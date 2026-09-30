Özgür Özel, muhalefette kalmanın partiyi yüzde 3\'e bırakacağını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, onunla Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla husumeti olanlarla mücadeleyi göze alıyorsanız, kimseyi geride bırakmıyorsanız ve tek hedefiniz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaysa millet 50 yıl sonra arkanızda durur. Yok eğer 'Bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım' derseniz millet alır, böyle yüzde 3'e bırakır. Bizler Atatürk'ün partisini hep birlikte birinci parti yapmıştık. O gün de binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras YENİ Parti'nin kadrolarına ve milletimize emanettir" dedi.

YENİ Parti'nin 91 milletvekili parti genel merkezinde, TBMM 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık için Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın açılış konuşmasında "Yarın yeni bir yasama dönemine başlayacağız. Türkiye hem iktisadi hem siyasi açıdan son derece sancılı bir dönemden geçiyor. YENİ Partimiz bu dönemde yıldız gibi Anadolu'da parlıyor. İnsanların umudu oluyor. Çok kısa süre içerisinde kuruluşumuzu tamamladık. 24 Temmuz'da kurulmuş bir parti Anadolu'dan insanlar 'Ayakta durun ve Türkiye'yi kurtarın' diye son kaynaklarını bizlere verdiler, emanet ettiler. Önemli ölçüde bağış topladık. Bunların kıymetini biliyoruz. Bu nedenle kampımızı genel merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimizde bir tam gün çalışacağız ve akşam yemekten sonra yarına hazır duruma geleceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZİN YOLLADIĞI BÜTÇEYİ BİR OTELDE DEĞERLENDİRMEK HİÇBİRİMİZİN İÇİNDEN GELMİYOR"

Özel ise şunları kaydetti:

"Bu kamplar genellikle hafta sonu bir otelde ailelerle birlikte hem sosyal tarafı güçlü, hem içeriği hazırlığa yönelik geçmiş yaz dönemi çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki dönem meclis çalışmalarının değerlendirildiği toplantılar olur. YENİ Parti'nin diğer partilerden bir farkı olağanüstü şartlarda kurulmuş olması, milletimizin 'Bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın' demesi, istikameti göstermesi, kolumuza girmesi, arkamızda durması, partinin adını sahada, sokakta bizzat kendisinin koyması ve bütçesini kıt kanaat bütçeleriyle ürettiği üründen bir römorku satıp bize bağışlayarak ya da güç bela geçirdiği emekli maaşının içinden 200 lirayı yollayarak, 1 gram altını yollayarak ya da yastığının altında ya da gelecek günlerde kendisi için ihtiyaç olduğunda kimselere muhtaç olmadan bir yerden çıkarılıp kullanılsın diye ileriye dönük koyduğu bir paranın içinden bize yolladığı bütçeyi hiç şüphesiz ki bir otelde bir hafta sonu kamp yerini değerlendirmek hiçbirimizin içinden gelmiyor. Bu sebeptendir ki milletimizin bağışlarıyla kurduğumuz mütevazi genel merkezimizin toplantı salonunda bugün gerekirse yarın sabah Meclis'in açılışına kadar geçen süreyi değerlendirme toplantısı olarak yapacağız ve ondan sonra Yasama Yılı çalışmalarımıza başlayacağız.

"31 MART SEÇİMLERİNE GİDERKEN HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR EMEK, GAYRETLE ÇALIŞTIK, KENETLENDİK"

