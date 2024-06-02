Özgür Özel: Şeffaf, halkçı belediyecilik CHP'nin iktidarının kapısını açacak - Son Dakika
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Özgür Özel: Şeffaf, halkçı belediyecilik CHP'nin iktidarının kapısını açacak

Özgür Özel: Şeffaf, halkçı belediyecilik CHP\'nin iktidarının kapısını açacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Fındıklı Belediyesi'nde yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının anahtarlarının gelecekteki CHP iktidarının anahtarı olduğunu belirtti. Özel, şeffaf, halkçı ve dürüst belediyecilik anlayışının CHP'nin iktidarının kapısını açacağını ifade etti.

02.06.2024 20:17  Güncelleme: 20:24
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(RİZE) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize Fındıklı Belediyesi'nde; "Belediye başkanlarımızın ceplerinde birer anahtar var. Bu anahtarlar her zamankinden farklı olarak belediyenin veya o kentin altın anahtarı ya da belediyenin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı değil. O anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi, dürüst, şeffaf, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının kapısını açacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çay üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek üzere düzenlenen Çay Mitingi için Rize'ye geldi. Özel, mitingin ardından partisinin il başkanlığı ve 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı ilçe belediyelerine teşekkür ziyareti yaptı. İlk olarak Pazar Belediyesini ziyaret eden Özel, ardından Ardeşen Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel'in Rize'deki son durağı ise Fındıklı Belediyesi oldu. Burada Özel'e; CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti.

Ercüment Şahin Çervatoğlu: "

Özel'i makamında ağırlayan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Çay; sermaye için servet, tüketici için keyif, bizim için emek, ekmek ve gelecek demek. Bu sorunu bizimle paylaşıp kamuoyuna ve çayın geleceği için attığınız adımların hepsi bizim için bir onur. Bu onuru taşımaktan da biz de onur duyuyoruz ve tekrar ilçemize hoş geldiniz. Genç bir ekiple yürüyoruz biz. Fındıklı'da gelecek dönemde genç bir kadın arkadaşımızı belediye başkanı yapmak istiyoruz."

Özgür Özel: "

Özel ise şöyle konuştu:

"Rize'den doğuya doğru geldikçe uğradığımız her ilçenin belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili olduğunu görmenin mutluluğuyla ilerledik. Pazar'dan, Ardeşen'den sonra Rize'de 2019 yılında sizin tarafınızdan kazanılan Fındıklı Belediyesi'ne yeniden gelmek ve oylarınızı her seçimde arttırdığınızı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarına da sizin Fındıklı'daki hizmetlerinizin yansıdığını görmek büyük bir mutluluk. Fındıklı, tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en hızla toparlanabildiği, gücünü gösterebildiği; sol, sosyal demokrat değerlere bağlılığı yüksek insanların da bulunduğu ama sizin hizmetlerinizle birlikte, partimiz dışındaki insanların da bu yaklaşımınızı takdir ettikleri bir süreç yaşanıyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin, çağdaş belediyeciliğin en iyi örneklerini içinde bulunulan kısıtlı imkanlara rağmen vermeye çalıştığınızı çok yakından takip ediyoruz.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, SODEM yapısı altında örgütlendiler"

Bundan sonra da tabi geçmişe göre biraz daha avantajlı süreçler olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler SODEM yapısı altında örgütlendiler ve belediye hizmetlerinin eş güdümü, belediye personelinin, meclis üyelerinin, başkanların hem sürecin başında hem süreç ilerledikçe eğitimleri, denetimleri ve birbirleriyle dayanışmalarını örgütleyecek yepyeni bir model var. Fındıklı gibi dezavantajlı durumda olan ilçeler, Ardeşen gibi, Pazar gibi mutlaka burada önceliklendirilmek durumunda. Ayın 5'inde Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi seçilecek. Orada da Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta daha önceden duyurduk, konuştuk. Çoğunluğumuza dayanıp, tamamını almayacağız yönetimin. Oransal olarak dağıtacağız. Kaynaklarda da temsil ettiğimiz nüfus ve hizmeti yaptığımız yerdeki toplamda ne kadar artı değer üretiliyorsa onun üzerinden bir paylaşım söz konusu olacak. Kimseyi dışlamayacağız ama sizin gibi kültür, sanat, turizm noktasında çok desteklenmesi gereken sosyal projeler konusunda çok desteklenmesi gereken belediyelerin projeleri mutlaka önceliklendirilecek. Avrupa Birliği'nden, diğer fonlardan projelerin bulunması için tüm destekleri Cumhuriyet Halk Partisi ve kurmuş yapılar sağlamaya çalışacak.

"Şeffaf, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının kapısını açacak"

Belediye başkanlarımızın ceplerinde birer anahtar var. Bu anahtarlar her zamankinden farklı olarak belediyenin veya o kentin altın anahtarı ya da belediyenin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı değil. Bu sefer başka bir anahtar var. O anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz. Ercüment Başkan'ın geçmiş pratikleri, belediyecilik pratiği, siyasi pratikleri zaten bu noktada bize en ufak bir endişe yaratmıyor aksine büyük bir ümit ve güvenle kendisine bakıyoruz. Ekibinin genç bir ekip olması ve hedefinin bir sonraki dönem belediye başkanlığını bir kadın belediye başkanına, genç bir kadın belediye başkanına bırakmak olması da partinin ortak vizyonuyla, hedefleriyle ve partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz yıl önce ortaya koymuş olduğu, bize vasiyet ettiği yaklaşımıyla son derece uyumludur."

Kaynak: ANKA

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