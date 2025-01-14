Oto çekicide seyahat eden çocuğun görüntüleri, sürücüye ceza kesti

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, çocuğun oto çekicinin kasasında seyahat ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, plakadan tespit ettiği şoför E.A.'yı gözaltına aldı. 8 bin 463 lira idari para cezası kesilen E.A. hakkında adli işlem de başlatıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Bir oto çekicinin kasasında seyahat eden çocuğu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, çekicinin plakasından yola çıkarak sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan E.A. hakkında, 'Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek' maddesinden 8 bin 463 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca E.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldı. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.