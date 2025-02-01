\'Özel hastaneleri denetleme komisyonları 1 ay içinde sahada olacak\'

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SAĞLIK Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, özel hastaneleri denetlemek üzere 20 farklı branşta denetim değerlendirme komisyonları kurduklarını belirterek, "Yaklaşık 1 ay içerisinde tüm denetim ekiplerimiz sahada tıbbi yönden ve gereklikler yönünden denetime başlayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi, üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ilk defa 2002'de yayınlandığını belirterek, "Günümüzde ihtiyaçlar, sağlıkta kalite standartları değişti. Tıbbi cihaz teknolojileri değişti ve hatta denetlemede de değişme zorunluluğu doğdu. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla biz de Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni değiştirme çalışmasına başladık. Burada sivil toplum örgütleri, özel hastanelerin paydaşları, özel hastanelerin temsilcileriyle birlikte istişare ederek, toplantılar yaptık ve son halini verdik. Hem vatandaşlarımız açısından hem de özel hastaneler açısından yenilikler getirdik" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ KOMİSYONLAR KURDUK'

Bakanlık olarak zaten olağan süreçlerinde denetim yaptıklarını belirten Velioğlu, "Biz bu denetimlerin sayısını, sıklığını arttırdık. Bir de teşhis ve tedaviye yönelik, özellikle branş bazlı akademisyenlerden oluşan, hatta üniversite hocalarından oluşan, bilimsel denetim değerlendirme komisyonlarını kurduk. Bu komisyonlar, merkezden yapay zeka destekli, gerekirse yerinde o ile gidecek, o hastaneye gidecek; örnek vereyim yoğun bakımda hastanın başında tüm tıbbi süreçlerini, dokümanlarını, laboratuvar tetkiklerini, görüntüleme tetkiklerini, hastanın aldığı tedavisine kadar detaylı bir şekilde inceleyecek, bakanlığımıza raporlayacak ve biz de uygunsuzluk tespit ettiğimiz anda gerekli cezai müeyyideyi uygulayacağız. Halihazırda 20 farklı branşta denetim değerlendirme komisyonunu kurduk. Diğer branşlarda da kurmaya devam ediyoruz. Komisyonların birçoğu şu anda sahada. Ama diğerleriyle ilgili şunu söyleyebilirim; komisyonların kendine özgü çalışmaları var. Denetim formları oluşturuyorlar ve bu denetim formlarının uygulanabilmesi için sadece kendileri denetim yapmayacak. İller de yapacak bu denetimleri. Dolayısıyla rehberler, klinik rehberler kılavuzları oluşturuyorlar. Denetime özgü kılavuzları da oluşturduktan sonra sahaya inecekler. Yaklaşık 1 ay içerisinde tüm denetim ekiplerimiz sahada tıbbi yönden, gereklikler yönünden denetime başlayacak" diye konuştu.

'SAĞLIĞIN TİCARİLEŞMESİNİ ENGELLİYORUZ'

Velioğlu, tıbbi hizmetlerin 3'üncü kişiler tarafından yürütülmesinin yeni yönetmelikle kesinlikle yasaklandığının altını çizerek, "Biz bu hizmetlerin, bu tıbbi hizmetlerin hastane tarafından yürütülmesini istiyoruz. Eğer bizim yaptığımız denetimlerde veya vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde bu durumu tespit edersek en ağır cezai müeyyideyi uygulayacağız, ruhsatlarını iptal edeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu yeni yönetmelikte özel hastanelerin bir ilden başka bir ile taşınmasını ve uzman hekim kadrosunu devretmesini yasaklıyoruz. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bakanlığımız planlama çerçevesinde bir ilde özel hastane ruhsatı veriyor, faaliyete geçiyor bu hastanemiz. Hastalar bu hastaneden hizmet alıyor, hekimine bağlanıyor. Fakat bir gün bu hastane başka bir ile taşınma ya da birleşme nedeniyle gidiyor ve hastane binası boş, tabela inmiş, hasta memnuniyetsizliği oluyordu. Ayrıca arada hem bu hastane ruhsatı hem de bu kadrolarla ilgili simsarlar, aracılar rant peşinde, yüksek meblağlarda bunları satıyorlardı. Biz bu yönetmelikle özellikle vurgulamak istiyorum, sağlığın ticarileşmesini engelliyoruz, kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİSKLİ BİNALARA DÖNÜŞÜM TEŞVİKİ VERECEĞİZ'

Yönetmelikle değiştirilen maddelerden birinin de hizmet standartlarını sağlayamayan ve deprem riski bulunan binalarda hizmet veren hastanelere yönelik olduğunu belirten Velioğlu, "Böyle hastanelerimize dedik ki 'Ya yerinde dönüş, modern ve depreme dayanıklı bir bina yap veya aynı ilde başka bir alanda yine depreme dayanıklı modern bir bina yap, biz size kolaylık sağlayacağız ve de teşvik vereceğiz' dedik. Bu da özel hastaneler için büyük bir avantaj oldu. Yeni yönetmelikle hastanelerde sağlık meslek mensuplarının da istihdamını zorunlu hale getirdik. Radyoterapi teknikeri, eczacı teknikeri ve elektro nörofizyoloji teknikerini artık özel hastanelerde istihdam edecekler, zorunlu olarak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilave fark ücretinden fazla ya da fahiş fiyat alması durumunda ya şikayete esas olarak vatandaşımız tarafından şikayet edilirse veya bizim denetim ekiplerimizin tespiti halinde de ağır cezai müeyyide uygulayacağız. Bu durumda hem bakanlığımız hem de Sosyal Güvenlik Kurumu cezai müeyyideyi uygulayacaktır. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,