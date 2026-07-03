Özgür Özel: CHP'nin iktidar yürüyüşünü durduramazlar

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(KASTAMONU) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, genel başkanı 6 yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsızlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir. CHP, Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. 'Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.' Onlar bunun için bir yol bulurlarsa, biz yeni bir yol açacağız" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu'da Çatören Orman Deposu'nu ziyaret etti. Burada orman köylüleriyle bir araya gelen Özel'e Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak ve Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı eşlik etti.

Orman köylüleriyle selamlaşan Özel, Kastamonu Köy-Koop Birlik Başkanı Sedat Özcan Özdemir'den köylülerin sorunlarını dinledi.

Özel, "Biz Türkiye'nin dört bir yanındayız. Dün Sivas'taydık, Çorum'daydık. Bugün buradayız. Yarın Zonguldak'ta. Zor bir sürecin içindeyiz. CHP'ye bir operasyon yapıyorlar. Yapılan iş şudur. Şu anda anketlerin birinci partisinin Türkiye'nin birinci partisinin, son seçimleri kazanan partinin, Kastamonu'yu Hasan Baltacı'yla 35 yıl sonra kazanan partinin iktidar yürüyüşünü durdurmak için partinin başındaki genel başkanı ülkenin iktidar partisi tayin etmek istiyor. Kendi atamak istiyor. İktidara yürüyen, mücadele eden bir siyasi partiyi kendilerine tehlike olarak görüyorlar. Biz de buna karşı, buna inat Ankara'da bizi meşgul etmek istedikleri gündemle boğuşmak yerine Ankara'dan çıkıp o zorlu günlerden itibaren bugün 18. ildeyiz ve geziyoruz. Sorunları dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi söylüyoruz" dedi.

"ORMAN KÖYLÜSÜ HEP İHMAL EDİLİR"

Türkiye'de orman köylüsünün çok konuşulduğunu ancak hiç görülmediğini, sesinin hiç duyulmadığını söyleyen Özel, "Hiç onun konuştuğuna, söylediğine kulak verilmez. Herkes ezbere konuşur. Ondan ama orman köylüsünün gerçek sorunlarını dinlemek, onlarla birlikte olmak, onlarla sohbet etmeye gelince hep ihmal edilir. Orada bir orman köylüsü var. O kendi halinde ve onun sorunları kimsenin ana gündemi değil. Oysa burası Kastamonu. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'nin 7 ya da 8. büyük nüfusu vardı burada. 328 bin nüfus vardı. Şimdi de 380 bin nüfus var. İstanbul'da Sivaslı'dan sonra en çok Kastamonulu var. Bu güzel memleketi bırakıp başka yere gidiliyorsa bu işte bir Sorun var" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN KARA DÜZENİ ORMAN KÖYLÜSÜNE DE EL ATMIŞ"

Orman köylüsünün yaş ortalamasının 58'e çıktığını, 30 yıl önce ise bu ortalamanın 38 olduğunu söyleyen Özel, Kastamonu'nun göç sorununa dikkati çekti. Özel, "Ormanda, köyde çalışan gence sorduğunda hemen hemen yüzde 80'i 'asgari ücretli bir iş bulursam buradan gitmek istiyorum.' diyor. Gittiği yer 28 bin lira maaş alacağım. en az 8 saat çalışacağı, kapalı bir ortamda çalışacağı yer, bırakıp geldiği yer böyle bir cennet. O zaman oturup düşünmek lazım. Bu gençler neden ormanda çalışmak yerine fabrikada çalışmayı tercih ediyorlar diye. İşte orada ormanın ve orman köylüsünün feda edildiği rantın ve şirketlerin tercih edildiği bir düzenle karşı karşı geliyoruz. Birçok konuda ben 'AK Parti'nin kara düzeni' diyorum. AK Parti'nin kara düzeni maalesef ormana da, orman köylüsüne de el at durumda" ifadesini kullandı.

