Narin için defin hazırlığı başladı - Son Dakika
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Narin için defin hazırlığı başladı

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Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde arama çalışmalarının 19'uncu gününde Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemleri sürerken, defin için hazırlıklar başladı. Mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

08.09.2024 15:01  Güncelleme: 15:47
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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defin işlemleri için mahalle mezarlığında hazırlık yapılıyor.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.

Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

İşte bölgeden kareler;

Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Mahalle mezarlığında Narin için defin hazırlığı
Narin için defin hazırlığı başladı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin için defin hazırlığı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zeynep Yedidağ: Narin'in oraya defnedilmemesi gerekiyor.Mezarı başka bir yerde olmalı!Günlerdir bilip de susan dilsiz şeytanların arasında bu masum yavrunun ne işi var! 265 4 Yanıtla
  • sehmus fatih: İdam 121 3 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş: 2 Gün sonra unutulur Yazıklar olsun Böyle düzene böyle sisteme bu ülkede para herşeyin önüne geçmiş. 102 8 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Eğer tutmaz deresi için 3 gün önce ihbar gelmişti neden bir bulguya rastlanılmadı dendi sonra neden yine orada bulundu 39 5 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: amcaogullari arasinda mal husumeti var. koylulerin dedigi bu. 9 1 Yanıtla
  • Zekeriya Çardak: kısas da hayat var 3 2 Yanıtla

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