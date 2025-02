Özgür Özel: "Artık Kaçışları Yok Sandık Gelecek Onlar Gidecekler, Başka Çaresi Yok"

Güncel

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık kaçışları yok sandık gelecek onlar gidecekler, başka çaresi yoktur. Onlar gittiğinde bu ülkede bakanlık imkanları, devletin imkanları partizanca değil hakça, adilce dağıtılacak. Pazarcık gibi ihmal edilen ilçeler haklarını alacak. Kısacası kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Her şey çok daha güzel olacak. Hepinize söz veriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Kahramanmaraş'ta Pazarcık Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, şunları kaydetti:

"Bugün hala ülkeyi yöneten iktidar üç gün boyunca bir düdükle yatağından fırlamaya hazır, genç eğitimli iş makinaları olan ordunun niçin üç gün süreyle kışladan çıkarılmadığını halen daha sorguluyorum ve bu tarihi hatayı asla ve asla unutmayacağım. İki yıl sonra da bu üç günlük gecikmenin bize nelere mal olduğunu bir kez daha hatırlamak, ifade etmek hepimizin boynunun borcu. O günden bugüne malum Türkiye siyaseti çok şeyler yaşadı. Bunlardan ilki depremden üç ay sonra yapılacak genel seçimlerdi. Sayın Erdoğan o genel seçimlere yönelik olarak, deprem 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti, 8 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Cuma günlerinde daha enkazların altında insanlar varken, sesleri geliyorken, yardım kurtarma faaliyetleri henüz dört dörtlük koordine dahi edilememişken çıktı dedi ki; 'Kimse endişe etmesin 650 bin konut yıkıldı. Biz bunları bir yıl içinde yapıp sizlere teslim edeceğiz' dedi. ve 14-28 Mayıs seçimlerinin propagandasını 'İktidar değişirse yeni acemi bir iktidar gelir. Bu konutları yapamaz sokakta kalırsınız. Bir yıl içinde veinize giremezsiniz. Biz bunu yapabilecek güçdeyiz. 22 yıldır iktidardayız. En çok bildiğimiz iş de inşaatcılık işi. Bu iş bizim işimiz bize güvenin evinize girin' diye kampanyayı sürdürdü.

Geçen sene maalesef belediye elimizde değildi. Geçen sene burada hatırlattım dedim ki; 650 bin konut yapacaktı. Şu ana kadar verdiği sözün sadece yüzde 2.7'sini gerçekleştirdi. 18 bin 19 tane konut verdi. Şimdi ikinci yılındayız ve Erdoğan geçen sene böyle bir şey demedi ama bu sene bir de üstüne 'Buraya depremzedelere verdiğim sözleri tutmanın mutluğu içindeyim bu kürsüye çıkarken' diye İstanbul'da, Bursa'da, Manisa'da, Samsun'daa, İzmir'de, Aydın'da konuştu. İnsan gerçekten hayret ediyor. O söylemeye utanmıyor ben dinlemeye utanıyorum. Oysaki söz tutulmadı. İkinci yılda yüzde 30. 10 depremzededen yine 7'si ya konteynerda ya gurbet ellerde.

"Bir omzunda Ekrem Başkanımızın eli, bir omzunda Mansur Başkanımızın eli var"

Tabii bir seçim daha yaşadınız. O seçimde Pazarcık, Pazarcık'ın güzel insanları, can insanları şunu yaptılar. Kendini unutanla, kendini unutmayanı birbirine karıştırmadılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, depremde söz verip de tutmayanlarla her gün yanında olanları ayrı ayrı değerlendirdiler. Geçmişte uğradığımız haksızlıklar, adaletsizlikler bir yana adayımız Haydar İkizler seçimi kazandı. Ona güvendiniz, biz de ona güvendik. Hepinize onu seçtiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Kendisi söyledi. İl başkanımızın, milletvekilimizin, Sayın Gökan Zeybek'in gayretleriyle, bizim de kendilerine destek vermemizle 50 bin metrekare kilit taşı döşedi. İlçe merkezinde ve kırsal bölgelerde 15 kilometrelik yol yapmayı başardı. Belediyenin hizmet filosuna iki tane yeni araç kazandırdı. Türkiye Belediyeler Birliği'nden çöp kamyonu, damperli kamyon ve kepçe. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 397 tane çöp konteyneri. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar. Kısıtlı imkanlara rağmen canla, başla çalıştı, koşturdu, gayret etti. O zaman da söylemiştim. 'Biz ona güvendik. Siz de güveneceksiniz. Bir omzunda Ekrem Başkanımızın eli, bir omzunda Mansur Başkanımızın eli, biz de dimdik arkasında duracağız' dedik.

"Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak"

Öyle ki belediyelerimizden her ay öyle bin lira değil, milyon değil, milyar lira paramıza el koyuyorlar. Geçmişte harcamışlar, biriktirmişler, faizleri katlanmış. Şimdi Tayyip Bey 'Silkeleyin bunları' diyor. Paralarımıza el koyuyorlar. Bu kıt kanaat durumda, elimizden geldiğini bu söylediklerimle Haydar Başkan belediyeyi bu noktaya getirmiş durumda. İnşallah belediyelerin borçları azalacak, bitecek, daha fazlasını yapacağız. Ama esas önümüzdeki genel seçimlerde artık bu zengini sevip, yoksulu görmeyenler, bakan evlatlarını kollayıp, vatan evlatlarını unutanlar ve emeklimizi, asgari ücretlimizi açlık sınırının altına maaşlara mahküm edenler. Geldiklerinde sekiz çeyrek altın alan en düşük emekli maaşını üç çeyrek altına düşürenler. Ayda beş çeyrek altını emeklimizin cebinden çalanlar. Aynı şekilde 7,5 çeyrek altın alan asgari ücreti, 4,5 çeyrek altına indirenler. Her gün enflasyona sizi ezdirenler. Gençlerimizin umutlarını tüketenler, 'yurt dışına gitmek istiyorum' diye onlara söyletenler. İşsizlerimizi her geçen gün buhrana sürükleyenler… Artık kaçış yolu yok. Sandık gelecek, onlar gidecekler. Başka çaresi yoktur. Onlar gittiğinde bu ülkede bakanlık imkanları, devletin imkanları partizanca değil hakça, adilce dağıtılacak. Pazarcık gibi ihmal edilen ilçeler haklarını alacak. Açıkçası kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak. Her şey çok daha güzel olacak. Hepinize söz veriyoruz."