"KASTAMONU'NUN DA YARISI MADENE AÇILMIŞ"

Orman Kanunu'nda yapılan değişikliklerle dikili kesim alanlarının uzun süreli olarak şirketlere bırakıldığını söyleyen Özel, bu uygulamanın orman köylüsünü üretici olmaktan çıkarıp taşeron işçiye dönüştürdüğünü savundu. Ormanların bereketinin şirketlere değil, orman köylüsüne ait olması gerektiğini ifade eden Özel, aracı sistemin kaldırılarak kooperatif modeline dönülmesini önerdi. Orman köylülerinin hak edişlerinin aylarca geciktiğini belirten Özel, bu nedenle köylülerin kredi kartı ve nakit avans kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Hak edişlerin en geç 15 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirten Özel, gecikme yaşanması halinde ise orman köylüsüne gecikme faizi ödenmesini savundu. Özel, şöyle konuştu:

"Orman köylüsünün borcu borçla kapatmak, kredi kartını borç parayla krediyle kapatmak gibi ciddi bir faiz yükü var. Orman köylüsü arkadaşın hepsi kafa sallıyor 'doğru' diyor. Çünkü böyle bir derdi var buradaki arkadaşın. Yani bunları görmek, bunların üzerinde uzun uzun çalışmak lazım. 8 milyon dekar ormanın olduğu bir kentte Kastamonu gibi bir yerdeyiz. Ama yine bir rakam yüzde 50'sini madene açmışlar buraya. Şimdi yüzde 67'si orman olan bir yerde yüzde 50'sini madene açılmış şehrin. Bu büyük bir katliam demek, büyük bir tehlike demek. Zaten mevcut madenlerin ormanlara ne yaptığı ortada. Uçakla geçerken, helikopterle geçerken Ormanların üstünden o maden ruhsatlarının ormanın nasıl bağrının içine yerleştirildiğini, nasıl oraların kazıldığını, ormanın böyle bağrının içinin nasıl oyulduğunu görüyorsunuz. Bunlar son dönemde Cumhuriyet tarihi boyunca bin 300 tane ruhsat verilmişken madenlere Adalet ve Kalkınma Partisi 300 bin tane ruhsat verdi madenlere. Akıl alır gibi değil. Ordu'nun, Giresun'un yüzde 80'i madenlere açılmış. Kastamonu'da yoktur diyorsun. Orman, buranın tamamı orman diyorsun. Buranın da yarısının maden ruhsatlarına açıldığını büyük bir üzüntüyle görüyoruz."

Orman köylülerinin işçi gibi çalışmasına rağmen sosyal güvenlikten yeterince yararlanamadığını belirten Özel, ormanda çalışanların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Çalışanların emeklilik ve sosyal güvence sorunlarının çözülmesini isteyen Özel, ücretlendirmede de bölgesel koşulların dikkate alınmasını önerdi.

"BİZİM İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ ORMAN KÖYLÜSÜNÜ KURTARMAK İÇİN"

Orman ürünlerinin kadın kooperatifleri aracılığıyla değerlendirilmesini de öneren Özel, gençlerin de ormanda kalmasını sağlayacak ekonomik ve sosyal desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin sanayiye yönelmesini engellemek için sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi. Özel, şunları kaydetti:

"Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayı hapse atılıyorsa, genel merkezine el konuluyorsa, genel başkanı 6 yıl önce yapılan bir seçime döndürülüyorsa, yani bir siyasi parti iktidar tarafından lidersizleştiriyor, adaysızlaştırılıyor ve kurumsızlaştırılıyorsa o siyasi partiden büyük endişe duyuluyor demektir. CHP, Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle önümüzdeki dönemde iktidar olacak. 'Yok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iktidar yürüyüşünü biz durduracağız.' Onlar bunun için bir yol bulurlarsa, biz yeni bir yol açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkesi şudur: Kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen, özgürlükten vazgeçmeyen bu milleti köle yapmaktan kurtarıp güçlü bir halk olması için gerekli mücadeleyi veren kişidir. Gerektiğinde mücadele etmiştir. Gerektiğinde mücadelenin safını değiştirmiştir. Gerektiğinde kalkıp Anadolu'ya geçip köy köy gezmiş, hem Kurtuluş Savaş'ını örgütlemiş, hem kuruluşu gerçekleştirmiştir. Aynı mantıkla esas hedefimiz sömürüyü bitirmek. Geçmişte nasıl bu ülke istila altındaydı ve bıraksaydık yedi güçlü devlet gelip burayı sömürge haline getirecekti. Bugün orman köylüsünün emeğini sömürüp birtakım şirketleri zengin edenler varsa bizim iktidar yürüyüşümüz orman köylüsünü bundan kurtarmak için. Bugün bizim çiftçimizi birilerinin kölesi haline getirmeye çalışanlara karşı bizim bildiğimiz bir şey var. Köylü milletin efendisidir. Ovada yaşayan köylü de milletin efendisidir. Ormanda yaşayan köylü de milletin efendisidir. Bunu sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Buluşmanın ardından Özel, orman köylüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Orman köylüleri Özel'e Taşköprü sarımsağı ve cevizli ezme hediye etti.