ÖĞRENCİLERE DE IŞIK OLSUN İSTİYORUZ'

Bu çalışmanın diğer özel gereksinimli çocuklar için de örnek olmasını istediklerini belirten Özçoban, "Ali Rıza'nın kitabı sadece bir hikaye kitabı değil. Aynı zamanda özel gereksinimli çocuklarımızın fırsat verildiğinde neler başarabileceğinin de göstergesi. İnşallah bu çalışma diğer çocuklarımıza da ışık olur, onların yeteneklerini ortaya çıkarmaları için cesaret verir" dedi.

'HAYVANAT BAHÇESİNDEN İLHAM ALDI'

Hikayenin geliştirilmesi için Ali Rıza Aydoğdu'nun somut yaşantılar edinmesini istediklerini belirten Özçoban, "Masalın büyük kısmı hayvanat bahçesinde geçiyor. Dedesiyle birlikte hayvanat bahçesine gitmesini istedik. Orada gözlemler yaptı. Fotoğraflar çekildi. Daha sonra o fotoğraflar üzerinden konuşunca çok farklı cümleler ve güçlü betimlemeler kurmaya başladı" dedi.

Sınıf öğretmeni Fatoş Safa ise Aydoğdu'nun hikaye anlatma becerisini sınıftaki okuma saatlerinde fark ettiğini söyledi. Safa, "Bir gün okuduğumuz kitabı resimlere bakarak anlatmasını istedim. O sırada Ali Rıza'nın hayal dünyasının çok farklı ve zengin olduğunu gördüm. Müdürümüzle konuşurken, 'Neden bir kitap çıkarmıyoruz' fikri doğdu" dedi. Kitabın oluşum sürecinde aileyle iş birliği yaptıklarını kaydeden Safa, "Hayvanlara ilgisi olduğu için ailesinden onu hayvanat bahçesine götürmelerini istedik. Orada çekilen fotoğraflar üzerinden Ali Rıza'yla oturup neler hissettiğini, ne yaşadığını konuştuk. Hayal dünyasının içine girdik" diye konuştu.

'ŞİMDİ SAHNEDE KENDİNİ İFADE EDİYOR'

Çalışmaların iki oturumda tamamlandığını anlatan Safa, kitabın Ali Rıza Aydoğdu'nun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Safa, "Özgüven ve sosyalleşme açısından çok olumlu değişimler oldu. Önceden sahneye çıkmaktan çekinirken şimdi kendini çok güzel ifade ediyor. Bu değişim bizi gururlandırıyor" dedi.

Torunuyla aynı isimdeki Ali Rıza Aydoğdu (62) ise torununun küçük yaşlardan itibaren hareketli bir çocuk olduğunu, 4 yaşında otizm tanısı aldığını söyledi. Eğitim sürecinin ardından torunundaki değişimi gördüklerini anlatan Aydoğdu, "Öğretmenlerin yönlendirmesiyle hayvanat bahçesine götürdüm. Hayvanların çoğunu benden önce söylüyordu. Benim bilmediğim bazı şeyleri bile biliyor. Kitabın çıkacağını öğrenince çok duygulandım, gözlerim yaşardı" dedi. Torunuyla sık sık vakit geçirdiğini belirten Aydoğdu, "Her yere götürmeye çalışıyorum ki bir şeyler öğrensin. Eskiden göz teması kurmuyordu, şimdi kuruyor. Daha sakin, daha oturaklı oldu. Öğretmenlerinin çok emeği var" diye konuştu.

Torun Aydoğdu ise "Kitap oteli yaparım, helikopterleri de kitapla süslerim. Herkesi kitapla buluşturacağım" dedi.