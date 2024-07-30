CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getirmeliyiz

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(SİVAS) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sivas ziyaretleri kapsamında partisinin Zara İlçe Başkanlığı'nda; "Bizim mutlaka Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak merkezi iktidarı da kazanmamız lazım. Türkiye'nin ekonomisini yeniden tarımda, sanayide, teknolojide üreten bir Türkiye haline getirmemiz lazım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki il yönetimi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın Sivas turu devam ediyor. Heyete CHP Sivas İl Başkanı Gazi Doğan da eşlik etti.

İlk olarak partisinin Zara İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Çelik, burada yaptığı konuşmada zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Memleketi Zara'nın kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Çelik, Sivas'ın cumhuriyet açısından önemine de şu sözlerle dikkati çekti:

" Mustafa Kemal Atatürk, birtakım kongreler sonrası 4 Eylül'de Sivas Kongresi'ni başlatmıştı. Sivas'tan önceki bütün kongreler, yerel kongrelerdi ama Sivas Kongresi, ülke ölçeğinde ulusal bir kongreydi ve bugün eğer Cumhuriyetimiz yüzüncü yılını aştıysa, ikinci yüzyılını yaşıyorsak bu Cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atıldı. Kurtuluş Savaşı'nın planları Sivas'ta yapıldı. Dolayısıyla hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı ve minnetlerimizi bildirmek için hem de Sivas'ın yaşadığı tüm acılara rağmen tarihsel süreçte Kurtuluş Savaşı'nın planlarının yapıldığı kent olduğunu buradan İstanbul'a anlatmak istedik. Cumhuriyeti burada kurulduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik."

"Bize düşen çok büyük görevler var"

"Bugün aradan yüzyılın üzerinde zaman geçti, Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar. Bugün bize düşen çok büyük görevler var" diyen Çelik, kendilerine düşen ağır sorumluluğun farkında olduklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyeti korumak gibi çok önemli görevlerimiz var ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz ağır ekonomik koşullarda halkımızın yanında olmak, onların sorunlarına çözümler üretmek gibi çok büyük görevlerimiz var. Biz şu anda iktidar partisi değiliz ama bütün belediyelerimizle emeklinin, emekçinin yanında olmaya çalışıyoruz. Zalimin zulmüne, zemherinin ayazına uğrayan kim varsa onların yanında olmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor emekli evleri açıyor belediye başkanlarımız. Kafede 20 liraya satılan çayı 1 liraya satıyorlar. Yeri geliyor emeklilere İstanbul'da pazar desteği sağlıyorlar. Yeri geliyor kent lokantalarında halka ucuz yemek hizmeti sunuyorlar, yeri geliyor yurtlar, kreşler açıyorlar, öğrencilerin barınma sorununa çözüm üretip eğitimine destek oluyorlar."

"Kimlik siyaseti ayrıştırdı, biz barıştıracağız"

Kimlik siyaseti üzerinden insanların ayrıştırıldığına dikkat çeken Çelik, buna izin vermeyeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim mutlaka Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak merkezi iktidarı da kazanmamız lazım. Türkiye'nin ekonomisini yeniden tarımda, sanayide, teknolojide üreten bir Türkiye haline getirmemiz lazım. Ayaklar alınan anayasayı yeniden hayata geçirmemiz lazım. Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlamamız lazım. Bunların hepsiyle beraber bu ülkenin toplumsal barışını sağlamamız lazım. 70 yılı aşkın zamandır ne yazık ki Türkiye'de kimlikler üzerinden siyaset yapıldı. Hep bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Türk ve Kürt'ü birbirinden ayırmaya çalıştılar. Aleviyle Sünni'yi birbirinden ayırmaya çalıştılar. Cumhuriyetçiyle muhafazakarı, milliyetçiyle liberali birbirinden ayırmaya çalıştılar. Oysa biz etle tırnak gibi iç içe geçmiş toplumlarız. Biz bu ülkede Çanakkale'de omuz omuza birlikte mücadele etmiş torunlarıyız. Biz Cumhuriyeti birlikte kuran, biz Cumhuriyeti birlikte kuran dedelerin çocuklarıyız. Asla bu kimlik siyasetine izin vermeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaş için bu ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşadığı eşit, adil, özgür bir Türkiye'yi işte bu gördüğünüz pırıl pırıl gençlerle, kadınlarla birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

Halay çekti

Çelik, ilçe programından sonra Zara Belediyesi'ni ziyaret edip Zara Dernekler Federasyonu'nun aşure lokması dağıtımına ortak oldu. Çelik, İnan Güney'in doğduğu Beypınar köyünde bulunan Karabel Cemevi'ndeki programa da katıldı, daha sonra Mesut Kösedağı'nın köyü Yazı'yı ziyaret etti. Köy ziyaretinin ardından Seyit Baba Türbesi'ne gitti.

Ulu Camii'yi gezdi

Günün son programında Divriği'ye giden Çelik, yolda kendisini davulla ve zurnayla karşılayan partililere eşlik ederek halay çekti. Partisinin Divriği İlçe Başkanlığı'nı, Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Divriği Belediyesi'nin yeniden düzenlediği Taşbaşı Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Çelik, burada yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş'ı seçim vaatlerinden birini hayata geçirdiği için tebrik etti. Divriği'nin, CHP'nin düşmeyen kalelerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Divriği'ye yaptığı hizmetlerden de söz etti. Çelik, ilçenin önemli yapılarından Ulu Camii'yi, Abdullah Paşa Konağı'nı ziyaret etti ve Seyir Terası'na çıktı.

Çelik ve belediye başkanları, Sivas turlarına yarın İmranlı ve Hafik ziyaretleriyle devam edecek.