Özgür Özel'den Bahçeli'ye Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek, 12 Eylül 1980 öncesinde Manisa'da öldürülen CHP ve MHP'li eczacıların her bayram mezarlarına gittiğini hatırlatarak, "Bu örgüt öyle bir örgüttür. CHP'liler böyle insanlardır. Senin kınından çıkarmadığın kılıç bizim içimize sokamayacağımız bir kötülüktür" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. 12 yıl önce daha doğrusu son birkaç ayda köşelerde yazdırılıp son birkaç haftada toplumun apolitik kesimlerinin bile dikkatini çeken öyle ya meşhur sanatçılar onların bir menajeri, sanatçıya 'bende çalışırsan dizide oynarsın yetkini bana verirsen' diye baskılar olmuş, bunlar varmış, bunlar üzerinde bir tartışma başlamış herkes oraya bakarken 'Yok ya ben o işlerle ilgilenmiyorum. Sen 12 yıl önce geziye gittin mi? Sen 12 yıl önce sende çalışanlara hadi geziye gidin diye telefon açtın mı' diye Gezi soruşturması başlatmak biraz bir süredir anlattığım bu kötücül aklın sizlerin yan komşularına evlatlarınızın sırada oturan arkadaşlarına, bugün fabrika servisinde yan yana giden iki işçiden yanında oturana, 12 yıl sonra Gezi'ye gidenlerden hesap soruyorlar arkadaş. Demek ki hiç bu işlere girmemek lazım. Ne yapılırsa yapılsın susmak sinmek lazım. Çıkıp da sokaklara dökülünce 12 yıl sonra bile kapıya gelebiliyorlar hissini yaratmak için yapılan organize bir meselenin hepimiz farkındayız.

"Size teslim olan sizden beter olsun korkaklar"

Ve şimdi Gezi'ye gidenlerden hesap sorulmuyor. Gezicilerin o günkü tavrı değil, bugünkü tavrı sorgulanıyor. O gün Gezi'ye giden Gezi'de kahramanlık hikayeleri anlatan Tamer Karadağlı bugün Devlet Tiyatrolarının başına atandı. Gezi'den 12 yıl sonra hesap soranlar tarafından. O gün Gezi'de olan sonra saraya yanlayan Yavuz Bingöl'e kimse hesap sormuyor. Bugün sorulan hesap Gezi'ye gidenlerin o günkü tavrına değil, bugünkü tavrınadır. 'Senin Gezicin terörist benim Gezicim milli' diyen böyle bir iğrenç akla hesap sorulmayacağını sanan bir kötü ruhla karşı karşıyayız. ve bir yandan bunlar ortada dururken diğer taraftan gezide bulunanlara siz devleti yıkmaya kalktınız diyenlere açıkça hatırlatmak istiyorum; Tayfun Kahraman partimin üyesidir. Benim kardeşimdir, evladı evladımdır. Çiğdem Mater de Mine Özerden de Can da Tayfun da Sayın Kavala da yıllardır orada hepimizin yerine yatmaktadır. Tayfun Kahraman Erdoğan'la görüşmüş, dışarı çıkan heyetin başıdır. Gencecik yaşında Erdoğan'a Gezi'de şunu söylemiştir, demiştir ki; 'Talepleri sıraladık. Kabul edildi arkadaşlar. Topçu kışlası yıkılmayacak. Oradaki ağaçlar kesilmeyecek. Mahkeme kararı beklenecek. Olumsuz da olsa referanduma gidilecek. AKM yıkılmayacak, yerine planlanan AVM yapılmayacak. Gaz bombaları silah gibi kullanılmamalı, gözaltındaki yurttaşlar da serbest bırakılmalıdır. Bu taleplerimiz Sayın Başbakan tarafından dinlendi. Bu sözler verildi. Artık Gezi'yi boşaltmayı, Gezi sakinlerinin takdirine sunuyorum' diyen Tayfun Kahraman şu anda Gezi sayesinde darbe yapmakla suçlanıyor. Oysa Tayfun Kahraman'ın kestirmediği ağaçlar orada duruyor. Yaptırmadığı kışla ortada yok. AKM yıkıldı ama yerine yenisi AKM yapıldı, AVM yapılmadı. ve o Tayfun Kahraman devleti yıkmakla suçlanıyor. Hükümet istifa etsin bile dememiş kendi ağzından.

Oysa o gün Gezi'ye heyet yollayan MHP, inanmayan açsın Devlet Bey'e izletsin unutmuş olabilir. 'Hükümet istifa' sloganlarıyla Gezi Parkı'na yürüyüp 'hükümetin baskı, eziyet ve zorbalıklarına Taksim Gezi Parkı'ndan gençler iyi bir cevap vermiştir' diyen MHP heyetinin birisi Meclis Başkanvekili, o günkü il başkanı Meclis'te milletvekili, heyetteki bir milletvekili yolundan sapmadı, İYİ Parti'de milletvekili. Hükümet istifa etti diyenler, bu hükümete en iyi cevap budur diyenler ittifak ortağı olacak 12 yıl sonra. Canciğer kuzu sarma olunacak. Karıştıkları pisliklere polis bile dokunamayacak. Yerde bıraktıkları cenazeye tweet bile atılmayacak. O gün barışçıl çağrı yapan Tayfun'dan Gezi'ye giden gençlerden, sanatçılardan hesap sorulacak. O sayede istibdat rejiminin kolonları güçlendirilecek öyle mi? Size teslim olan sizden beter olsun korkaklar.