Hep birlikte siyasi tarihimize geçen bir yaz dönemini geride bıraktık. Yaz başında önce hep beraber 21 Mayıs darbesini yaşadık. 21 Mayıs darbesi aslında mevcut iktidarın kendinden sonraki iktidara yaptığı, giriştiği 19 Mart'ta başlayan darbe sürecinin bir devamı ya da önemli bir aşaması olarak gerçekleşti. Kurultaydan hemen sonra bir araya gelip 31 Mart seçimlerine doğru giderken hep birlikte büyük bir emek, büyük bir gayretle çalıştık ve kenetlendik. Burada kendilerini farklı konumlandıranlar, yerel seçimden bir yenilgi bekleyenler, bu yenilgiden sonra partinin bir kez daha bir kurultaya gideceğini ve yönetimin değişeceğini düşünen açık açık söyleyenler, '1 Nisancılar' diye kendilerini tanımlayanlar vardı. Ama hem örgütümüzün tümü hem grubumuzun çok önemli bir kısmı büyük bir kenetlenmeyle yerel seçimlere büyük bir özveri, büyük bir gayret, büyük bir heyecanla hazırlandı. ve o günlerde ortaya koyduğumuz bir iddia, yani nasıl ki 1970'lerde rahmetli Bülent Ecevit girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden birinci parti çıkardıysa partimizi, 'Bunu yapmazsak bırakırız' demiştik. Milletimiz buna izin vermedi.

"MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 60'LARA VARDI"

Milletimiz 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapmamıza, yenilmez sanılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günden sonra ilk kez yenilgiyle tanışmasına, nüfusun yüzde 65'ini ekonominin yüzde 84'ünü yönetecek CHPli belediyelerin görev başına gelmesine imkan tanıdı. Rekorlar yaşadık. İstanbul'u, Ankara'yı belediye meclis çoğunluğumuz yokken başarıyla yönetmişken belediye meclis çoğunluklarımızı sağladık. Yüzde 6 aldığımız geçmişte seçim çevrelerinde yüzde 60'larla, yüzde 55'lerle, iki kişiden birinin oyunu alarak çoğu arkadaşımız göreve geldi. 21 il belediyesi, 15 büyükşehir belediyesini kazandık. 411 belediyeyle birlikte Türkiye siyasi tarihinde yaşanmış en büyük yerel seçim zaferini, bir siyasi partiye nasip olmuş en büyük yerel seçim başarısını yaşadık. ve bunun üzerine yolumuza o akşamı bir zafer değil, bir yükümlülük akşamı, bir sorumluluk akşamı, bir görev akşamı görerek havai fişeği, davulu, zurnayı yasak edip sabah erken kalkmayı öğütleyerek, bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Türkiye'dir diyerek, seçmenin bize verdiği krediyi yatırımcı kredisi gibi Türkiye'nin yarınlarına yatırım yaptığı bir kredi gibi görerek yola başladık. Bir yıl oldu olmadı, belediyelerimizden memnuniyet oranı yüzde 60'lara vardı.

"MİLLETİMİZ SANDIKLARA KOŞARAK 15,5 MİLYON OYLA CUMHUR BAŞKANI ADAYIMIZI BELİRLEDİ"

Milletimiz CHP çatısı altında gösterdiğimiz bu başarıyı bir iktidar yürüyüşü olarak gördü, böyle taçlandırdı ve bu gözle baktı. Ama o sırada artık İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder mantığıyla meseleye bakan, bunu sloganlaştıran Erdoğan ve ekibi bizi kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle yenemeyeceğini anlamış ve hiçbir siyasi partide olmayan yargı kollarını kurmuştu. Bir bakan yardımcısı İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak geldi. Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'tan başladı ve 19 Mart darbesiyle birlikte öncesinde Beşiktaş'ımıza saldırdı ve 19 Mart darbesiyle birlikte İstanbul'un üst üste üç kez seçilmiş belediye başkanını, daha milletin bir yıl önce yani asıl olan milli iradeyse bir yıl önce verdiği kararla görevlendirdiği kişiyi ve milletimizin cumhurbaşkanı adaylığına yakıştırdığı, 23 Mart günü kuracağımız sandıklarla ön seçimle belirleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayını dört gün kala gözaltına aldı, tam o gün tutukladı ve tam o gün milletimiz sandıklara koşarak 15,5 milyon oyla kendisini cumhurbaşkanı adayımız olarak belirledi.

