Özel okullarda \'ücret\' düzenlemesi; kitap ücreti alınmayacak

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RESMİ Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile özel okullar ders kitabı adı altında ücret talep edemeyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde değişiklik yapıldı. Okulların ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücretleri dışında kalan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak. Bu ücretlere bir önceki yılın ortalama yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), artı bir önceki yılın ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranından fazla artış yapılmayacak. Düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılması sağlanacak. Ayrıca, özel okullar ders kitabı adı altında herhangi bir ücret alamayacak.

ÜCRETLER İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamayacak. Kurumlar belirledikleri tüm ücretleri kuruma ait internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Eğitim ücretiyle birlikte diğer hizmetler karşılığında alınacak tüm ücretler, kurum adına açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliğe bildirilen hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre ücretsiz okumada öncelik verilen şehit, gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların özel öğretim kurumlarına başvuru şartları, valiliklerce yapılacak iş ve işlemler ile benzeri hususlar, MEB tarafından hazırlanan kılavuzda düzenlenecek. Bunun yanı sıra bu çocuklar yerleştirildikleri özel öğretim kurumlarından servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

ÖZEL KIYAFET ALDIRILAMAYACAK

Düzenlemeyle artık özel okullarda da 'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' hükümleri özel okullarda da uygulanacak. Marka lisans sözleşmesi yapanlar da dahil olmak üzere okullar, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarında velilerce temin edilmesini engelleyici veya kurumlar tarafından belirlenen elektronik ticaret ortamından temine yönelik velileri zorlayıcı uygulamalar yapamayacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

'Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında faaliyette olan özel çocuk kulüplerinin, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları dışındaki özel öğretim kurumlarından biri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen standartları sağlayarak kurum açmak üzere başvurmaları halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek. Düzenlemeyle ayrıca özel öğretim kurslarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

ÖĞRENCİ ETKİNLİK MERKEZLERİ GELİYOR

Yönetmelikle ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösterecek 3 yeni kurum türü tanımlandı. Bunlardan ilki; ilkokul çağındaki öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda eğitim verilen ve bireysel olarak ödev ve projelerinin yapılmasında destek sunulan 'öğrenci etkinlik merkezleri' oldu. Öğrenci etkinlik merkezlerinde bu kurum türü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programlar uygulanacak. İlkokul öğrencileri, programlara hafta içi okul saati dışında ya da hafta sonu devam edebilecek.

PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLECEK

Ayrıca bireylerin kendilerini tanımalarına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, psikolojik iyilik hallerini artırmalarına yönelik bireysel ya da grup olarak profesyonel psikolojik desteğin sunulabileceği; rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında bireylerin kendilerini geliştirmelerine, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına dönük eğitimlerin verilebileceği 'rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri' adı altında yeni kurum türü tanımlandı. Bu kurumlarda bireylere ve gruplara psikolojik danışma hizmeti sunulacak ve bu kurum türü için MEB tarafından onaylanan eğitsel danışmanlık, akademik kaygı, akran zorbalığı, bağımlılık, çocuk eğitimi ve aile, psikolojik ilk yardım, yaşamda anlam gibi programlar uygulanabilecek.

BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMİ VERİLECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tanımlanan diğer bir kurum türü 'dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri' oldu. Bu kurumlarda bireylerin iletişim becerilerinin ve konuşma akıcılığının geliştirilerek yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması, bulundukları çevreye yönelik uyumlarının artırılması, toplumsal katılımlarının sağlanması amacıyla dil ve konuşma ile ergoterapi alanında bireysel ve grup eğitimi verilecek. Dil, konuşma ve ergoterapi merkezlerinde bu kurum türü için MEB tarafından onaylanan dil gelişimi, konuşma akustiği, çocukluk çağı dil gelişimi, günlük yaşam aktiviteleri, akıcı konuşma gibi programlar uygulanacak.

MİLLETLERARASI OKULLARDA 'TÜRKÇE' DERSİ

Türk programı dışında program uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarında bakanlıkça onaylanan haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler okutulacak. Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen öğrencilere ya da öğrenimlerini Türkiye'de yapmak üzere yurt dışından gelen öğrencilere danışmanlık ve sınav hizmeti sunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu faaliyetlerini MEB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapacak. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge sunularak eğitim kurumu açıldığının tespit edilmesi halinde valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

MARKA LİSANS İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yönetmelikte marka lisans sözleşmesi yapan kurumlarla ilgili de düzenleme yapıldı. Buna göre bir kurucunun marka lisans sözleşmesi yaparak özel öğretim kurumunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilere kullandırabilmesi için, aynı türde en az 5 kurumun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette bulunmuş olması şartı aranacak. Kurucular, bu şartları sağlayan kurumlarının en fazla 3 katına kadar başka gerçek ya da tüzel kişilere markasını kullandırabilecek. Bu düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdiği tarihten önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarında bu şart aranmayacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu kurumlar tarafından yapılacak marka lisans sözleşmeleri için bu şartların sağlanması gerekecek. Okulların uluslararası diploma ve sertifika programları, Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları Uygulama Yönergesinin genel hükümlerine bağlı kalınarak uygulanacak. Okulların bu programları uygulamak istemeleri halinde program doğrultusunda düzenlenen haftalık ders çizelgelerini 1 Eylül 2025'e kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na onaylatmaları gerekecek.