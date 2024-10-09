Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni Ziyaret Etti... "Esas Siyaset Odağını Parlamento Yapan Bir Anlayışın İktidar Olması Gerekiyor"

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HABER: GĞÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi. Özel, "Atatürk'ün kurduğu ve bugünlere gelmesindeki o atılımların hepsini birden yaptığı bu ülkede, son 22-23 yıldır neler yaşanıyor hepimiz görüyoruz. Karşısında; CHP önemli bir kaledir, ADD çok önemli bir kaledir ama artık bu anlayışın bu iktidardan uzaklaşması Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yönetmek isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kurulması, Gazi'nin kurduğu Meclis'i işlevsizleştirmek yerine ona işlev katan, onu yeniden güçlendiren ve esas siyaset odağını parlamento yapan bir anlayışın iktidar olması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ADD Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Özel'e, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Suat Özçağdaş eşlik etti. Özel, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile görüştü. Bozkurt, CHP Lideri Özel'e teşekkür plaketi takdim etti. Bozkurt ve Özel, açıklama yaptı.

Hüsnü Bozkurt: "Tek talebimiz CHP'yi iktidarı yapın. Biz de göğsümüzü gere gere Türkiye'nin her yerinde dolaşalım"

Bozkurt, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çok yakında gerçekleşeceğini umduğumuz genel seçimde iktidar partini, CHP'yi, Atatürk'ün partisini iktidar yapacağına inandığımız değerli Özgür Özel Genel Başkanımıza bu ziyareti için şükranlarımı arz ediyorum. Bu ziyaret çok önce yapılacaktı bizim genel kurulumuzdan sonra benim üst üste iki ameliyat sağlık sorunum oldu. O nedenle gecikti. Şimdi toparlandık, geldik, göreve başladık. Sağ olsun, Sayın Genel Başkanım hem genel kurulumuzu kutlama hem de bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmayı arzu ettiler. Ben ADD adına, bu derneğin adını taşıdığı Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Sayın Genel Başkanına, bütün Türk milleti huzurunda çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin varlık nedeni Atatürk'ün gösterdiği yolda, onun kurduğu Cumhuriyeti, onun kurduğu ilkelerle ilelebet yaşatmak. Bu amaçla çaba içindeyiz. Siyasi ya da kişisel hiçbir talebimiz yoktur. Tek talebimiz Sayın Genel Başkanım, CHP'yi iktidarı yapın. Biz de göğsümüzü gere gere Türkiye'nin her yerinde dolaşalım. Hoş geldiniz."

Özgür Özel: "ADD ile CHP'nin arasında en ufak bir açı varsa orada büyük bir yanlış vardır"

Özel ise şunları söyledi:

"Sayın Başkanım öncelikle geçmiş olsun. Burada çok güzel bir genel kurul yapmıştınız. O genel kurula katıldık. Genel kurulda siz güven tazelediniz. Yeni yönetimde görev alan yeni arkadaşlarımız var. Onlara ve size hayırlısı olsun diyorum. Görevine devam eden arkadaşlarımız var. Tekrar hepinizi kutluyoruz. ADD, kurumsal olarak ilk ziyareti yaptığım dernekti. Çünkü ADD ile CHP'nin arasında en ufak bir açı varsa orada büyük bir yanlış vardır. ADD, Türkiye'nin dört bir yanında en zor zamanlarda en önemli mücadeleyi veren, kurucularını şehit vermiş olan, yöneticilerini şehit vermiş olan ve duruşundan bir milim sapmamış olan bir dernek olarak hepimizin iftihar ettiği ve destek olması gereken bir dernek. Sayın Başkan da sağ olsun, tüm süreçlerde her zaman bizim yanımızda oldu, ziyaretimize geldi. Bundan sonra da çok önemli işleri hep beraber yapacağımıza yürekten inanıyorum.

"Esas siyaset odağını parlamento yapan bir anlayışın iktidar olması gerekiyor"

Türkiye'de zorlu bir süreç yaşanıyor ve 31 Mart tarihinde partimiz 47 yıl sonra iktidar oldu. ve bir sözümüz vardı: Nasıl Ecevit 1970'lerde ülkedeki durumu doğru analiz etmiş, dünyada esen rüzgarları doğru görmüş ve konuşması gerekenleri konuşup halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenmiş ve onlara gerçekten iktidar vaat etmiş ve sonunda da iki yerel iki genel seçimi birinci bitirdiyse bizim de önümüzdeki ilk yerel seçimde ve ilk genel seçimde Atatürk'ün partisini birinci parti yapma hedefimiz vardı. Bunu söylemiştik. İlk sözümüzü tuttuk, onun mutluluğuyla görev yapıyoruz. Ama esas olan -biraz önce başkanın da dediği gibi- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. O gün biz, Atatürk'e borcumuzu bir nebze ödemiş olacağız. Borcumuzu ödemiş olamayız ama huzuruna birazcık daha yüzümüz kızarmadan çıkmış olacağız Anıtkabir'e gittiğimizde. Atatürk'ün kurduğu ve bugünlere gelmesindeki o atılımların hepsini birden yaptığı bu ülkede, son 22-23 yıldır neler yaşanıyor hepimiz görüyoruz. Büyük bir iştahla da halen daha buna devam edenler var. Karşısında CHP önemli bir kaledir, ADD çok önemli bir kaledir ama artık bu anlayışın bu iktidardan uzaklaşması Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yönetmek isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kurulması, Gazi'nin kurduğu Meclis'i işlevsizleştirmek yerine ona işlev katan, onu yeniden güçlendiren ve esas siyaset odağını parlamento yapan bir anlayışın iktidar olması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu hedefe hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz.

"Yoksulluğu yönetmeyi değil, yok etmeyi hedefliyoruz"

Muasır medeniyetleri yakalayıp geçme hedefi başarılmış olsaydı bugün Türkiye'deki herkesin cebindeki paranın on kat değerli olacağını biliyoruz. Eğer Türkiye, Gazi'nin dediği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçseydi İskandinav ülkelerinin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortalamasında ve üstünde bir milli geliri olacaktı. Satın alma gücü bugünkünün on katı olacaktı. Bu sıkıntıların hiçbiri yaşanmayacaktı. Biz bu büyük yürüyüşü, bu insanların hem Atatürk'ün kurduğu ilkeler dahilinde, altı oktan gram sapmadan bu devleti yönetmeyi hem de bu milleti hak ettiği gibi bir varlığa kavuşturmayı, zenginliğe kavuşturmayı, bu ülkede yoksulluğu yönetmeyi değil; yok etmeyi hedefliyoruz. ve bununla ilgili de yolu hep beraber yürüyoruz. Hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum.

"ADD'nin bir şubesinin bir ihtiyacı var da en yakındaki belediye tarafından çözülmüyorsa ben utanırım"

Genel kurulda bütün yöneticilerin önünde belediye başkanlarımıza tırnak içinde talimat vermiştik, yani kuvvetli uyarılarda bulunmuştuk. 'ADD'nin bir şubesinin bir ihtiyacı var da en yakındaki belediye tarafından çözülmüyorsa ben utanırım' demiştim. Bunu da burada bir kez daha hatırlatalım. Yerel yönetimler noktasında da ADD ile sıkı bir işbirliği kurulmasını arkadaşlarımıza hep telkin ediyoruz. Bunu da hatırlatmak isterim."