Özgür Özel\'den Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları\'na kutlama mesajı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helal olsun size! İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Emeğiniz, cesaretiniz ve inancınızla ülkemize bir kez daha büyük bir onur yaşattınız. Sizinle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.