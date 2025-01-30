Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Yenidoğan Çetesi skandalının ardından tartışılan özel hastanelere ilişkin tüm kurallar sil baştan değişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi kurulacak, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirilecek.

30.01.2025 00:53
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Yenidoğan Çetesi skandalının ardından tartışılan özel hastanelere ilişkin tüm kurallar yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni dönemle ilgili tüm ayrıntılar...

DENETİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçiriyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

BİLİMSEL KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Sağlık Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği, Tıbbi Genetik, Organ Nakli, Radyoloji Hizmetleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

ÖZEL HASTANELERDE DEVİR İŞLEMLERİ YASAKLANDI

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

FAHİŞ FİYATLAR YASAKLANDI

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLERE İLAVE KRİTERLER GETİRİLDİ

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM MEKANİZMASI

Sağlık Bakanlığı, risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekanın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zeka destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

ÖZEL HASTANELERE YENİ KALİTE AKREDİTASYON MEKANİZMASI

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin "Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü" tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında yer alan 7 boyut şöyle oldu:

  • Sağlık Hizmetleri
  • Hasta Deneyimi
  • Acil Durum Yönetimi
  • Sağlıklı Çalışma Yaşamı
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme
  • Destek Hizmetleri

VATANDAŞTAN MEMNUNİYET BİLDİRİMİ ALINACAK

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için "Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi" ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek.

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

UZMAN HEKİMLERE ÖZEL HASTANELERDE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkanı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

ÖZEL HASTANELERDE İSTİHDAM ZORUNLULUĞU

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

AMBULANS ZORUNLULUĞU

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

DEPREM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ YAYGINLAŞACAK

Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Guner Çavuşoğlu:
    özel hastanelerdeki fahiş fiyatlar akıl almaz düzeyde, bir muayeneye girdiğinizde, Dr ücreti, peşinden hemen tahlil, röntgen, veya ultsaron, eğer birde MR veya tomografi istedilerse ki genelde bir çok hastadan isteniyor, tedavi daha başlamadan en az 10 bin TL gidiyor :(( 29 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    bkdr bebek öldükten sonra olması üzücü çürümüşluk her yerde 18 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunlara müstahak! özel hastaneler tamamen para düzenegi .kapalı çarşıda 50bin den başlayıp, 5tl ye kadar inen esnaftan farkları yok. 21 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    yeni doğan bebekler özel hastanelerin çoğunda anlamsız bir gerekçe gösterip küveze alıyorlar. yeni doğan küvezlerini boş bırakmazlar . günlük devletten para alıyorlar çünkü 11 0 Yanıtla
  • Seyfettin Akyol:
    SGK farkını yine istedikleri gibi alacaklar. Cezası olmalı! 9 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    hiç bir şey değişmez sadece fasa fiso he hı kokuşmuş her yer . 8 0 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    çok merak ediyorum özel hastane özel okullar neden var neden müsade ediyorlar 5 0 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Gerçekten komik özellerde ki doktorların 100 de 90 u hem devlette hemde özelde çalışıyor yanı devlette maaşını alıp gece özel hastanelerde ameliyat bası güzel paralar alıyorlar birde yenidoğan cetesine karışan doğa hospıtal kayyum atandı sözde hala sosyal hesapları Sahibi yönetiyor Google sayfasında kendi çalışanlarına iyi yorum yaptırıp halka iyi bir izlenim hissi vermeye calisiyorlar daha neler var neler zarfın içinde faturasız ameliyatlarım desen 3 1 Yanıtla
  • Faruk Yılmaz:
    Ne dedi ne deddiiiii yav boş boş isler yenidoğan işi noldu yenidoğan işi o kadar para hastane sahiplerinin cebine girdi 3 5 tane kurban bulup olayı kapattınız 2 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    doktorlar ve pilotları herhangi bir şeye zorladığınızda mutlaka bir çıkış yolu bulurlar. 0 0 Yanıtla
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