"ARINMA SÖYLEMİ ÜZERİNDEN, MUHALEFETMİŞ GİBİ BARINMA HESABINDA OLANLARIN HESAPLARI DEVREYE GİRDİ"

Buradan sonra kötülükler durmadı. Belediyelerimize, meclislerimize, bürokratlarımıza karşı sadece onlara olsa 'Neyse diyeceğiz' ailelerine, çocuklarına, çevrelerine, günahsız şoförlerine, devletin polis korumalarına karşı bir büyük kötülükle bir büyük saldırı başladı, sürdü ve aylar süren hakaretler, iftiralar, gerçek dışı iddialar hem yandaş medyada hem maalesef etkileri altına aldıkları merkez medyada gerçekmiş gibi konuşuldular. Maalesef bu sürede bu mücadeleye karşı yani bu bir yandan asrın iftiralarına, kumpaslarına, gerçek dışı ifadelerini asla delillendiremeyecekleri, ileride iddianamelerine yazamayacakları bu iddialara karşı 1 Nisan'da seçim başarısız olursa diye hesap kitap yapanların bu sefer bu iddiaları olumlayan ve bir arınma söylemi üzerinden iktidarın köşesinde muhalefetmiş gibi barınma hesabında olanların hesapları devreye girdi. Dümdüz konuşmak, gerekirse o dönemin tamamı sosyal medyadan, oradan, buradan Ak Parti'nin yargı kollarının iftiraları, milletimizin bu iftiraya direnişleri ama kurdun kendi içinden olan ağacın, baltasının sapı ağaçtan olan keserin verdiği yaralarla, hasarlarla bir yandan ilerledi ama bir yandan da biz de gördük, milletimiz de kimin ne yaptığını gördü.

"'PARTİNİN BAŞINDA OTUR' ANLAYIŞINA PARTİNİN GENEL BAŞKANI DA YÖNETİMİ DE PRİM VERMİYOR"

Öyle bir noktaya gelindi ki her şeye rağmen parti birinci parti. Her şeye rağmen kumpaslara karşı direnç en üst noktada. İddianame çıktı, iddianamede yer alanlar geçmişte atılan iftiraların hiçbirini doğrulamıyor. Kör kuruş yolsuzluğunu ispatlayamayan ve tel tel itirafçıların dökülmeye başladığı, yalancı şahitlerin bile isim değiştirip şahitlikten çekilip gizli tanıkların isimlerinin değiştirildiği bir süreç yaşanırken işte o aşamada artık şunu gördüler ki biz yaptığımız çağrılarla partinin başını, yönetimini, 'Arkadaşlarını bırak, onları sat, onlar geride kalsın, sen önüne bak. Partinin başına otur, yıllarca muhalefette dur' anlayışına partinin genel başkanı da yönetimi de, o partiyi parti yapan gerçek kadroları da, üyeleri de prim vermiyor. İşte darbe girişiminin son evresi o yüzden 21 Mayıs günü Türkiye'nin kurucu partisini, birinci kongresini Sivas'ta yapmış olan bir partiyi, o partinin seçimle değişmiş ilk genel başkanını, o seçimden sonra üç kez daha toplam dört mazbatası olan genel başkanını, Parti Meclisi'ni, Yüksek Disiplin Kurulu'nu yargı kolları eliyle olmayacak bir tedbirle sonuç doğuracağı için tedbir kararının alınamayacağını tüm hocaların söylediği bir kararla partinin başından uzaklaştırdılar ve partinin başına geçmişte defalarca yendikleri, onlar yendikten sonra öz eleştiri yapmayan, yine devam eden ve yine kaybeden bir anlayışın bulunmasını gelecek açısından kendileri için önemli, iktidarlarının devamı için elzem gördüler.