"Onların yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır"

Bahçeli dün Ekrem Başkanıma dört sayfa yazmış. Bugün sayfalarca hakaret, istifa. Ben Bahçeli'nin söylediği, bana söylediği her şeyi yırtıp atarım. Ama bugün iki şey söylemiş. Onu tarih önünde cevapsız bırakmam. Bir 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş Sayın Bahçeli. 'Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin ve boyunuz ölçüsünü alalım.' 15 Temmuz akşamı ders almayanlara 'Yüreğiniz yetiyorsa yine çıkın sokağa' diyor. Bakın birazcık utanmak, kurumsal hafıza hiç olmazsa bir ar olur, bu lafları etmez de unutulsun diye tarihe bırakırsın. 15 Temmuz akşamı hatta 16 Temmuz olmuş saat iki. Bu kardeşiniz Meclis kürsüsüne çıkıp da 'Millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz. Seçilmiş parlamentonun arkasında darbecilerin karşısındayız' dedikten saatler sonra Bülent Tezcan CNN Türk canlı yayınına arkadaki genel kurul salonundan bağlanıp AK Partili Ayşe Keşir'in telefonundan, 'Şimdi demokrasiye sahip çıkmanın, tankın üstüne çıkmanın, meydanlara çıkmanın zamanıdır' dedikten saatler sonra o kürsüden Tekin Bingöl, Levent Gök her birisi ayrı ayrı 'Sokağa çıkın darbeye karşı direnin' dedikten saatler sonra 15 Temmuz'da sokaklarda ders almayanlar çıksın sokağa, boynunun ölçüsünü yine alalım diyen Bahçeli, bakın hangi açıklamayı yaptı. An itibarıyla MHP'nin internet sitesinde bu bildiri var. Bakın Devlet Bahçeli ne diyor; 'Halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa Milliyetçi Ülkücü hareketin provokasyon ve acıtasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hiçbir dava arkadaşım karanlık sürecin tarafı olmayacaktır.' Ey Sayın Bahçeli 15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik diyorsun ya, 15 Temmuz'da FETÖ'ye dersini veren kahramanlara saygıyla önünde eğiliyorum. O iradenin arkasında duran bir tanesi bile darbeci Fethullah'tan medet ummayan, en rahatsız olduğu Erdoğan'a bile darbe yapıldığında demokrasiyi savunan kahraman CHP'lilerin yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Onların yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Sen mi sokakta hesap sormuşsun?

"Özgür Özel seni ve bu kin dolu nefret dolu aklını, zihnini bu ülkenin başından ittifak ortağınla bir kovana kadar da mücadeleye devam edecek''

Televizyondakiler yakından görmek isterse daha tweeti silmemişler. Basın mensubu arkadaşlarıma kolaylık olsun MHP'nin resmi internet sitesinde 'Halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır.' 16 Temmuz gece 02.02 arkadaşlar. Kimin kahraman kimin sonradan eklenmiş yandan koltuk değneği olduğunu kimin o gece durumu hangi taraf güçlüyse o tarafa aldığını görsünler. Bir sözüm daha var ona; CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa bak nereyi kaşıyor, kınında beklemekte olan yoğurulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Burada Manisa il başkanı, yöneticileri var. Ben nasıl anlatayım Sayın Bahçeli? 1970'lerin sonlarında Manisa'da bir sağdan bir soldan vuruyorlardı. MHP'nin İl Başkanı Eczacı Cemil Çöllü bir gün eczanesinde vuruldu. Ertesi gün Cemil Çöllü'ye misilleme olarak Eczacı Neşe Gülersoy kendi eczanesinde 27 yaşında beyaz gömleğiyle vuruldu, şehit edildi. Neşe Gülersoy'un durumunu tespit eden tutanakta beyaz önlüğüyle bankonun arkasında yattığı, elinde bir kalem olduğu ve ekteki metni kaleme almakta olduğu ortaya çıktı. Metin MHP İl Başkanı Cemil Çöllü'nün katledilmesini kınayan bir metin yazıyordu. Sonradan ikisini de vuran silahın aynı silah olduğu ortaya çıktı. Bu kardeşin Manisa Eczacı Odası Başkanı iken başlattığı gelenek hala sürüyor. Bütün Manisalı MHP'liler şahittir. Ölüm yıl dönümlerinde birer gün arayla Cemil Çöllü'nün de mezarına Neşe Gülersoy'un da mezarına çiçeği her sene biz koyarız. O günlerde olanlar bütün yaşananlar bir yana bu ülke o günlerden ders aldı. Birbirinin gencecik evlatlarını ölüme yollamamayı, silaha değil kaleme sarılmayı, kandan şiddetten değil, insanlıktan sevgiden medet ummayı öğrendiler. Bugün Eczacı Cemil Çöllü de Eczacı Neşe Gülersoy da bizim İl Başkanımız Mete Erdem de yan yana yatarken memleketimi ziyarete gittiğim her bayram ve bu bayram üçünün de mezarına her bayram giderim, çiçek koyarım. Bu örgüt öyle bir örgüttür. CHP'liler böyle insanlardır. Senin kınından çıkarmadığın kılıç bizim içimize sokamayacağımız bir kötülüktür. Çık karşıma, eğer yarım kalan hesaplaşmaya özlemin varsa diyor. Ben o gün altı yaşındaydım, bunları biriktirdim. Sen o gün 36 yaşındaydın içinde biriktirdiğini bugün dışarıya döktün. O gün altı yaşındaki Özgür Özel seni ve bu kin dolu nefret dolu aklını, zihnini bu ülkenin başından ittifak ortağınla bir kovana kadar da mücadeleye devam edecek."

(SON)