Eski CHP İl Başkanı Çelik'ten esnaf ziyareti

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ümraniye'de esnaf ve pazar ziyareti yaptı. Çelik "Biz 2024'de Türkiye'nin birinci partisi olduk. Bütün anketlerde Özgür Özel'in liderliğinde ki CHP birinci parti olarak görülüyor. Bir iktidar umudu ortaya çıktı. Sokakta bir değişim talebi var. CHP 'de bu değişim talebini diğer partilerle birlikte göğüsledi. Ondan sonra yapılan bu uygulamalar tabii iktidar kendisi gitmemek içinde bu uygulamaları yapıyor ama kendine CHP'liyim diyen hiç kimsenin bu işe çanak tutmaması gerekiyordu. Takdir kamuoyunundur" dedi.

Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Metin Demirbilek ve partililerin katıldığı ziyaret sonrası Çelik önce esnafı ardından semt pazarını ziyaret etti.

Çelik, "Biz 2024'de Türkiye'nin birinci partisi olduk. Bütün anketlerde Özgür Özel'in liderliğinde ki CHP birinci parti olarak görülüyor. Bir iktidar umudu ortaya çıktı. Sokakta bir değişim talebi var. CHP 'de bu değişim talebini diğer partilerle birlikte göğüsledi. Bir iktidar umudu ortaya çıktı. Ondan sonra yapılan bu uygulamalar tabii iktidar kendisi gitmemek içinde bu uygulamaları yapıyor ama kendine CHP'liyim diyen hiç kimsenin bu işe çanak tutmaması gerekiyordu. Takdir kamuoyunundur." dedi. Çelik'in sözlerine bir esnaf "Bende Kılıçdaroğlu'nu CHP'li saymıyorum. Benim hemşerim ama hiçte affetmeyeceğiz" karşılığını verdi.

Pazarcı esnafı "İşler olursa iyi olacağız. İşler olmazsa böyle biraz zor olacağız. Durumlar bozuk. Yani çok büyük sıkıntı var. Masraf çıkmıyor. Ekmek çıkmıyor. Nasıl olacak?" ifadeleriyle dert yandı. Çelik'in "İşte seçime ihtiyaç var mı bu ülkede?" demesi üzerine esnaf "Seçime ihtiyaç var ama yani icraat yok" dedi. Çelik'in "Bir seçim sandığını getireceğiz" demesi üzerine de esnaf "Getirdik onu da elinden alınıyor. Nasıl olacak o iş öyle" yanıtını verdi. Çelik de mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Çelik, Pazar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İKTİDAR DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMEDEN TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ"

"Bugün Ümraniye'de sahadayız. İlk önce parti binamızı ziyaret ettik. Ardından Bakkallar Odası'nı ziyaret ettik. Sonrasında bir esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Şu anda da Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde pazardayız. Pazarı ziyaret ettik birlikte. Ümraniye İnkılap Mahallesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim oy oranımızın en düşük olduğu mahallelerden bir tanesi. Bu neden önemli? Pazarın içerisinde belli konuları konuşacağız ama bir değişim talebi var. Birkaç duygu pazarda öne çıkıyor. Pazarda vatandaş hangi siyasi partiden olursa olsun şunu söylüyor. Diyor ki, artık bir değişime ihtiyaç var. Bir Türkiye'de seçim olmadan bir iktidar değişimi gerçekleşmeden Türkiye'nin sorunları çözülemez diyor. Vatandaş birincisi bu duyguyu yansıtıyor. İkincisi de sıklıkla şunu dile getiriyorlar: Siz pazara geliyorsunuz bizim içimizde dolaşıyorsunuz ama iktidar partisinin yöneticileri, milletvekilleri pazara çıkamıyor. Bunu da sıklıkla dile getiren yurttaşlar var."

"TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE SEÇİME İHTİYACI VARDIR"

Pazarda şu anda daha çok emekliler var. Emekliler pazardaki fiyatlardan dolayı şikayetçiler. Çünkü şunu çok açık ve net olarak söylüyorlar. 20.000 lira, 23.000 lira emekli maaşı alıyoruz. Evimizin kirası 30.000 lira, 40.000 lira ve mutfak masraflarımızı bile karşılayamıyoruz. İşçiler, emekliler, emekçiler ağır enflasyon koşullarından şikayetçiler ve erken seçimi dile getiriyorlar. Bir an önce seçim sandığının yurttaşın önüne gelmesi lazım. Bir an önce bir değişime ihtiyaç var. Pazarda bizim gördüğümüz mesele budur. Tabii ki yurttaşlarımızın, sizlerin de az önce tanıklık ettiğiniz gibi yaşanan son süreçlere yönelik de değerlendirmeleri var. Mesela biliyorsunuz çok yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilgili bir butlan kararı verildi. İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili ve Türkiye'nin dört bir yanında il başkanlıkları ile ilgili birtakım hukuksuz yargı kararları konuşuluyor. Biz söylüyoruz ama vatandaş pazarda şunu söylüyor. Biz yargı eliyle siyasetin bu şekilde dizayn edilmesine karşıyız. İnsanlar parti içi seçimleri olabilir, yerel seçimler olabilir, ülke seçimleri olabilir. Seçimle gelen her seçimle gitmelidir. Bu şekilde yargı eliyle siyaset dizayn edilmez diyor. Vatandaşın duygusu budur. Ben vatandaşın duygusunu size aktardım. Türkiye'nin bir an önce seçime ihtiyacı vardır. Türkiye'nin bir an önce erken seçime ihtiyacı vardır. Şunu çok açık ve net olarak söylüyoruz. Yarın Türkiye'de seçim kararı alınsın, piyasalarda rahatlama olur. Yarın Türkiye'de seçime gidilsin, bir değişim gerçekleşsin. Bu ülke bir bayram havasında ayağa kalkar.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER NE YAZIK Kİ TÜRKİYE'Yİ YÖNETME BECERİSİNİ KAYBETTİLER"

Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye 86 milyon yurttaşıyla, kaynaklarıyla içerisinde bulunduğu konumuyla, bölgesel konumuyla Türkiye zengin bir ülkedir. Sadece burada şöyle bir durum var. Türkiye'yi yönetenler ne yazık ki Türkiye'yi yönetme becerisini kaybettiler. Ama bu ağır koşullarda yurttaşlarımıza da şunu ifade ediyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, bütün muhalefet partileriyle, hep birlikte 86 milyon yurttaşımızla kararlılıkla mücadelemizi sürdür, sürdüreceğiz. Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. Bolluk, bereket içerisinde, barış içerisinde, refah içerisinde demokratik bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğunun devam edilmesi kararına ilişkin Çelik şunları söyledi:

"CEZAEVİNDEN KURTULABİLMEK İÇİN ÇOK SAYIDA İNSAN HAKKINDA İFTİRALAR ATMIŞ BİRİNİN İFADELERİYLE TUTUKLANDI"

"Dün Hakan Bahçetepe'nin savunmasını, Baki Ay Döner'in savunmasını, Erdal Celal Aksoy'un savunmasını ve oradaki bir bölüm arkadaşımızın savunmasını birebir mahkeme duruşma salonunda dinledim. Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Hakan Bahçetepe bir operasyon kapsamında tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı. İddianame çok geç yazıldı. Onlarca, yüzlerce eylemden sorumlu tutulan arkadaşlarımızın iddianamesi onlar da geç yazıldı. 8 ayda, 10 ayda, 1 yılda. Ama Hakan Bahçetepe sadece iki eylemden suçlanıyor ve bu iki eylemin iddianamesinin yazılması 1 yıl sürdü. Sabırlı bir şekilde yargılanacağı günü bekledi. Hakimin karşısına çıktı. İki eylem var. Bir tanesi alınmış, cezaevine koyulmuş, sadece cezaevinden kurtulabilmek için çok sayıda insan hakkında birtakım iftiralar atmış birinin ifadeleriyle tutuklandı. O kişi dün oraya geldi. O iftiraları atan, Türkiye kamuoyunun yakından ismini bildiği kişi dün o mahkeme salonuna geldi."

