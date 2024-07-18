Özgür Özel, Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük\'ün anıt mezarlarını ziyaret etti

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CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

CHP Lideri Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 1984 yılında hayatını kaybeden, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simge ismi Dr. Fazıl Küçük'ün ve 2012 yılında yaşamını yitiren kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Özel, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Özel, daha sonra Anıt Özel Defterini imzaladı.

'GÖSTERDİĞİNİZ LİDERLİK, KIBRIS TÜRKLERİNİN DÖNÜM NOKTASIDIR'

Özgür Özel, Anıt Özel Defteri'ne, "Kıbrıs'ın güçlü lideri, büyük mücahit Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının lideri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türkünün varlığını ve şerefini korumak için gösterdiğiniz azim ve kararlılığınız Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkmasında yol gösterici oldu. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rahat uyuyun büyük lider. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" diye yazdı.

'KIBRIS TÜRKLERİNİN VAROĞLUŞ MÜCADELESİNİN ÖNDERİ'

Özel, Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Özel Defterine ise "Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin aziz önderi Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiğiniz liderlik ve özveri, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Halkın Sesi gazetesindeki cesur kaleminiz, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurdu ve haklarının savunucusu oldu. Kıbrıs Türklerinin esenliği ve parlak geleceği için verdiğiniz mücadeleyi daima anacak, bıraktığınız mirası gururla taşımaya devam edeceğiz. Sizin vizyonunuz ve cesaretiniz, Kıbrıs Türk halkının umut ışığı olmaya devam ediyor. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini yazdı.