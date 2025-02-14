Özgür Özel, Saadet Partisi\'ni Ziyaret Etti... Arıkan: "Türkiye\'de Bir Özgürlük Problemi Her Geçen Gün Artmakta"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Arıkan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak, " Türkiye'de bir özgürlük problemi her geçen gün artmakta. Adalet mekanizması da özgürleştirmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Kurumlar çok rahat bir şekilde kanaat ifade edebilmeli, eleştirilerini yapabilmeli. 2002 yılında AK Parti göreve geldiğinde 90'ların Türkiye'sinde 28 Şubat dönemindeki korkulardan Türkiye'yi arındıracaklarını söylemişlerdi. 2025 Türkiye'sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması, değerlendirme yapma noktasında tedirgin olmalarını kaygıyla takip ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Ensar Aytekin ve Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap eşlik etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet ise Özel'i kapıda karşıladı. Saadet Partisi genel merkezindeki görüşmenin ardından Özel ve Arıkan açıklama yaptı.

Arıkan ziyarete ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey ve kıymetli heyetlerini Saadet Partisi genel merkezimizde misafir ettik. Geçtiğimiz aylarda yapılan kongremiz sonrasında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler. Ben nezaketleri için hem kendisine hem heyetlerine çok teşekkür ediyorum. Tabii siyasi partilerin bir araya gelmesi, güncel konuları değerlendirmesi, ülkenin gidişatıyla alakalı müzakere yapmaları önemli. Önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin bu ziyaretlerin devam etmesi noktasında mutabakat sağlandı kendileriyle" diye konuştu.

"Türkiye'de bir özgürlük problemi her geçen gün artmakta"

Arıkan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"22 yıl önce AK Parti iktidarı göreve geldiğinde üç önemli başlık söylemişti. Üç Y ile mücadele edeceklerini... Bunlardan biri de yasaklardı. 22 yılın sonunda en hafif tabirle kanaat ifade eden gelişmelerle alakalı kaygılarını ifade eden bir kurumla alakalı soruşturma açılmasını kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye'de bir özgürlük problemi her geçen gün artmakta. Adalet mekanizması da özgürleştirmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Kurumlar çok rahat bir şekilde kanaat ifade edebilmeli, eleştirilerini yapabilmeli. 1990'ların korkusuyla Türkiye'deki insanları tekrar yüzleştirmenin faydalı olmayacağını ifade etmek isterim. Hatırlayanlar olur. 2002 yılında AK Parti göreve geldiğinde 1990'ların Türkiye'sinde 28 Şubat dönemindeki korkulardan Türkiye'yi arındıracaklarını söylemişlerdi. 2025 Türkiye'sinde insanların ifade hürriyetinin olmaması, değerlendirme yapma noktasında tedirgin olmalarını kaygıyla takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bu sıkıntılardan arınırız."

"Toplumsal muhalefetle alakalı herhangi bir gündemimiz olmadı bugün"

Arıkan, "CHP bir taraftan adaylaşma sürecini kendi içinde yürütürken, diğer taraftan toplumsal muhalefeti de bu sürecin bir parçası haline getirme yönünde çalışmalarını sürdürüyor... Bu konuda değerlendirmeleriniz neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bugünkü sohbetimizin ziyaretin konusu öncelikle hayırlı olsun ziyaretiydi. Toplumsal muhalefet beraber hareket etmeyle alakalı bir gündem maddemiz olmadı. CHP Türkiye'nin en köklü partilerinden biri. 100 yılı aşkın bir geçmişi olan bir parti. Kendi iç muhasebelerini yaparak adaylarımın erken açıklanmasının daha doğru olacağı kanaatine varmışlar. Bizim Saadet Partisi olarak adaylığın erken açıklamasıyla alakalı kafamızda kendi adayımız adına söylüyorum bunu adayın erken açıklamasıyla alakalı kaygılarımız var. Biraz daha seçime yakın zamanda konuşulmasının aday tespitinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Erken seçim olmalı mı? Mutlaka olmalı Türkiye'de. Ama takdir edersiniz erken seçim kararı alabilmek için Meclis'te belli bir sayının bulunması gerekiyor. Bu sayıyı muhalefet bulamadığı takdirde iktidarın tayin ettiği tarihte seçimin olma durumu var. Muhalefet erken seçim her zaman isteyecek. İktidar da bu noktada direneceğini gösteriyor. Zaman birçok şeyi gösterecektir. Ama toplumsal muhalefetle alakalı herhangi bir gündemimiz olmadı bugün.

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi içerideki kutuplaşmadır"

İktidar en ufak muhalefet eleştirisine net bir tavır koyuyor. Direkt soruşturma açıyor. Dünyada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Trump sıkıntısı yaşıyoruz. Tabiri yerindeyse hiçbir kurumu ciddiye almayan, bütün kurumları elinin tersiyle iten ve ben yaptım oldu mantığıyla birtakım kararlar alıyor ve yarın 12'de de Hamas, şartlara uymazsa bölgeyi cehenneme döndüreceğini ifade etmişti. İktidar ne hikmetse TÜSİAD'a gösterdiği, muhalefet partililerin genel başkanlarına, belediye başkanlarına gösterdiği reaksiyonu Trump'a vermiyor. Gönül isterdi ki Güney Afrika'nın Netenyahu ile alakalı İsrail devletiyle alakalı açtığı davayı biz açabilseydik. Türkiye Cumhuriyeti devleti açabilseydi. Gönül isterdi ki Trump'a cevap olarak Türkiye'deki askeri üslerle alakalı bir uygulama yapma cesareti gösterebilseydi. Bütün bunlar yapılmazken tamamıyla içerideki bölünmeyi, kutuplaşmayı biraz daha körükleyecek bu tip kararlar alınması Türkiye'nin aleynine olan şeyler. Beka meselesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her zaman olmuş bir hadisedir. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesi içerideki kutuplaşmadır. İktidarın adaleti elinin tersiyle itip sadece kendi menfaatlerini kendi iktidarına yürütmeye, uzatmaya yönelik uygulaması bugün Türkiye'nin en büyük beka meselesidir."

"İnsanlığın yanında bulunacak olan tüm vatandaşlarımızı yarın Beyazıt Meydanı'na davet ediyoruz"

Arıkan, son olarak çağrıda bulunarak, "Trump yarın saat 12'yi işaret etti. Gazze'yi bombalayacağını ifade etti. Bazı sözlerde durulmadığını ifade etti. Biz tam yarın saat 12'de Beyazıt Meydanı'nda hem Trump'ın karşısında durmak için hem de insanlığın yanında durabilmek için tüm vatandaşlarımızı orada toplanmaya davet ediyoruz. Bir Saadet Partisi programından öte insanlığın yanında bulunacak olan tüm vatandaşlarımızı yarın saat 12'de Beyazıt Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.