Özgür Özel, Öğretmenler Günü\'nde Ailesi ve Öğretmenleriyle Anıtkabir\'de.

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla annesi, babası, kardeşi, öğretmenleri ve CHP heyetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere, bizleri yetişiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Eğitimde fırsat eştliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuryetimizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz" yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bugün Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de ziyaret etti. CHP Lideri Özel'e genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve il örgütünden oluşan partililer dışında; öğretmen olan annesi Rukiye Şükran Özel ve babası Talat Özel ile kardeşi Barış Özel ve Bornova Anadolu Lisesi'nde kendisini okutan öğretmenleri eşlik etti.

Özel, ailesi ve CHP heyeti; mozoleye çıkarak çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"'Fikri hür, vicdanı hür, irfani hür' nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Özel, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere, bizleri yetişiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bizlere emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkma ve bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğuyla 'fikri hür, vicdanı hür, irfani hür' nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Eğitimde fırsat eştliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuryetimizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz.

Bugün, devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin gözardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin, Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı, bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz.

Sizi, silah arkadaşlarınızı, eğitim şehitlerimizi ve bu mesleğe ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Ardından İsmet Özel'in kabrini ziyaret eden heyet son olarak toplu fotoğraf çektirerek Anıtkabir'den ayrıldı.