"'BU İKTİDAR İKTİDARDA DURSUN' DERSENİZ MİLLET ALIR, BÖYLE YÜZDE 3'E BIRAKIR"

İşte arınma söylemiyle bu konuya katılanların iktidarın kenarında muhalefetmiş gibi barınma süreci ve bu hayalleri bu şekilde gerçekleşirken bir şey oldu. 24 Mayıs günü butlancılarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, darbecilerin talimatlandırdığı polis kapıları kırarak Atatürk'ün hatırasını tarumar etti. ve Atatürk'ün hatırası tarumar edilirken Türkiye'de bir vicdan dalgası ve gerçekten tarihin doğru tarafında duranların vicdanlı sesleri yükseldi ve biz o binadan çıktığımızda yağmurun, dolunun altında nereden geldiklerini kimsenin bilemediği, evlerinden nasıl kendilerini dışarı attıklarını kendileri de bilmeyen on binlerce Ankaralı, Türkiye'de on milyonlarca yürek bizimle birlikte yürümeye, arkamızda durmaya ve bizi eskiyi geride bırakmaya, yeniye doğru adım atmaya, teslim olmamaya, direnmeye ve iktidar hedefinden şaşmamaya doğru yüreklendirdi ve arkamızda durarak bizi onurlandırdılar. Biz Atatürk'ün partisini hep birlikte birinci parti yapmıştık. O gün de o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık. Dün arınma deyip iktidarın kenarında barınma hevesinde olanların oldukça yetkili bir ismine anket soruyorlar. Üç çıkmış ankette. Diyor ki 'Anketlerdeki oy oranımıza bakmıyoruz.' 'Biliyoruz ki seçim gelsin millet Atatürk'ün partisine oy verecektir' diyor. Şu konuda doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisi ile girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, onunla Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla husumeti olanlarla mücadeleyi göze alıyorsanız, kimseyi geride bırakmıyorsanız ve tek hedefiniz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaysa millet 50 yıl sonra arkanızda durur. Yok eğer bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım derseniz millet alır, böyle yüzde 3'e bırakır. Ondan sonra da Atatürk'ün partisinin adıyla iktidar olma umudunu gösterirsiniz. Bizler Atatürk'ün partisini hep birlikte birinci parti yapmıştık. O gün de binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras YENİ Parti'nin kadrolarına ve milletimize emanettir.

"MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ YENİ PARTİ'DEN BÜYÜKTÜR"

Binadan çıktığımız gün milletimize sığındık. Haziran ve Temmuz'da 22 il gezerek milletimizi dinledik. Sokakta, meydanda, tarlada bana, size, hepimize 'Yeni'yi kurun' dediler, kurduk. Adını 'YENİ' koydular, uyduk. Sizler de partimizin kurucuları oldunuz. Hem partinin kuruluş sürecinde hem partiyi kurduktan sonra yaz boyunca özveri ve fedakarlık gösterdiniz. Durduğunuz yer tarihin kayıtlarına geçmiştir. Partimizin kurucular kurulu grubumuzun tüm milletvekillerine tarih önünde bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Son aylarda sahada sadece YENİ Parti kadroları vardı. Sokağa çıkamayanlar bir yana iktidar partisinin de sokakta, tarlada, meydanda, ortada olduğu yoktu. İktidar partisi sokağa çıkamazken sizler gittiniz emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin elini sıktınız derdini dinlediniz. 10 Eylül'den sonra ilk olarak 32 ilde, 20 Eylül-30 Eylül arası 29 ilde, toplam 61 ilde milletvekillerimiz olarak sahadaydınız. Hızla önümüzdeki ay tamamlanacak programla 81 ilimizde çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, torpil, kayırmacılık, adaletsizlik memleketin her köşesinde ayrı bir feryat gibi yükseliyor. İşte tam böyle bir dönemde yeni yasama yılına başlıyoruz. Milletimiz sizlerden, hepimizden milletimizin beklentisi YENİ Parti'den büyüktür. Her birimiz bize duyulan güvenin sorumluluğuyla sokağın, çarşının, pazarın, esnafın, fabrikanın ve tarlanın sesi olmak durumundayız. Bu yasama yılının partimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, her birinize önümüzdeki dönem çalışmalarınız için şimdiden başarılar diliyorum."

(SÜRECEK)