Özgür Özel\'den Asgari Ücret Talebi: 30 Bin Lira

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen 'Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayında konuştu. Özel, "Asgari ücret talebimiz, 2025 yılının ilk 6 ayında, Temmuz'da yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanında, işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda, her yerde şunu haykırıyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" dedi.

İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları tarafından 'Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, açılış konuşmalarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gerçekleştirdi. Çok sayıda akademisyen ve parti üyesinin yer aldığı program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

'BUGÜN TÜRKİYE'DE VERGİLERİN YÜZDE 65'İ DOLAYLI VERGİ'

CHP Genel Başkanı Özel, vergide eşitsizlik vurgusu yaparak, "Bugün çalışanların önündeki en büyük adaletsizlik, vergideki adaletsizlik hiç şüphe yok. Anayasanın 73'üncü maddesi, 'herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür' diyor. Türkiye'de, devlet de, bu anayasal ödevi hatırlatarak ve kendi anayasal görevini yaparak vergi topluyor. Ama bunu adil bir şekilde yapıyor mu? İşte orası çok tartışmalı, hatta hiç tartışmasız, kesinlikle adil bir vergi sistemimiz yok. Bakın toplanan 100 lira verginin 65 lirasının kimden alınması lazım? Normalde çok kazananlardan, para kazananlardan, ticaret yapan, üretim yapan, ihracat yapan, hizmet sektöründe olan, parasıyla para kazandıranlardan. Parasıyla para kazananlardan verginin yüzde 65'inin alınmasını beklersiniz, ücretlilerden hadi yüzde 20'si alınsın, yüzde 15'i de dolaylı vergi olsa, o bile çok bence ama iş bunun tam tersi. Bugün Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dolaylı vergi. Kalan yüzde 17, hepinizin aldığı maaşlardan kesilen kesintiler ve küçük bir kısmı da serbest meslek erbaplarının beyanına göre ödedikleri vergiler. Peki biraz önce esas vermesi gerekenler dediğimiz kısım yüzde 14, kurumlar vergisinden alınan vergiler. İnanılır gibi değil, kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok, tam tersi olması lazım" dedi.

'2024'ÜN İLK 10 AYINDA, BİN 535 İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ'

Özgür Özel, "Bu ülkede sorun sadece asgari ücret değil. Bu ülkede sorun asgari ücretin temel ücretleşmiş olması. Asgari ücretin hemen üzerindeki ücretlerde de inanılmaz bir vergi gaspı yaşanıyor olması. Beyaz, mavi ve gri yakalı emekçiler de, adaletsiz vergi sistemiyle akıl almaz bir şekilde, kendilerine 1 Ocak'ta verilenin, kaşıkla verilip bir sonraki aydan itibaren kepçeyle geri alınmaya başlanması. Çalışmak zorunda bırakılan emekli büyüklerimiz de, ek iş arayan öğretmen, memur kardeşlerimiz de çocuğunun eğitim masraflarını karşılamayan işçi kardeşlerimiz de, hayalini yurtdışında arayan öğrenci kardeşlerimiz de, zenginlerin vergi borçlarının affedildiği, asgari ücretlinin hemen üzerinde inanılmaz bir vergi adaletsizliği başladığı bir düzeni hak etmiyorlar. 2024 yılının ilk 10 ayında, bin 535 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. İşçilerin cinayetlerde katliamda yaşamını yitirdiği bir düzeni işçi sınıfı hak etmiyor. Bu düzeni hep birlikte değiştirmek üzere yola çıkmış durumdayız. ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının, halkın iktidarının, Türkiye ittifakı iktidarının en önemli vaadi, birincisi; işçileri yaşatmak ve katletmemek, ikincisi de onları ve çocuklarını aç bırakmamak olacaktır" şeklinde konuştu.

'ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ'

Özel, asgari ücretteki taleplerini dile getirerek, "Mecliste bütçe görüşülüyor. Emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz diyoruz. ve diyoruz ki sokağa çıkın, Türkiye'nin en kalabalık caddelerinde, pazar yerlerinde, işçi servislerinin emekçileri aldığı ya da bıraktığı yerlerde, fabrikanın girişlerinde, çıkışlarında, bütün örgütümüzle birlikte en basit hesabı hatırlatıyoruz. Türkiye'de şaşmayacak hesap altın hesabıdır. Bu iktidar geldiğinde en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyorken bugün 7,5 çeyrek altın alıyorsa, Erdoğan iktidarının memura aylık maliyeti 7 çeyrek altın kaybıdır. Asgari ücret talebimiz, 17.002 liralık asgari ücretin 30 bin TL olmasını, 2025 yılının ilk 6 ayında, Temmuz'da yeniden zamlanmak üzere 30 bin TL olmasını savunuyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanında, işçi servislerinde, fabrika önlerinde, kahvehanelerde, sokaklarda, her yerde şunu haykırıyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, çalıştay, basına kapalı oturumlar ile devam etti.