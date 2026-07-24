Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım - Son Dakika
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Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek, "Eğer asgari ücretin altında ya da insanı olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Öğretmenevi'nde bakanlığının projeleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. 

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, bakanlık üst düzey bürokratları ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıda konuşan Tekin, "Toplumun tamamı milli eğitimle yakından ilgili. Herkes çocuğunun okulda aldığı eğitimin, gittiği okulun, öğretmeninin, ders kitabını yaşadıklarını mutlaka evinde, sofrasında gündem ediyor. Her ortamda konuşulan bir bakanlığız. Hal böyle olunca herkesin kendine göre doğruları var kendi bakış açısını, kendi perspektifini en doğru kabul ediyor. Sokakta karşılaştığımızda 'böyle yapmanız lazım' ifadelerinin hepsini alt alta topladığımızda çok sayıda öneri çıkıyor. Böylesine zor bir bakanlık. Ama vatandaşlarımızın dualarıyla, öğretmen arkadaşlarımızın fedakarca çalışmalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşınız olarak buradayım" diye konuştu.

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

"ASGARİ ÜCRET ALTINDA ÇALIŞAN VARSA HEMEN BANA BAŞVURSUN"

Özelde Erzurum olmak üzere bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapan Tekin, basın mensuplarının özel okul öğretmenleriyle ilgili soruya cevap verdi. Tekin, şunları söyledi:

"Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bu arkadaşlara da söyledim, eğer dediğiniz gibi yapan bir özel okul varsa onu bize hemen şikayet edin. Biz o okulla ilgili gereğini yapalım. Çünkü bizim elimizdeki veriler, elektronik ortamda, özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıkları gibi bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari ücretin altında ya da insanı olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım. İllegal yapılar, merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok. 12 bin 500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp, bu tür insanı olmayan koşullarda da ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın. Biz gereğini yapalım."

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

"2027 YILINDA TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALMA SÜRECİ İÇİNDEYİZ"

Okullarda temizlik ve güvenlik konularına ilişkin soruya da cevap veren Bakan Tekin, "2015 yılına kadar okullarımızda temizlik ve güvenlik diye bir problem yoktu. Niye yoktu, nasıl yapıyorduk biz bu işi? Taşeron üzerinden hizmet alma yöntemiyle yapıyorduk. Sonra taşerondakiler kadroya geçti. Peki, kadroya geçmeden önce okulların temizliğini ve güvenliğini sağlayan bu yaklaşık 60 bin kişi kadroya geçtikten sonra ne oldu da sorun oldu. Okulların anlamda kadrolu, devlet memuru statüsünde kişilerle bu sorunları çözemiyoruz. Aynı kişileri kadroya geçirmeden önce okullar temizleniyordu. Bakın şu anda yaklaşık 55 bin kişi var oradan kalan, 70 bin TYP'li alıyoruz. 120 binden fazla kişi var. Bu süreç daha sağlıklı bir şekilde çözülmesi için şöyle söyleyeyim; 2027 bütçesine biz kadrolu değil ama daha önce olduğu gibi okullarımızda temizlik ve güvenlik hizmeti satın almak üzere bir süreç içerisindeyiz. Tekrar söyleyeyim; kadrolu almakla ilgili bir çalışmamız yok. Yani böyle bir kadro ihdas etmiyoruz. Çünkü elimizde somut bir örnek var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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