"BÖYLE BİR YARGILAMA DÜZENİ OLUR MU"

Birinci eylem şu; Cezaevine girmiş, çıkmak için iftira atmış, yalan söylemiş birisi diyor ki Hakan Bahçetepe'ye şu kişi diyor şunun aracılığıyla para verdi. 300.000 dolar para verdi diyor. Şu kişi şunun aracılığıyla para verdi, şu kişi de bunu biliyor diyor. Şimdi para verdi dediği Gürkan Dönekli dün hakimin karşısında dedi ki ben kesinlikle Hakan Bahçetepe'ye para vermedim. Özer Ayık diye birisinin bu duruma aracılık ettiği söyleniyor. Hakim karşısında Özer Ayık hayır ben kesinlikle para vermedim diyor. Bir başka kişinin bu süreçlere tanıklık ettiği söyleniyor. O kişi hayır ben böyle bir şeye asla tanıklık etmedim diyor. Birinci eylem bu. Şimdi birisi diyor ki şu kişi bu kişiye bunun aracılığıyla para verdi diyor Hakan Bahçetepe'ye. Verdi diyen kişi ben vermedim diyor. Aracılık ettim diyen kişi ben aracılık etmedim diyor. Tanıklık ettim diyen kişi ben tanıklık etmedim diyor. Böyle bir yargılama düzeni olur mu? Bu eylemden Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Nasıl olacak şimdi? Ben şimdi söyleyeyim. Ben diyeyim ki Oktay Bey, Metin Bey'e şu kadar para vermiştir. Ne olacak şimdi ikinizi alıp tutuklayacaklar mı? Sen vermedin diyorsun, o almadım diyor. Aracılık ettim diyen ben aracılık etmedim diyor. Israrla arkadaşların tutukluluğunun devamına karar verildi.

"ORADAKİ BELEDİYEYE ÇÖKTÜLER"

İkinci mesele de şu; Hakan Bahçetepe'nin kayınpederi zaten ekonomik gelir seviyesi yüksek bir insan. Ticaretle uğraşan, para kazanan, kendisinin arabaları olan, daireleri olan, gayrimenkulleri olan bir insan. Kendisine bir araba satın almış. Hakan Bahçetepe'nin eşi de o arabayı kullanmış. Vay efendim sen babanın arabasını kullandıysan demek ki bu arabayı Hakan Bahçetepe sana aldı. Böyle bir şey olabilir mi? İşte ne bileyim yazlığına giderken kullanmış, ihtiyacı olmuş kullanmış, kendisinin arabası bozulmuş kullanmış. Vay efendim Hakan Bahçetepe bu arabayı aldı kayınpederin adına üzerinden bir yargılama. Şimdi böyle bir yargı düzeni olamaz. ve Hakan Bahçetepe'nin kayınpederi o arabayı düzenli olarak kullanıyor. Zaten birtakım HGS kayıtlarını, şunları, bunları hepsini mahkemeye sundular. Şimdi Hakan Bahçetepe'nin, Baki Ay Döner'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Bu olmaz. Böyle bir yargı düzeni olamaz. Gerekçe ne? Gerekçe şu. E işte ben Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan, İSKİ'den bir kaza meselesi üzerinden evrak isteyeceğim. Bir senedir niye istemediniz? Bu iddianame yazıldı, aylar oldu arkadaşlar mahkeme bekliyor niye istemediniz? Kaldı ki bunlar devlet kurumları. Bunlar şimdi Hakan Bahçetepe dışarıya çıktığında İSKİ'nin kararını mı etkileyecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kararını mı etkileyecek? Dolayısıyla Hakan Bahçetepe'nin şu anda tutsak olmasının tek bir tane sebebi vardır. Hiçbir zaman AK Parti'nin kaybetmez dediği Gaziosmanpaşa'da 60 binlik oy farkını indirmiş ve orayı kazanmıştır. ve meclis çoğunlukları var. Oradaki belediyeye çöktüler. Bu yüzden Hakan Bahçetepe'nin iddianamesini geç yazdılar. Bu yüzden Hakan Bahçetepe'yi tutsak ediyorlar. Tamamen hukuksuz bir uygulamadır. Bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi gerekir."