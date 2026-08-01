Özgür Çelik: 2017\'de, 2019\'da yaptıkları gibi seçimi kirletmeye çalışabilirler, temiz bir seçimi hep birlikte organize edeceğiz

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı Özgür Çelik, Şişli'de açıklamalarda bulundu, 2019'da, 2017 referandumunda olduğu gibi seçimin kirletilmeye çalışılabileceğini belirten Çelik, "Temiz bir seçim için, güvenilir bir sandık için İstanbul'dan geliştireceğimiz bir model var. Bunu da Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde bütün Türkiye'de hayata geçireceğiz; temiz bir seçimi hep birlikte organize edeceğiz" dedi. Çelik, YENİ Parti'ye geçiş süreciyle ilgili de "İstanbul'da şu anda belediye meclis üyelerine ve belediye başkanlarına YENİ Parti'ye geç demiyoruz. Hepsi YENİ Parti sürecine yüksek katkılar sunmak istiyorlar, biz de burada olalım diyorlar ancak bekleyin diyoruz. Neden? İstanbul için çok önemli; saldırıların merkezi bir kere İstanbul'la başladı... Belediye başkanları, açık açık 'ben butlancıyım' demiyorsa bizim yol arkadaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde YENİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak açıklanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'YENİ Şişli İçin Ortak Gelecek Mahalle Buluşması'nda konuşma yaptı, soruları yanıtladı. Çelik, Şişli Halaskar Meydanı'nda düzenlenen buluşmada YENİ Parti programına ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLERİ KİRLETMEYE ÇALIŞABİLİRLER"

"2019'da yaptıkları gibi, 2017 referandumunda yaptıkları gibi seçimi kirletmeye çalışabilirler. Temiz bir seçim için, güvenilir bir sandık için İstanbul'dan geliştireceğimiz bir model var. Bunu da Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde bütün Türkiye'de hayata geçireceğiz; temiz bir seçimi hep birlikte organize edeceğiz" diyen Çelik, "Kapsayıcı bir siyaset inşa edeceğiz İstanbul'da. Diğer siyasi partilerle sürekli ve sürdürülebilir ilişkileri olan, meslek örgütleriyle sürdürülebilir ilişkileri olan, ortak çalışmalar organize eden, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri olan, bu toplantılarla sokaktaki yurttaşlarımızın fikirlerini siyasetin içerisine taşıyan interaktif bir siyaset anlayışını, bir İstanbul modeli içerisinde hep birlikte ortaya çıkartacağız. İsteyen herkesin süreçlere katkı sunacağı bir İstanbul modelini hep birlikte oluşturuyor olacağız. Bu yeni nesil siyaset anlayışı Cumhuriyet'in kurumsal inşa sürecini yeniden başlatan, demokrasiyi kurumsallaştıran, hukukun üstünlüğünü sağlayan, Türkiye'nin toplumsal barışını sağlayan, Türkiye'nin ekonomik refahını sağlayan bir siyaset anlayışı olacak. Eski tartışmaları geride bırakacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Körlemiş siyaset anlayışını geride bırakacağız. Toplumun gerçek sorunlarına odaklanan, toplum sorunlarına çözümler üreten bir siyaset anlayışını hep birlikte egemen kılacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'nin yeni nesil siyaset anlayışının "rantçı değil halkçı bir siyaset anlayışı" olduğunu belirten Çelik, buluşmanın yapıldığı alanın yan tarafında bulunan, İBB'nin Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na işaret ederek şöyle konuştu:

"İşte fotoğrafı burada. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kız öğrenci yurdu. Ekrem İmamoğlu döneminde, Resul Emrah Şahan'ın da katkılarıyla yapılmış bir kız öğrenci yurdu. İşte arkadaki gökdelenler de AK Parti döneminin, AK Parti iktidarının rampçı uygulamalarıyla diktiği gökdelenler. Birilerine peşkeş çekilmiş yapılar. Devlet kaynaklarını sömürerek, kamu kaynaklarını sömürerek, doğayı talan ederek, bir avuç insanı zengin eden anlayışla, halkçı ve icraatçı bir yönetim anlayışının tablosu burada çok net bir şekilde ortadadır."

