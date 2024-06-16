Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Siyasi Partililerin Genel Başkanları ve Grup Başkanlarına Bayram Telefonu - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Siyasi Partililerin Genel Başkanları ve Grup Başkanlarına Bayram Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

16.06.2024 17:45
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını arayarak bayramlarını kutladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü. Özel, liderlerinin şahsında partilerinin tüm üyelerinin ve liderlerin ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Özel, böylece aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaşmış oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Siyasi Partililerin Genel Başkanları ve Grup Başkanlarına Bayram Telefonu - Son Dakika

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