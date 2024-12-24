Özgür Özel: 21 Bin Lira Sefalet Ücreti!

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşı ve asgari ücrette kamuoyuna yansıyan ücretleri yeterli bulmadığını belirterek, "Asgari ücrette 21 bin lira gibi sefalet ücretlerini asla telaffuz etmeyin. Eğer buna kalkışırsanız emekçilerle ve emeklilerle birlikte bu Türkiye'yi bu meydanları size dar etmeyen, sizi o koltukta oturmaya devam ettirmeyen CHP olacaktır. O meydanları size dar edeceğiz. O iktidarı da size dar edeceğiz. Hodri meydan" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 2025 Bütçesi'nin Genel Kurul görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, "Halkın gerçek gündemini konuştunuz. Erdoğan bunu görüşmeleri sabote etmek, kışkırtmak olarak algılamış. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Orada görüşmelerde kışkırtma dedikleri şey asgari ücretle ilgili yaptığınız değerlendirmedir. Emekli maaşına isyanınızdır. Erdoğan'ın hemşehrisi çay üreticisinin Gaziantep'teki fıstık üreticisinin İç Anadolu'daki hububat üreticilerinin taleplerini savunmanızdır. Bunlarla bu insanları kışkırttıysanız, hükümete karşı ayağa kaldırdıysanız, hükümetin iktidarı sürdürmesiyle ilgili umutlarını aşağılara götürüp Tayyip Bey'in moralini bozdu da çiftçiye, işçiye, emekliye, gençlere, yoksullara, işsizlere umut olduysanız helal olsun size. CHP grubuyla ayrı ayrı gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Biz 30 altında yokuz demeye devam edeceğiz"

Sen milletin derdini konuşamayan, kürsüye çıktığında seni övmekten başka böyle doğru düzgün cümleler kuramayan kendi grubunun yaptığı konuşmalara bak. Bu milletin derdini dile getiren CHP grubu milletin verdiği görevi yerine getiriyor. Biz millet için bütçe istedik. Onlar faizciler için, vergi vermeyen kırk haramiler için ya da teşvik adı altında beşte biri işe yarayan beşte dördü yandaşların cebini dolduran gelir vergisinden vazgeçmeleri için, kurumlar vergisinden vazgeçmeleri için bütçe istediler. Asgari ücretli, emekli, kepenk kapatan esnaf tamamının gözü kulağı hem onların dediğini duydu, gördü hem de sizin neler söylediğinizi gördü. 2024 yılında bir kuruş asgari ücrete zam yapmadı. 17 bin 2 lira ile başladı. 17 bin 2 ile bitti. TÜİK'e göre bile enflasyon yüzde 50 yüzde 47. Asgari ücretlinin enflasyonu yani TÜİK'in hesapladığı pinpon topunu yemediğine göre çocuğuna harçlık diye bakır çubuk vermediğine göre asgari ücretlinin kirası, kırtasiye giderleri, giyim giderleri özellikle gıdayla ilgili harcamalarda yüzde 78 artış var. Yüzde 80'e yakın. ve asgari ücretliye 17 bin 2 lirayı geçen seneki noktada verecekseniz bile yüzde 78 zam yapmanız lazım. Bunlar 21 bin 22 bin liraları konuşacak kadar şuurlarını kaybetmişler. Toplumdaki beklenti 30 bin liranın üzerine çıktı. CHP'nin bu kürsüden aylar önce 30 altında yokuz dediğini, kahvehane kahvehane, köy köy, işçi servisi işçi servisi, durak durak, loka lokal gezdiğimizi bunu bütün örgütümüz ve sizin 81 ilde 973 ilçede anlattığımızı ve üç ayın sonunda TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira gibi bir fiyat açıkladığını, DİSK'in iki asgari ücret hiç olmazsa yoksulluk sınırı üstüne çıkmalıdır diyerek ki 68 bin lira o yoksulluk sınırı 34 bin lira bir asgari ücreti tariflediğini dikkatle takip ediyoruz. CHP olarak hem tespitimiz hem çalışmamız hem toplumda yarattığımız umut çok doğru bir yerdedir. Biz 30 altında yokuz demeye devam edeceğiz. Süreci dikkatle takip edeceğiz.

