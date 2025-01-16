Özel Okullarda Ders Kitapları Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Özel Okullarda Ders Kitapları Ücretsiz Olacak

Özel Okullarda Ders Kitapları Ücretsiz Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda velilerden ders kitabı ücreti alınmayacağını açıkladı. Devlet okullarında olduğu gibi, bakanlık onaylı ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu düzenleme ile bakanlık tarafından onaylanmayan kitapların kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

16.01.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni mevzuat doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, 'ders kitabı' adı altında ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı. Bakanlık tarafından ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi. Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden 'ders kitabı' adı altında herhangi bir ücret alınamayacak.

YANLIŞ ÖĞRENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK HEDEFLENİYOR

Yeni düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor. Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek. Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, bakanlık birimleri tarafından hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, bakanlık tarafından ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınav sorularının hazırlanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları ile bakanlık onaylı ders kitaplarının rehber olarak alındığına vurgu yapan açıklamalar yapmıştı. Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezi sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda bakanlık tarafından hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturması da yeni düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor. Diğer yandan, özel okullara devam eden çocuğu olan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

'DERS KİTABI' İÇİN ÜCRET ALINIP ALINMADIĞI DENETLENECEK

Öte yandan mevzuat gereği, 'Derslerde bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması' ve 'Ders kitabı için ücret talep etmeme' konusunda, özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren 'ders kitabı' için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek. Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da 'ders kitabı' adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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