"TÜRKİYE'DE KAYYUM UYGULAMASINI TÜMDEN KALDIRACAĞIZ"

Çelik konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı. Çelik'in sorular üzerine yaptığı açıklamalar şöyle:

"YENİ Parti programı, 27 saatte kurulmuş bir siyasi partinin parti programı. ve bir hükümet programıyla mutlaka desteklenecek. Türkiye'de kayyum uygulamalarını tümden kaldıracağız. Seçilmiş bir belediye başkanı yargılanabilir. Seçilmişlerin yargılama süreçlerinin kesinlikle tutuksuz olması gerektiğini parti programımıza koymuş durumdayız. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanı tutuklu olarak yargılanamaz. Mesela (Esenyurt Belediye Başkanı) Ahmet Özer cezaevine girdi, çıktı, kayyum garabeti hala devam ediyor. İnan Güney 1 yıla yakın cezaevinde kaldı, çıktı, şu anda göreve iadesi yapılmadı. Her birinin suçsuz olduğu anlaşıldı, anlaşılıyor. Belediye başkanı yargılandı ve beraat etti. Şişli halkının 1 yıllık hakkını kim ödeyecek? ya da başka bir ilçede, o ilçede yaşayanların iradesinin hakkını kim teslim edecek? Kayyum uygulamalarını YENİ Parti iktidarında mutlaka sonlandıracağız.

BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİ DEĞİŞTİRMESİNE İLİŞKİN

(Belediye Başkanlarının) parti değiştirme konularıyla ilgili bir yasal düzenle önemlidir. Hatta bu yasal düzenlemenin yanında, geri çağırmanın da tartışılması gerekir. Yani 5 yıllığına bir yönetici seçiyorsun ama bakıyorsun ikinci, üçüncü yılında farklı farklı işlere bulaşmış olabilir, kötü bir yöneticilik anlayışı sergiliyor olabilir; yurtaş nasıl seçiyorsa, geri çağırma yetkisinin de olması gerekir. Buna yönelik de bir takım yasal düzenlemelerin yapılması lazım"

"BİR BUÇUK YIL KONFORLU ALANDA KALACAKSIN TUTUKLANMA KORKUSUYLA, BİR BUÇUK YIL SONRA MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?"

Özgür Çelik parti değiştirmeleriyle ilgili soruyu yanıtlarken de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutumunu olumlu örnek göstererek şunları söyledi:

"Transfer olanların durumuyla ilgili bu insanlar seçilirken mi hata oldu diye bir düşünce var. Biz bu insanları uzaydan bulmadık. Bu insanlar, geçmişte parti içerisinde çeşitli görevleri olan insanlar... Bu mesele birinin geçmişteki siyasi yaşamı meselesi değil, bu bir kişilik ve karakter meselesi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'Ben AK Parti'ye katılacağıma gider paşa paşa yatarım' diyorsa; birisi de gelip 'Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl' dediklerinde tir tir titriyorsa bu onun kişiliksiz, karaktersiz, onursuz, duruşsuz bir insan olduğunu gösterir.

"DİRENENLER KAZANACAK, RESUL EMRAH, EKREM İMAMOĞLU 12 METREKAREDE DİMDİK DİRENİYOR"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya 'Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl' dediler, 'Ben onurumu, haysiyetimi satmam. Beni seçmen aday olduğum partiden seçti, ben seçmenin iradesine ihanet etmem, ben onursuz değilim' dedi. Sinem Dedetaş onlara seslendi, 'Hepimizi de hapse atsanız bu milletin yüzü gülmeyecek' dedi, o zalimliklerin karşısında direndi. Baskıyla, korkuyla, siyasi tehditle, şantajla, yargı baskısıyla insanların üzerine gidiyorlar ve onları korkutarak, göz dağı vererek aslında bir yerde de onların haysiyetlerini, onurlarını zedeliyorlar. İnsan, onurla, şerefle, haysiyetle yaşar. Bir buçuk yıl konforlu alanda kalacaksın tutuklanma korkusuyla, bir buçuk yıl sonra milletin yüzüne nasıl bakacaksın? Kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın? Butlan heyeti Ege kıyısında bir ile il başkanı atadı; Taylan isimli yürekli, cesur bir arkadaş, 'Muğla'ya atanan benim öz babam, ama ben seçilmiş il başkanının yanındayım. Yanlışı yapan babam olsa da onun karşısında dururum' dedi... Direnenler kazanacak. Resul Emrah Şahan, Ekrem İmamoğlu 12 metrekarede dimdik direniyor.

"BU, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE DAVASININ YÜRÜYÜŞÜ"

Biz, büyük bir yürüyüş başlattık. Bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değil. Bu bir dava yürüyüşü. Bu, demokratik bir Türkiye davasının yürtüyüşü. Davaya inanmayanlar, kerndi canının telaşına düşenlerin Allah yolunu açık etsin; biz davaya inananlarla, direnenlerle kararlı bir biçimde mücadelemizi sürdüreceğiz"

"ALINMIŞ BAZI KARARLAR VAR"

CHP'den istifa etmeyen yöneticiler, yurttaşlar ve belediye başkanlarına ilişkin de konuşan Çelik bu konuda da şunları söyledi:

"Bir bölüm Parti Meclisi Üyesi YENİ Parti'ye geçişle ilgili biraz beklensin diye bir karar alındı. Çünkü orada da bir hukuksal süreç devam ediyor. Sürekli geriye dönüp o alanla ilgili bir mücadele içerisine girmek gibi bir yöntemimiz yok. Yeni, büyük bir başlangıç içerisindeyiz. Sadece alınmış bazı kararlar var. Parti Meclisi Üyeleri ve 39'uncu kurultay delegeleri mümkünse istifa etmesinler, oradaki hukuksal süreç tamamlansın. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Orada o arkadaşlarımız şimdilik beklesinler. Genel başkan yardımcılarımız var YENİ Parti'ye geçmeyen, onlar zaman içerisinde temaslar kuruyor olacaklar.

"BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIK AÇIK 'BEN BUTLANCIYIM DEMİYORSA BİZİM YOL ARKADAŞLARINMIZDIR"

Şu noktaya çok dikkat etmek lazım; belediye başkanları yönünden, meclis üyeleri yönüden Anadolu'da YENİ Parti'ye geçişler oluyor. İstanbul'da ortak bir kararla şu anda belediye meclis üyelerine ve belediye başkanlarına YENİ Parti'ye geç demiyoruz. Hepsi YENİ Parti sürecine yüksek katkılar sunmak istiyorlar, biz de burada olalım diyorlar ancak meclis üyelerine ve belediye başkanlarına bekleyin diyoruz. Neden? İstanbul için çok önemli; saldırıların merkezi bir kere İstanbul'la başladı. Bundan 1,5- 2 yıl önce Çağlayan Adliyesinin içerisinde bir yargı düzeni oluşturuldu. Ankara'dan bir bakan yardımcısı getirildi. ve İstanbul'da kazandığımız 26 belediyenin 17'sine operasyon yapıldı, arkadaşlarımız tutsak vaziyette. Geriye kalan alanlarda belediye başkan yardımcılarının tutuklandığı yerler var. Polis marifetiyle belediyelere girilip dosyaların alındığı yerler var. Siyasi baskı altında, yargı baskısı altında, tutuklamayla, aileleriyle tehdit edilen yol arkadaşlarımız var. Çok karanlık bir anlayışa karşı bir mücadele veriyoruz. Bu yüzden biz İstanbul'daki belediye başkanlarımıza ve belediye meclisi üyelerimize şunu söylüyoruz: İstanbul'daki bütün belediye başkanları, bütün meclis üyeleri yerel hizmetlere odaklanacaklar, belediyeleri ayakta tutacaklar. Bunu zaten çok iyi yapıyorlar. Türlü finansman baskısına rağmen, dalga dalga operasyonlara rağmen, kamu varlıklarının ellerinden alınıyor olmasına rağmen belediye başkanları yerel yönetimlere odaklanacaklar ve belediyeleri ayakta tutacaklar. Belediye başkanları, açık açık 'ben butlancıyım' demiyorsa bizim yol arkadaşlarımızdır"

"BU MİLLETİN ÖNÜNDEN SANDIĞI KİMSE KAÇIRAMAZ"

Özgür Çelik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu millet sandığın önünden kaçırılmasına asla izin vermez. Bu milletin önünden sandığı kimse kaçıramaz. Ama bize düşen bir şey var. 2019'da yaptıkları gibi, 2017 referandumunda yaptıkları gibi seçimi kirletmeye çalışabilirler. Temiz bir seçim için, güvenilir bir sandık için İstanbul'dan geliştireceğimiz bir model var. Bunu da Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde bütün Türkiye'de hayata geçireceğiz; temiz bir seçimi hep birlikte organize edeceğiz.

"3 NOKTADAN İLHAM ALARAK BU YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Türkiye tarihi bir yol ayrımındadır. Türkiye'nin önünde 2 tane yol var. ya bu topraklar otokratik monarşiye sürüklenecek ya da bu topraklarda demokratik bir cumhuriyetin kurumsal inşa sürecini yeniden başlatacağız. Biz çok umutluyuz. Çok inançlıyız, çok kararlıyız. Bundan 106 yıl önce bu topraklar işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir yürüyüş başlattı, o yürüyüşü yokluk ve sefalet içerisinde başlattı... Biz 3 noktadan ilham alarak bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurucu değerleri. İkincisi bu topraklardaki Anadolu aydınlanması, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin Yunus Emre'nin hoşgörüsü, felsefesi. Üçüncüsü, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ve tabi ki Türkiye ittifakı çatısı altında topyekun mücadeleyle bu mücadeleyi hep birlikte başarıya ulaştıracağız."

YENİ Parti'nin üyelik sisteminin henüz açılmadığını belirten Çelik, üye olmadan gönüllü olarak süreçlere katkı sunmak isteyen vatandaşlar için de çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.