"21 bin lira gibi sefalet ücretlerini asla telaffuz etmeyin"

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olması. İktidar gelmeden önce en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücret olduğunu, bu süreçte en azından bir asgari ücret hak ettiklerini, bu olmadığı takdirde emeklilerle birlikte yıl boyunca seçim meydanlarında 105 kez her seçim mitinginde emeklilerin sorununu konuştuğumuzu, yaptığımız her tematik mitingde emeklileri konuştuğumuzu, 81 ilden emeklilerle Ankara'da büyük emekli mitingi yaptığımızı hatırlatarak şunu ifade etmek istiyorum; emeklilere yapılacak olan en düşük maaşa 14 bin lira gibi, 14 bin 500 gibi olmadık rakamlar ifade ediyorlar. Emekliye bir asgari ücreti verin. Ayrıca asgari ücrette de öyle 21 bin lira gibi sefalet ücretlerini asla telaffuz etmeyin. Eğer buna kalkışırsanız emekçilerle ve emeklilerle birlikte bu Türkiye'yi bu meydanları size dar etmeyen, sizi o koltukta oturmaya devam ettirmeyen CHP olacaktır. O meydanları da size dar edeceğiz. O iktidarı da size dar edeceğiz. Hodri meydan."

"Zam vermeyerek yeni emeklilerin maaşını mevcut emeklilere ödettiriyor"

Özel, partisinin ekonomi takımının 13 il gezisi yaptığını belirterek, " Zonguldak'ta bir balıkçı 'hamsiyi eskiden kasayla satardık. Şimdi gramla satıyoruz' diyor. Bartın'da bir emeklimiz '12 bin 500 lira aylık alıyorum. 7 bin 500 lira kira ödüyorum. Mutlaka artık sandık istiyorum. Bu iktidarı değiştirmek istiyorum' diyor. TÜİK'in SGK istatistiklerine göre 2019'da emekliye gayrisafi milli hasılanın yüzde 6.1'i ödeniyordu. Bugün emekliye yüzde 4.3'ü ödeniyor. Oran dünyada yüzde 8. En fakir ülkelerin dahil olduğu dünyada yüzde 8. Doğu Avrupa'da yüzde 9.3. Avrupa ülkelerinde yüzde 11 buçuk. Türkiye'de yüzde 4.3. Ülkemizde en yoksul yüzde 10'luk nüfusun üçte birinin 65 yaş üstünde olduğu gerçeğince yüzleşmek lazım" diye konuştu.

"Hem o biberi alabileceğiniz hem o biber gazı sıkandan hesap soracağınız günler geliyor"

Özel, geçen hafta cuma günü TBMM önünde sesini duyurmak isteyen emeklilere müdahale edildiğini belirterek, "Saraydan talimatla emekliye cop vuruyorlar. Emekliye biber gazı sıkıyorlar. Biber alamayan emekliye biber gazı sıkıyor devletin parasıyla. Orayı bir özgürlük alanı, özgürlük parkı, özgürlük anıtı yapalım. Demokrasi meydanı yapalım. Orayı Meclis güvencesine alalım. Emeklilere şunu söylüyorum; hiç merak etmeyin hem o biberi alabileceğiniz hem o biber gazı sıkandan hesap soracağınız günler çok yakında geliyor. Hep birlikte yapacağız bunu" ifadesini kullandı.

"85 bin ücretli öğretmene maaşı ödenmezken maaş almaya utanmayan bir Milli Eğitim Bakanı var"

Özel, 1 milyon atanmayan öğretmen bulunduğunu belirterek, "85 bini ücretli öğretmen olarak çalıştırılıyor. Aralık başında almaları gereken kasım maaşını ödememişler. Neden? Ödenek bitti. Bu yapılan küstahlık, iş bilmezlik, boş vermişlik. Geçen yılki bütçe kanununda yüzde 2 yedek ödenek var. Ayrıca fasıllar arası aktarma yetkisi Cumhurbaşkanında. Bu ülkenin herhangi bir ödeneğinde para varsa onu önce yedek ödeneğe aktarıp oradan ilgili bakanlığa aktarmak bir imza. Ama bunu yapmayacak iş bilmezlikte olanlar kendi işi dışında her işe karışan, yılbaşı kutlamasına karışacak kadar vasatlaşan Milli Eğitim Bakanı maaşını çekmiş... Sen öğretmenlere maaş ödeyemiyorken 85 bin ücretli öğretmene yılbaşı üzeri maaşını ödemiyorken gidip maaş almaya utanmayan bir Milli Eğitim Bakanı var. Erdoğan'a sesleniyorum; yarından tezi yok yüzde 2 yedek ödenek zaten duruyordur. Durmuyorsa da nerede para varsa çekilsin. Bu arkadaşların bu yok zamandaki çilelerine son verilsin. Bu paranın ödenmemesinin hiçbir şekilde izah edilebilecek bir tarafı yok" diye konuştu.

(SÜRECEK)